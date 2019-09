Maybelline New York contrata Estelle Chen como nova garota-propaganda global

"Estamos muito entusiasmados por ter a Estelle na família Maybelline New York", diz Trisha Ayyagari, presidente de marca global da Maybelline New York Worldwide. "O background diversificado dela contribui com a sua personalidade versátil e pragmática, o que a torna relacionável com o nosso cliente global. Mal podemos esperar para vê-la continuar crescendo."

Nascida e criada em Paris, Estelle cresceu em um ambiente multicultural, abraçando as culturas francesa e chinesa como suas. Ela atualmente divide o tempo entre Nova York, Paris e Pequim, onde está perseguindo os seus sonhos e a infinidade de oportunidades disponíveis para ela.

"Estou muito feliz por fazer parte da família Maybelline New York e participar desta constelação de garotas-propaganda do passado, do presente e do futuro", comentou a mais jovem modelo da marca. "Estou inspirada e radiante por integrar uma marca que é tão pioneira no setor, superando consistentemente os limites da inovação e estabelecendo tendências futuras, ao mesmo tempo em que capacita as mulheres a reconhecer o seu verdadeiro potencial."

Estelle foi descoberta por um agente em um parque de Paris quando tinha 13 anos, e é atualmente representada pela Ford Models. Ela teve a sua grande chance quando foi convidada a participar do desfile da Victoria's Secret em 2017. Em 2018, voltou a desfilar no evento. Estelle rapidamente capturou a atenção do mundo todo e foi a mais jovem modelo chinesa a subir na passarela da Victoria's Secret em Xangai.

A modelo já desfilou pelas marcas Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé e muitas outras. Participou de uma série de campanhas de marcas como Vera Wang e H&M, e também foi destaque nas edições italiana, chinesa e japonesa da Vogue, na CR Fashion Book, na TMagazine China e nas edições britânica e chinesa da Harper's Bazaar.

Você pode segui-la no Instagram @chen_estelle e encontrá-la no YouTube como Estelle Chen para vislumbrar os bastidores da vida da modelo.

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca número um de cosméticos em todo o mundo e está disponível em mais de 120 países. Combinando formulações tecnologicamente avançadas com expertise em tendências e o algo a mais da cidade de Nova York, a Maybelline New York tem como missão oferecer cosméticos inovadores, acessíveis e práticos para todas as mulheres. A marca é atualmente a patrocinadora oficial de maquiagens da Semana de Moda de Nova York e de outras semanas de moda pelo mundo todo. Para saber mais, visite www.maybelline.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972609/Maybelline_New_York_Estelle_Chen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg

FONTE Maybelline New York

SOURCE Maybelline New York