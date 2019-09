Maybelline New York anuncia a Estelle Chen como nueva portavoz global

Estelle hará su presentación global con la marca en la estelar campaña del 10.º aniversario de Maybelline en la Semana de la Moda de Nueva York, creada por la agencia Beauty at Gotham. Estelle se presenta junto a Adriana Lima, Gigi Hadid y Herieth Paul.

"Estamos felices de que Estelle se sume a la familia de Maybelline New York", dice Trisha Ayyagari, presidenta global de marca de Maybelline New York Worldwide. "La procedencia diversa de Estelle se presta a su personalidad versátil y sensata, que la identifica con nuestros clientes globales. Estamos ansiosos por ver cómo sigue creciendo".

Estelle, nacida y criada en París (Francia), creció en un entorno multicultural y adoptó como propias tanto la cultura china como la francesa. En la actualidad divide su tiempo entre Nueva York, París y Pekín, donde persigue con entusiasmo sus sueños y aprovecha la multitud de oportunidades de que dispone.

"Tengo la dicha de ser parte de la familia de Maybelline New York y sumarme a su descollante nómina de portavoces, pasadas, presentes y futuras", dice Estelle, la vocera más joven de la marca. "Para mí, es una verdadera inspiración y una gran alegría estar con una marca realmente pionera en la industria, que sistemáticamente extiende las fronteras de la innovación, establece tendencias futuras y empodera a las mujeres para que reconozcan todo su potencial".

Estelle fue descubierta por un agente en un parque de París cuando tenía 13 años y actualmente es representada por Ford Models. Su gran oportunidad llegó cuando la invitaron a participar en el desfile de Victoria's Secret en 2017 y nuevamente en 2018. Rápidamente captó la atención global con este gran hito y fue la modelo china más joven en participar en el desfile de Victoria's Secret en Shanghái.

Ha desfilado también para Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé y muchos más. Estelle ha participado en diversas campañas, incluidas las de Vera Wang y H&M, y ha aparecido también en las páginas de las ediciones en italiano, chino y japonés de Vogue, CR Fashion Book, TMagazine China, Harper's Bazaar UK y ediciones chinas.

Para conocer su vida con más profundidad, puede seguir a Estelle en Instagram @chen_estelle y encontrarla en YouTube en Estelle Chen.

