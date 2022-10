Maybelline NY přináší na vysoké školy bezplatný program péče o duševní zdraví

„Ve společnosti Maybelline věříme, že psychické potíže jsou zdravotní problém jako jakýkoli jiný. Víme však, že lidé, kteří jimi trpí, se pro pomoc nejprve obracejí na své blízké. Proto jsme vytvořili program, se kterým dokáže poskytnout individuální podporu a pomoc každý. Doufáme, že program Brave Talk přinese více lidem možnost svěřit se, získat oporu a dozvědět se o zdrojích pomoci," říká globální prezidentka značky Maybelline New York Worldwide Trisha Ayyagariová. „Jsme pevně přesvědčeni, že psychickým problémům by nikdo neměl čelit sám."

Brave Talk navazuje na iniciativu Brave Together (Spolu a statečně), který globální kosmetická jednička ve spolupráci s neziskovými organizacemi z celého světa spustila v roce 2020 s cílem destigmatizovat úzkost a depresi a zajistit možnost bezprostřední podpory komukoli na světě. Iniciativa Brave Together se zavázala do roku 2025 zajistit individuální podporu 1 milionu pacientů a věnovat na péči o duševní zdraví 10 milionů dolarů.

Jak funguje Brave Talk?

Program Brave Talk, vytvořený ve spolupráci s klinickými odborníky z nadace JED, tvoří bezplatné, 90minutové praktické školení, na němž vysokoškolští pedagogové vysvětlí studentům, jak rozeznat u svých blízkých příznaky psychických obtíží, jak jim poskytnout vhodnou podporu a jak pomoci s vyhledáním odborné péče. Účelem programu je budovat kulturu, v níž se budou studenti moci svěřit a získat pomoc.

„Nadace JED je přesvědčena, že pečující prostředí pomáhá chránit psychické zdraví mladých lidí. Program Brave Talk zahájí dlouho chybějící konverzaci o duševním zdraví ve vysokoškolském prostředí a podpoří studenty v péči o svou vlastní psychickou pohodu i o své přátele a spolužáky," říká generální ředitel nadace JED John MacPhee. „V dnešní době je zpřístupnění těchto informačních zdrojů vysokoškolským studentům důležitější než kdykoli dříve, proto nás velmi těší partnerství se společností Maybelline a upřímně vítáme jejich odhodlání odstraňovat bariéry, bránící v přístupu k péči o duševní zdraví."

Program Brave Talk je rozčleněn pro snadné zapamatování a nabízí také seznam tipů, jak mluvit se svými přáteli o duševním zdraví, nazvaný „Brave Steps (Statečné kroky)".

Společnost Maybelline zahájí pilotní běh programu Brave Talk již tento měsíc se studenty Newyorské univerzity, následovat budou stipendisté S Jay Levy Fellowship for Future Leaders na City College of New York a Queens College, jakož i interní uvedení pro zaměstnance společností Maybelline NY a L'Oreal Group. V roce 2023 bude program nabídnut zdarma všem vysokým školám v USA i ve světě.

Pokud má vaše vysoká škola zájem o více informací k programu Brave Talk, kontaktujte nás na adrese [email protected] .

O společnosti Maybelline New York

Maybelline New York je přední světová značka kosmetiky, dostupná ve více než 120 zemích. Cílem společnosti Maybelline New York je nabízet inovativní, dostupnou a nenáročnou kosmetiku pro všechny díky spojení technologicky vyspělých receptur s orientací v trendech a newyorským švihem. V roce 2020 představila dlouhodobý program Brave Together, který pomáhá bojovat s úzkostmi či depresí a statečně přijmout svůj život komukoli a kdekoli na světě. Iniciativa Brave Together zajišťuje důležitou individuální podporu, centrum online vzdělávání či širokou škálu programů pro odbourání stigmat v otázkách psychického zdraví. V následujících pěti letech se zavázala věnovat globálním i místním pomáhajícím organizacím 10 milionů dolarů. Další informace najdete na adrese www.maybelline.com nebo www.maybelline.com/bravetogether.com.

O nadaci JED

Nezisková organizace JED se věnuje ochraně emočního zdraví a prevenci sebevražd u teenagerů a mladých dospělých. Středním a vysokým školám pomáháme rozvíjet programy a systémy péče o psychické zdraví, prevence zneužívání návykových látek a sebevražd. Teenagery a mladé lidi vybavujeme znalostmi a dovednostmi, které jim umožní pomoci sobě i svému okolí. Podporujeme osvětu, porozumění a fungování komunit v oblasti ochrany psychického zdraví mládeže.

* Zdroj: Zpráva Healthy Minds Study Data Report, podzim 2020

