May River Capital gibt den Zusammenschluss seiner Plattformen für fortschrittliche Materialverarbeitung und automatisierte Handhabungslösungen bekannt

CHICAGO, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- May River Capital, eine in Chicago ansässige Private-Equity-Firma des unteren Mittelstands, gab heute den Zusammenschluss ihrer Portfoliounternehmen Advanced Material Processing („AMP") und Automated Handling Solutions („AHS") bekannt. Gemeinsam bieten AMP und AHS eine breite Palette an hochwertigen Materialverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen sowie Ersatzteile und Serviceleistungen für Endmärkte wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die pharmazeutische und nutrazeutische Industrie sowie die chemische Industrie. Die konsolidierte Plattform wird ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, haben und über Kompetenzzentren in Marion, Iowa, Visalia, Kalifornien, Manchester, Großbritannien, und Frankfurt, Deutschland, verfügen.

AMP und AHS bestehen aus den Marken Marion, Kason, Cablevey und Spiroflow , die gemeinsam über 200 Jahre Erfahrung in der Lösung anspruchsvoller Materialverarbeitungs- und Materialtransportanforderungen ihrer weltweiten Kunden haben. Das umfassende Angebot von AMP und AHS an Mischern, Mischer, Trocknern und anderen thermischen Verarbeitungssystemen, Sieben, Abscheidern, Rohrschleppförderern, flexiblen Schneckenförderern, Schüttgutbefüll- und -entladesystemen, integrierten Steuerungslösungen und verschiedenen anderen ergänzenden Produkten wurde entwickelt, um effizientere, zuverlässigere und hygienischere Verarbeitungslinien für hochwertige Materialien zu automatisieren und aufzubauen.

Steve Griesemer, May River Capital Partner, bemerkte: „Wir freuen uns, die starken Managementteams, die komplementären Produktangebote sowie die kommerziellen und technischen Fähigkeiten von AMP und AHS zu vereinen. Durch die Zusammenführung von sich hervorragend ergänzenden Unternehmensteilen wie AMP, AHS und ihren angesehenen Handelsmarken können wir unsere Kunden noch besser bedienen und unsere nächste Wachstumsphase einläuten."

„Der Zusammenschluss von AMP und AHS ist ein wichtiger Meilenstein - er signalisiert unser Engagement für den Aufbau eines knappen Vermögenswertes mit den Fähigkeiten und der Produktbreite, die erforderlich sind, um globale Kunden und deren Betriebsumgebungen mit hohen Ausfallkosten zu bedienen. Ich freue mich darauf, mit unserem treuen Kundenstamm sowie dem gesamten Managementteam und May River Capital zusammenzuarbeiten, um das Wachstum und die Innovation in unserem Unternehmen weiter voranzutreiben", sagte Seth Vance, CEO der fusionierten Plattform.

Winston & Strawn LLP, Paul Hastings LLP und Robert W. Baird & Co. fungierten als Unternehmensberater, Schuldenberater bzw. Finanzberater von May River Capital. Kayne Anderson Private Credit und Northstar Capital haben die Fusion mit Fremdmitteln unterstützt.

Über May River Capital

May River Capital ist ein in Chicago ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit Industrieunternehmen des unteren Mittelstands konzentriert. May River Capital investiert in hochwertige industrielle Wachstumsunternehmen, darunter Präzisionsfertigung, technische Produkte und Messgeräte, spezialisierte Industriedienstleistungen und industrielle Vertriebsdienstleistungen mit Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter www.mayrivercapital.com.

Über die neue Plattform

May River Capital hat durch die Fusion seiner Plattformen Advanced Material Processing und Automated Handling Solutions ein neues Unternehmen gegründet. Die konsolidierte Plattform bietet eine breite Palette von Ausrüstungen, Ersatzteilen und Serviceleistungen für die Materialverarbeitung (Mischer, Trockner, Siebmaschinen, Siebe usw.) und den Materialtransport (Förderer, Lader, Entladevorrichtungen, Steuerungen usw.) in den Endmärkten Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmittel und Chemie. Der Hauptsitz der neuen Plattform befindet sich in Charlotte, North Carolina, mit Niederlassungen in Marion, Iowa, Visalia, Kalifornien, Manchester, Vereinigtes Königreich, und Frankfurt, Deutschland. Weitere Informationen über die Marken AMP und AHS finden Sie unter www.amprocessing.com und www.automatedhandling.com.

