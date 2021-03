Maybelline New York anuncia a Storm Reid como modelo portavoz mundial

El principal papel de Storm fue en la adaptación estelar de A Wrinkle in Time (2018) y créditos anteriores incluyen 12 Years a Slave (2013), Don't Let Go (2019), When They See Us (2019), The Bravest Knight (2019) y The Invisible Man (2020). A continuación, protagonizará las películas The Suicide Squad y One Way y repetirá su papel como Gia en la segunda temporada del hit de HBO Euphoria. Junto con su madre Robyn Simpson, Storm fundó su propia productora, A Seed & Wings, con la misión y el deseo de crear una narrativa auténtica que sea impactante, honesta y refleje las perspectivas de todos. Con varios proyectos en mente, lo último que lanzó fue un nuevo programa de entrevistas en Facebook Watch titulado Chop It Up que también presenta Storm.