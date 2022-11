Un petit drone bombardier militaire sera présenté au salon AIRSHOW CHINA 2022

ZHUHAI, Chine, 5 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'ouverture du 14e salon aéronautique chinois est imminente. LoongUAV présentera une variété de drones militaires rentables, efficaces et légers, notamment le drone de surveillance LOONG 4 , le drone bombardier LOONG 5 , le drone de ciblage LOONG 1 et le drone de reconnaissance LOONG 2 .

Au cours des dernières années de guerres locales et de conflits armés, en tant que force de combat aérien émergente, les drones ont prouvé leur efficacité au combat. L'équipement en drones est devenu un moyen efficace de renforcer la défense nationale à moindre coût.

LOONG 5 Bombing Drone

Il existe différents types de drones militaires : les drones de reconnaissance, les drones d'attaque, les drones de contre-mesure électronique, les drones leurres, les drones cibles, les drones de reconnaissance et de frappe. Il en existe également de différentes tailles : drones de grande taille, drones de taille moyenne, drones légers, petits drones et microdrones. Les grands drones comme les drones d'attaque de combat de la Chine et des États-Unis sont très chers et ont une faible efficacité au combat. Certains drones iraniens n'ont qu'une seule fonction et ne sont pas recyclables. Le coût d'une seule utilisation s'élève à plus de centaines de milliers de dollars. Bien que certains drones grand public chinois soient bon marché, leur batterie a une faible autonomie et les possibilités d'utilisation sont limitées.

Ce drone est peu coûteux et très rentable. Il peut transporter six mortiers de 60 mm ou quatre mortiers de 82 mm, grâce à un simple module installé sur des obus pour un coût inférieur à 10 $, la précision des bombes est de trois mètres, la durée d'endurance maximale dépasse 240 minutes, et la vitesse de vol maximale est de 80 km/h. Il est équipé de la technologie VTOL (Vertical Take-Off and Landing, décollage et atterrissage verticaux) pour améliorer la manœuvrabilité du déploiement et optimiser les performances de vol. Sa capacité d'attaque suicide lui permet de verrouiller et suivre des cibles dynamiques pour effectuer des frappes précises. Il est très furtif, c'est une petite cible à faible vitesse, il n'a pas de source de chaleur et sa surface de réflexion radar est très petite, ce qui lui permet d'éviter efficacement la surveillance radar et de résister aux attaques. Il possède une forte capacité de lutte contre les interférences et une excellente capacité de survie sur le champ de bataille, et la technologie anti-drones actuelle ne peut pas s'y opposer.

LoongUAV conçoit, développe, fabrique et commercialise des drones tactiques efficaces, et propose une large gamme de services d'assistance sur mesure. Nos petits drones militaires sont rentables, efficaces, légers et capables de transporter des charges utiles importantes sur de longues distances.

