MAYBELLINE NEW YORK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТУШЬ FALSIES SURREAL СО СВОИМ ПЕРВЫМ АВАТАРОМ

MAYBELLINE NEW YORK ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЮРРЕАЛИСТИЧНУЮ УДЛИНЯЮЩУЮ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ FALSIES SURREAL СО СВОИМ ПЕРВЫМ АВАТАРОМ

Расширьте реальность своих ресниц: сюрреалистичный эффект. Cюрреалистичные технологии. Cюрреалистичные ресницы.

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Maybelline New York, ведущий мировой косметический бренд, расширяет ассортимент самой продаваемой туши для ресниц, выпустив настолько сюрреалистичный продукт, что только аватар может воплотить его в жизнь. Новая сюрреалистичная удлиняющая тушь для ресниц Falsies Surreal запускается с помощью первого в истории компании Maybelline аватара Мэй, которая вместе с глобальным послом Maybelline Джиджи Хадид участвует в грядущей кампании, объединяющей реальный и виртуальный миры.

Сюрреалистичная удлиняющая тушь для ресниц Falsies Surreal со стойкостью до 24 часов обеспечивает заметное преображение ресниц. Гибридная технология длинных и коротких волокон и расширенная спиральная щеточка с длинной скрученной щетиной удлиняют каждую ресничку, создавая максимальный объем и увеличивая до 36% видимую длину ресниц. Люди будут спрашивать: «Твои ресницы настоящие?! »

Поскольку метавселенная остается новой гранью социального взаимодействия, Мэй является лишь шагом на пути Maybelline к освоению виртуального мира. В прошлом году Maybelline заключила партнерское соглашение с Ready Player Me, ведущей кросс-игровой платформой аватаров метавселенной, чтобы предоставить пять бесплатных, созданных экспертами вариантов макияжа, которые можно применить к вашему аватару за считанные секунды.

«Когда тушь преображает так сюрреалистично, как эта, для ее показа требуется нечто столь же сюрреалистичное. Вот почему появилась Мэй. Мы очень рады расширению ассортимента Falsies с помощью нашего первого аватара, которая увлекательно и неожиданно воплощает в жизнь сюрреалистичный объемный внешний вид ресниц и технологии нового поколения», — заявила старший вице-президент по глобальному восприятию бренда компании Maybelline New York Шивани Шах.

Помимо сюрреалистичной удлиняющей туши для ресниц Falsies Surreal, Мэй будет играть определенную роль при выпуске виртуальных продуктов и услуг, активациях, связанных с метавселенной, а также в кампаниях легендарных высокоэффективных франшиз макияжа.

Информация о компании Maybelline New York

Maybelline New York — косметический бренд номер один в мире, продукция которого реализуется более чем в 120 странах. Сочетая высокотехнологичные формулы с опытом работы в тренде и Нью-Йоркским стилем, Maybelline New York стремится предложить высокоэффективную и инновационную косметику для всех. Maybelline New York запустила в 2020 году Brave Together — долгосрочную программу, направленную на дестигматизацию диалога о психическом здоровье и финансирование инициатив некоммерческих организаций в области психического здоровья. Компания обязалась к 2025 году пожертвовать 10 миллионов долларов США на цели психического здоровья с целью помочь 1 миллиону людей получить доступ к важнейшей персональной поддержке. Более подробная информация представлена на странице по адресу: http://www.maybelline.com

