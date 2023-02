MAYBELLINE NEW YORK PRÉSENTE SON MASCARA FALSIES SURREAL EXTENSIONS AVEC SON TOUT PREMIER AVATAR

Prolongez la réalité de vos cils : Un impact surréaliste. Une technologie surréaliste. Des cils surréalistes.

NEW YORK, 1 mars 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, première marque de cosmétiques au monde, enrichit sa gamme de mascaras à succès et présente un produit si surréaliste que seul un avatar peut lui donner vie. La marque présente son nouveau mascara Falsies Surreal Extensions avec l'aide de May, le tout premier avatar de Maybelline, qui figure aux côtés de Gigi Hadid, ambassadrice mondiale de Maybelline, dans sa prochaine campagne qui mêle le monde réel et le monde virtuel.

"FALSIES SURREAL MASCARA FEATURING ITS FIRST-EVER AVATAR - May"

Avec une tenue jusqu'à 24 heures, le mascara Falsies Surreal Extensions transforme visiblement les cils. La technologie hybride de fibres longues et courtes et la brosse hélicoïdale aux longs poils tordus permettent d'allonger chaque cil pour un volume extrême et des cils visiblement plus longs de 36 %. Tout le monde se demandera si vos cils sont des vrais !

Alors que le métavers demeure la nouvelle frontière de l'interaction sociale, May n'est que la prochaine étape du voyage de Maybelline vers la découverte du monde virtuel. L'année dernière, Maybelline s'est associée à Ready Player Me, la principale plateforme d'avatars pour le métavers, afin de créer cinq maquillages gratuits, créés par des experts, qui peuvent être appliqués à votre avatar en quelques secondes.

« Quand un mascara opère une transformation aussi surréaliste que celle-ci, il faut un élément tout aussi surréaliste pour le présenter. C'est là que May entre en scène. Nous sommes ravis de développer notre gamme Falsies avec l'aide de notre premier avatar, qui donne vie à l'aspect surréaliste de l'extension des cils et à la technologie de pointe de ce produit d'une manière amusante et inattendue », a déclaré Shivani Shah, vice-présidente principale de l'expérience globale de la marque chez Maybelline New York.

Outre le mascara Falsies Surreal Extensions, May participera au lancement de produits et services virtuels, à des activités liées au métavers et à des campagnes de marques de maquillage emblématiques et performantes.

Contact :

Francia Cooper, [email protected]

Julie Delazyn, [email protected]

À propos de Maybelline New York

Leader mondial du maquillage, Maybelline New York est disponible dans plus de 120 pays. En associant des formules technologiquement avancées à une expertise tendance et à l'avant-garde de la ville de New York, la mission de Maybelline New York est d'offrir des cosmétiques performants et innovants pour tous. Maybelline New York a lancé en 2020 Brave Together, un programme à long terme visant à lutter contre la stigmatisation de la santé mentale et à financer des projets de santé mentale menés par des organisations à but non lucratif. La marque s'est engagée à faire don de 10 millions de dollars à des causes liées à la santé mentale, dans le but d'aider 1 million de personnes à accéder à un accompagnement individuel essentiel d'ici 2025. Pour plus d'informations : http://www.maybelline.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009851/Maybelline_Falsies_Surreal_Mascara.jpg

SOURCE Maybelline