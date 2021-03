Maybelline New York anuncia Storm Reid como porta-voz modelo global

O primeiro papel principal de Storm foi a adaptação repleta de estrelas de Uma Dobra no Tempo (2018), e seus créditos anteriores incluem 12 Anos de Escravidão (2013), Don't Let Go (2019), Olhos que Condenam (2019), The Bravest Knight (2019) e O Homem Invisível (2020). A seguir, ela estrelará O Esquadrão Suicida e One Way e reprisará seu papel como Gia na segunda temporada do sucesso da HBO Euphoria . Juntamente com sua mãe, Robyn Simpson, Storm fundou sua própria empresa de produção, A Seed & Wings, com a missão e o desejo de criar uma narrativa autêntica que seja impactante, honesta e reflita as perspectivas de todas as pessoas. Com vários projetos em fase de preparação, mais recentemente elas estrearam uma nova série de conversas no Facebook Watch, Chop It Up , que também é apresentada por Storm .

Storm defende e se esforça para gerar mudanças sociais por meio de suas várias plataformas e de sua iniciativa Bamazing, que tem como objetivo fortalecer e animar a próxima geração. Ela fala muito sobre questões como igualdade racial, saúde mental e inclusão, optando regularmente por alinhar-se a projetos que apoiem essas causas.

É esse espírito que uniu a Maybelline e Storm. "Storm é uma voz de destaque e transformadora", disse Trisha Ayyagari, presidente global da marca Maybelline New York Worldwide. "Ela é uma atriz altamente talentosa, uma corajosa campeã da igualdade e tem uma energia que ilumina qualquer lugar. Sempre admirei Storm e sabia que ela iria somar muito à marca Maybelline."

Junto com a Maybelline, Storm poderá promover uma maior mudança em relação às causas que mais importam para o consumidor da marca. Storm emprestará sua voz à iniciativa Brave Together (Juntos com Coragem) da Maybelline, dando apoio àqueles com ansiedade e depressão, e ao trabalho contínuo de diversidade da marca.

"A Maybelline está na minha família desde que me lembro", disse Storm Reid. "Estou aguardando com muita expectativa esse novo capítulo com a Maybelline, em que poderei usar minha voz para defender mulheres jovens e minha geração com meu trabalho com a marca."

Storm será o rosto de uma nova inovação da franquia Fit Me da Maybelline, que terá início nesse verão.

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca número um de cosméticos do mundo, disponível em mais de 120 países. Combinando fórmulas com tecnologia avançada com conhecimentos de tendências e a vantagem da cidade de Nova York, a missão da Maybelline New York é oferecer cosméticos inovadores, acessíveis e simples para todos. Em 2020, a Maybelline apresentou o Brave Together, um programa de longo prazo para apoiar pessoas com ansiedade e depressão e ajudar todos, em todos os lugares, a aceitar com coragem seu mundo. O Brave Together oferece apoio individual essencial, um centro de educação on-line, vários programas para ajudar a eliminar o estigma que envolve a conversa sobre saúde mental e se comprometeu a doar 10 milhões de dólares nos próximos cinco anos para organizações globais e locais. Para mais informações, acesse www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com.

Contato:

Kristen Tully - [email protected]

Mollie Michelson - [email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1459622/Maybelline_Storm_Reid.mp4

FONTE Maybelline

Related Links

http://www.maybelline.com



SOURCE Maybelline