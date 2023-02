MAYBELLINE NEW YORK UVÁDÍ NA TRH ŘASENKU FALSIES SURREAL EXTENSIONS S VŮBEC PRVNÍM AVATAREM V HISTORII

Rozšiřte realitu svých řas: Neskutečný dopad. Neskutečná technologie. Neskutečné řasy.

NEW YORK, 28. února 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, přední světová kosmetická značka, rozšiřuje své nejprodávanější portfolio řasenek a uvádí na trh produkt tak neskutečný, že ho může oživit jen avatar. Nová řasenka Falsies Surreal Extensions se uvádí na trh s pomocí vůbec prvního avatara Maybelline May, který se objevuje po boku globální ambasadorky Maybelline Gigi Hadid v nadcházející kampani, jež spojuje reálný a virtuální svět.

Řasenka Falsies Surreal Extensions s výdrží až 24 hodin zajistí viditelnou proměnu řas. Hybridní technologie dlouhých a krátkých vláken a prodloužený spirálový kartáček s dlouhými kroucenými štětinami prodlužují každou řasu a zajišťují extrémní objem a až o 36 % viditelně delší řasy. Lidé se vás budou ptát: „Jsou vaše řasy pravé?"

Metaverzum je pořád novou hranicí sociální interakce a May je jen dalším krokem na cestě společnosti Maybelline do virtuálního světa. V loňském roce společnost Maybelline navázala spolupráci s Ready Player Me, přední platformou pro herní avatary v metaverzu, a poskytla pět bezplatných, odborníky vytvořených vzhledů, které lze na avatara aplikovat během několika sekund.

„Když řasenka přináší tak neskutečnou proměnu, jako je tato, je potřeba něco stejně neskutečného k jejímu uvedení. Proto přichází May. Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naše portfolio Falsies s pomocí našeho prvního avatara, který zábavným a nečekaným způsobem oživuje neskutečný vzhled produktu a technologii nové generace," řekla Shivani Shah, SVP Global Brand Experience společnosti Maybelline New York.

Kromě řasenky Falsies Surreal Extensions bude May hrát roli při uvádění virtuálních produktů a služeb, aktivacích souvisejících s metaverzem a kampaních ikonických, vysoce výkonných franšíz líčení.

Maybelline New York je přední světová značka kosmetiky, dostupná ve více než 120 zemích. Cílem společnosti Maybelline New York je nabízet špičkovou a inovativní kosmetiku pro všechny díky spojení technologicky vyspělých receptur s orientací v trendech a newyorským švihem. Společnost Maybelline New York představila v roce 2020 dlouhodobý program Brave Together, jehož cílem je destigmatizovat diskusi o duševním zdraví a financovat iniciativy v oblasti duševního zdraví vedené neziskovými organizacemi. Značka se zavázala věnovat 10 milionů dolarů na podporu duševního zdraví a do roku 2025 chce pomoci 1 milionu lidí v přístupu k důležité individuální podpoře. Další informace: http://www.maybelline.com

