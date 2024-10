MAXSUN 800 SERIES MOTHERBOARD - EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG IN PEKING

BEIJING, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. Oktober veranstaltete MAXSUN im Sheraton Grand Beijing eine große Einführungsveranstaltung, bei der die Hochleistungs-Motherboards der Serie 800 unter dem Motto „AI-Driven Future • Power Beyond Limits" vorgestellt wurden. Die Serie umfasst zwölf innovative Modelle, die der Zielsetzung von MAXSUN folgen, bei seinen Produkten ein von der Natur inspirierte Ästhetik mit modernster Technologie zu verbinden. Die wichtigsten Modelle – das MS-iCraft Z890 Pacific, das MS-iCraft Z890 Vertex und das MS-iCraft Z890 Arctic – sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von leistungsorientierten Anwendern, Gamern und Technikbegeisterten zugeschnitten.

MAXSUN LAUNCHES 12 NEW Z890 SERIES MOTHERBOARDS

Jedes dieser Flaggschiff-Modelle ist mit dem Intel® Z890-Chipsatz ausgestattet und unterstützt Intel® Prozessoren der 15. Generation über den LGA1851-Sockel, wodurch Kompatibilität mit den neuesten Technologien von Intel gewährleistet ist. Das MS-iCraft Z890 Pacific bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit vier M.2-Steckplätzen, einem Hochgeschwindigkeits-PCIe 5.0 x16-Steckplatz und 5Gb Ethernet. Es ist ideal für datenintensive Aufgaben geeignet und verfügt über eine SFF-8654 4i-Serverschnittstelle für zusätzliche Erweiterungen und High-Speed-Datenübertragung. Sein ATX-Formfaktor ist für anspruchsvolle Hardwarekonfigurationen ausgelegt und damit eine ausgezeichnete Wahl für Power User.

Das MS-iCraft Z890 Vertex ist auf Übertaktung und hohe Speicherleistung zugeschnitten und unterstützt bis zu 9000 MHz DDR5-Speicher in zwei Kanälen und eine maximale Kapazität von 128 GB. Das Vertex-Modell ist auf schnelle Reaktion und Stabilität ausgerichtet und verfügt über zwei SFF-8654 4i-Schnittstellen für erweiterte Speicher- und Konnektivitätsoptionen. Der PCIe 5.0-Steckplatz des Vertex unterstützt x16-Kanalsplitting und ermöglicht so flexible Multi-GPU-Setups. Zusätzlich ist dieses Modell mit Realtek 5Gb Ethernet und Intel Wi-Fi 7 für High-Speed-Netzwerke ausgestattet.

Für Benutzer, die ein vielseitiges Gleichgewicht zwischen Leistung und Funktionen suchen, bietet das MS-iCraft Z890 Arctic umfassende Konnektivität mit vier M.2-Steckplätzen, USB 40G Type-C-Schnittstellen und einem SFF-8654 4i-Port für zusätzliche Flexibilität. Dieses Modell unterstützt außerdem bis zu 256 GB DDR5-Speicher, was eine hohe Leistung in Multitasking-Umgebungen gewährleistet. Mit seinem Realtek 5Gb Ethernet und Intel Wi-Fi 7 richtet sich das Arctic-Modell an Nutzer, die ein zuverlässiges Netzwerk für Spiele und Streaming benötigen.

Alle drei Modelle zeichnen sich durch einen PCIe Quick-Release-Auswurfmechanismus, Debug-LEDs und das verbesserte PTM UI BIOS von MAXSUN aus, das eine von mobilen Apps inspirierte Navigation für eine intuitive Steuerung bietet. Das BIOS bietet eine vereinfachte, zweischichtige Interaktion, und das MAXSUN VIEW Display-Steuerungsprogramm ermöglicht es Benutzern, das System mit Echtzeitdaten, DIY-Animationen und Display-Anpassungen zu personalisieren.

Diese Modelle unterstreichen die führende Rolle von MAXSUN in der Motherboard-Technologie und setzen neue Maßstäbe in der Branche. Das Unternehmen wird auch weiterhin Pionierarbeit für zukunftsweisende Lösungen leisten.

