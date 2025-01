May River Capital annonce la fusion de ses plates-formes de traitement avancé des matériaux et de solutions de manutention automatisée

CHICAGO, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- May River Capital, une société de capital-investissement basée à Chicago, a annoncé aujourd'hui la fusion des sociétés de son portefeuille, Advanced Material Processing (« AMP ») et Automated Handling Solutions (« AHS »). Ensemble, AMP et AHS fournissent une large gamme d'équipements de traitement et de manutention des matériaux de grande valeur, ainsi que des pièces détachées et des services pour les marchés finaux, notamment ceux de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la nutraceutique et de la chimie. La plateforme consolidée aura son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, et des centres d'excellence à Marion, dans l'Iowa, à Visalia, en Californie, à Manchester, au Royaume-Uni, et à Francfort, en Allemagne.

AMP et AHS regroupent les marques Marion, Kason, Cablevey, et Spiroflow , qui comptent plus de 200 ans d'expérience collective pour répondre aux besoins exigeants de leurs clients du monde entier en matière de traitement et de manutention des matériaux. L'offre complète d'AMP et d'AHS en matière de mélangeurs, de sécheurs et d'autres systèmes de traitement thermique, de tamiseurs, de séparateurs, de transporteurs tubulaires, de transporteurs à vis flexibles, de systèmes de remplissage et de déchargement de produits en vrac, de solutions de contrôle intégrées et de divers autres produits complémentaires, est conçue pour automatiser et construire des lignes de traitement plus efficaces, plus fiables et plus hygiéniques pour les produits de grande valeur.

Steve Griesemer, partenaire de May River Capital, a fait remarquer : « Nous sommes ravis d'unir les équipes de gestion solides, les offres de produits complémentaires et les prouesses commerciales et techniques d'AMP et d'AHS. La combinaison d'actifs formellement complémentaires tels que AMP, AHS et leurs marques commerciales respectées nous permettra de mieux servir nos clients et d'entamer notre prochaine phase de croissance. »

« La fusion d'AMP et d'AHS marque une étape importante - elle indique notre engagement à construire un actif rare d'envergure, avec les capacités et l'étendue des produits nécessaires pour servir les clients mondiaux et leurs environnements d'exploitation à coût élevé de défaillance. Je me réjouis de m'associer à notre clientèle fidèle, ainsi qu'à l'équipe de direction et à May River Capital, pour continuer à stimuler la croissance et l'innovation dans notre secteur », a déclaré Seth Vance, PDG de la plateforme fusionnée.

Winston & Strawn LLP, Paul Hastings LLP et Robert W. Baird & Co. ont été respectivement conseil d'entreprise, conseil en matière d'endettement et conseiller financier de May River Capital. Kayne Anderson Private Credit et Northstar Capital ont assuré le financement par emprunt de la fusion.

À propos de May River Capital

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre sur les partenariats avec les entreprises industrielles du marché intermédiaire inférieur. May River Capital investit dans des entreprises industrielles en croissance de haute qualité, notamment dans la fabrication de précision, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mayrivercapital.com.

À propos de la nouvelle plate-forme

May River Capital a créé une nouvelle société en fusionnant ses plates-formes Advanced Material Processing et Automated Handling Solutions . La plateforme consolidée offre une large gamme d'équipements, de pièces détachées et de services pour le traitement des matériaux (mélangeurs, sécheurs, tamiseurs, cribles, etc.) et la manutention des matériaux (convoyeurs, chargeurs, déchargeurs, commandes, etc.) dans les marchés finaux de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la nutraceutique et de la chimie. La nouvelle plateforme a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, et dispose d'installations à Marion, dans l'Iowa, à Visalia, en Californie, à Manchester, au Royaume-Uni, et à Francfort, en Allemagne. Pour plus d'informations sur les marques AMP et AHS, veuillez consulter www.amprocessing.com et www.automatedhandling.com.

