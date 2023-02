MAYBELLINE NEW YORK WPROWADZA NA RYNEK TUSZ DO RZĘS FALSIES SURREAL EXTENSIONS Z PIERWSZYM W HISTORII AWATAREM

Nowa rzeczywistość w przedłużaniu rzęs: surrealistyczny efekt. Surrealistyczna technologia. Surrealistyczne rzęsy.

NOWY JORK, 28 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Maybelline New York, wiodąca na świecie marka kosmetyczna, rozszerza swoją bestsellerową ofertę tuszy do rzęs, wprowadzając na rynek produkt tak surrealistyczny, że tylko awatar może go ożywić. Nowa maskara Falsies Surreal Extensions została wprowadzona z wykorzystaniem pierwszego w historii firmy Maybelline awatara May, który wystąpi w nadchodzącej kampanii łączącej świat realny i wirtualny u boku globalnej ambasadorki Maybelline Gigi Hadid.

"FALSIES SURREAL MASCARA FEATURING ITS FIRST-EVER AVATAR - May"

Dzięki 24-godzinnej trwałości tusz do rzęs Falsies Surreal Extensions zapewnia widoczną transformację rzęs. Hybrydowa technologia długich i krótkich włókien oraz wydłużona szczoteczka z długimi, skręconymi włoskami pozwalają wydłużyć każdą rzęsę, zapewniając jej ekstremalną objętość i aż do 36% widocznego wydłużenia. To sprawi, że ludzie będą pytać: „Czy te rzęsy są prawdziwe?".

Ponieważ metaświat wciąż wyznacza granicę interakcji społecznych, May jest kolejnym krokiem w drodze marki Maybelline do odkrywania wirtualnego świata. W zeszłym roku firma Maybelline współpracowała z wiodącą platformą cross-gamingową Ready Player Me, kreującą awatary dla metaświata, aby udostępnić pięć darmowych, stworzonych przez ekspertów makijaży, które można zastosować do swojego awatara w ciągu zaledwie kilku sekund.

„Jeśli tusz do rzęs zapewnia transformację tak surrealistyczną, jak ta, potrzeba czegoś równie surrealistycznego, aby wprowadzić ją w życie. I właśnie w tym miejscu pojawia się May. Cieszymy się, że możemy rozwijać ofertę tuszy Falsies z pomocą naszego pierwszego awatara, który ożywia surrealistyczny wygląd rzęs i technologię nowej generacji w zabawny i oryginalny sposób" - powiedziała Shivani Shah, starsza wiceprezes ds. globalnego doświadczenia marki w Maybelline New York.

Poza linią tuszy Falsies Surreal Extensions awatar May zostanie wykorzystany podczas wprowadzania na rynek wirtualnych produktów i usług, aktywacji związanych z metaświatem oraz kampanii kultowych, wysokowydajnych marek makijażowych.

Maybelline New York

Maybelline New York jest wiodącą marką kosmetyków na świecie dostępną w ponad 120 krajach. Przez połączenie technologicznie zaawansowanych składów produktów z doświadczeniem w trendach i nowojorskim charakterem, marka Maybelline New York dąży do zapewnienia każdej kobiecie dostępu do innowacyjnych, przystępnych i bezproblemowych kosmetyków. W 2020 r. Maybelline wprowadziła program długoterminowy „Brave Together" poświęcony destygmatyzacji rozmów o zdrowiu psychicznym i finansowaniu inicjatyw dotyczących zdrowia psychicznego realizowanych przez organizacje typu non-profit. Marka zobowiązała się do przekazania 10 milionów dolarów na cele związane ze zdrowiem psychicznym, a jej założeniem jest zapewnienie pomocy milionowi osób w uzyskaniu dostępu do kluczowego indywidualnego wsparcia do 2025 roku. Więcej informacji na stronie: http://www.maybelline.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2009851/Maybelline_Falsies_Surreal_Mascara.jpg

