Pequeno drone de bombardeio militar estreia no AIRSHOW CHINA 2022

ZHUHAI, China, 5 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A abertura do 14º Airshow China ocorrerá em breve. A LoongUAV apresentará uma variedade de drones militares econômicos, eficientes e leves na estreia, incluindo o drone de vigilância LOONG 4, o drone de bombardeio LOONG 5, o drone alvo LOONG 1, o drone de reconhecimento LOONG 2.

Nos últimos anos de guerras locais e conflitos armados, os drones destacaram sua eficácia de combate como uma força emergente de combate aéreo. Equipar drones tornou-se um meio eficaz para potencializar a força de defesa nacional a um custo mais baixo.

LOONG 5 Bombing Drone

Existem vários tipos de drones militares, que podem ser divididos em drones de reconhecimento, drones de ataque de combate, drones de contramedidas eletrônicas, drones chamarizes, drones alvo e drones de reconhecimento e ataque. Eles também podem ser divididos de acordo com o seu tamanho em drones grandes, drones médios, drones leves, drones pequenos e micro drones. Grandes UAVs como os drones de ataque de combate da China e dos EUA são muito caros e têm baixa eficiência de combate. Alguns UAVs iranianos têm uma única função e não são recicláveis. O custo para uso único é de mais de centenas de milhares de dólares. Embora alguns drones de consumo chineses tenham preço baixo, a vida útil da bateria é curta e os cenários de aplicação são limitados.

Este drone tem baixo custo e alta relação custo-benefício. Ele pode carregar seis morteiros de 60 mm ou quatro de 82 mm, por meio de um módulo simples instalado em projéteis a um custo inferior a USD 10, a precisão das bombas é de até três metros, o tempo máximo de resistência ultrapassa 240 minutos, e a velocidade máxima de voo é de 80 km/h. A tecnologia VTOL (decolagem e pouso verticais) é usada para melhorar a manobra de implementação e otimizar o desempenho do voo. Com funcionalidade de ataque suicida, ele pode bloquear e rastrear alvos dinâmicos para ataques precisos. Ele apresenta alta capacidade de ocultamento, é um alvo baixo-lento e pequeno, não possui fonte de calor e possui uma superfície de reflexão de radar muito pequena, que pode efetivamente evitar o monitoramento de radar e não é fácil de ser derrubado. Além disso, tem a potente capacidade anti-interferência e de super sobrevivência no campo de batalha, e a atual tecnologia anti-UAV não pode se defender contra isso.

Acesse www.loonguav.com para mais informações (incluindo três vídeos de demonstração)

A LoongUAV projeta, desenvolve, fabrica e comercializa drones táticos eficientes e oferece uma ampla gama de serviços de suporte personalizados. Nossos pequenos drones militares apresentam uma uma boa relação custo-benefício e são eficientes, leves e capazes de transportar grandes cargas por longas distâncias.

Para solicitações de vendas, entre em contato com: [email protected], LoongUAV

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937201/LOONG_5_Bombing_Drone.jpg

FONTE LoongUAV

SOURCE LoongUAV