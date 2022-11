Mały wojskowy dron bojowy zadebiutuje podczas AIRSHOW CHINA 2022

ZHUHAI, Chiny, 5 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Inauguracja 14 edycji China Airshow odbędzie się już wkrótce. Firma LoongUAV zaprezentuje po raz pierwszy szereg oszczędnych, wydajnych i lekkich dronów wojskowych, w tym dron rozpoznawczy LOONG 4, dron bojowy LOONG 5, dron naprowadzający na cel LOONG 1 oraz dron rozpoznawczy LOONG 2.

W ostatnich latach toczących się lokalnych wojen i konfliktów zbrojnych drony potwierdziły swoją skuteczność jako nowa siła stosowana w walce powietrznej. Wyposażenie w drony stało się skutecznym sposobem na poprawę obronności kraju po niższych kosztach.

LOONG 5 Bombing Drone

Są różne rodzaje dronów wojskowych, które można podzielić na drony rozpoznawcze, drony bojowe, drony z systemem przeciwdziałania elektronicznego, drony wabiki, drony naprowadzające na cel i drony rozpoznawczo-uderzeniowe. Mogą być podzielone również ze względu na rozmiar - na duże, średnie, lekkie, małe i mikrodrony. Duże BSP, jak drony bojowe z Chin i USA, są bardzo drogie i cechują się niską skutecznością bojową. Niektóre irańskie BSP mają tylko jedną funkcję i nie mogą być ponownie zastosowane. Koszt jednego wykorzystania takiego BSP przekracza setki tysięcy dolarów. Chociaż niektóre chińskie drony komercyjne mają niską cenę, żywotność baterii jest krótka a liczba zastosowań jest ograniczona.

Ten dron charakteryzuje się niskim kosztem i dużą oszczędnością. Może przenieść sześć moździerzy o długości 60mm lub cztery moździerze o długości 82 mm, dzięki prostemu modułowi zainstalowanemu na pociskach przy koszcie nieprzekraczającym 10 $, przy czym dokładność namierzenia celu pocisku to 3 metry, maksymalny czas pracy po jednym ładowaniu przekracza 240 minut, a maksymalna prędkość to 80 km/h. Technologia pionowego startu i lądowania (VTOL - Vertical Take-Off and Landing) została zastosowana w celu poprawy zwrotności i optymalizacji parametrów lotu. Dzięki funkcji amunicji krążącej (dron kamikaze) może namierzyć i wyśledzić ruchome cele, aby umożliwić przeprowadzenie precyzyjnego ataku. Jest niewykrywalny przez radar, lata z niewielką prędkością na niskim pułapie, jest niewielkim celem, nie ma źródła ciepła i charakteryzuje się bardzo małą powierzchnią odbicia sygnału radaru, co pozwala na skuteczne uniknięcie wykrycia i utrudnia zestrzelenie. Ma również potężne możliwości przeciwzakłóceniowe i doskonałą wytrzymałość na polu walki, przy czym obecne technologie stosowane do zwalczania BSP nie mogą zapewnić przed nim skutecznej obrony.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.loonguav.com (w tym 3 demonstracyjne materiały filmowe) .

LoongUAV projektuje, opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek skuteczne drony taktyczne i oferuje szeroką gamę dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług wsparcia. Małe drony wojskowe produkowane przez firmę są oszczędne, wydajne, lekkie i charakteryzują się możliwością przenoszenia dużych ładunków na długich dystansach.

