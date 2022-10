MAYBELLINE NY SPÚŠŤA BEZPLATNÉ ŠKOLENIE O DUŠEVNOM ZDRAVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

„V spoločnosti Maybelline veríme, že duševné zdravie je zdravie, ale vieme, že keď ľudia bojujú s problémami, obracajú sa najskôr na tých, ktorým dôverujú. Vytvorili sme program, ktorý by každému vložil do rúk osobnú podporu duševného zdravia. Sme presvedčení, že vďaka programu Brave Talk sa viac ľudí bude cítiť vypočutí, podporovaní a informovaní o zdrojoch, ktoré majú k dispozícii," povedala Trisha Ayyagari, prezidentka globálnej značky v Maybelline New York Worldwide. „Sme presvedčení, že by nikto nemal bojovať sám."

Program Brave Talk nadväzuje na program Brave Together značky krásy č. 1, ktorý bol spustený v roku 2020 a ktorý sa venuje pomoci pri destigmatizácii úzkosti a depresie na celom svete a sprístupneniu osobnej podpory pre všetkých v spolupráci s neziskovými organizáciami v oblasti duševného zdravia na celom svete. V rámci programu Brave Together sa zaviazali osloviť 1 milión ľudí s osobnou podporou a darovať 10 miliónov USD na duševné zdravie do roku 2025.

ČO JE BRAVE TALK?

Brave Talk, vytvorený v spolupráci s klinickými odborníkmi z JED, je bezplatné 90-minútové školenie založené na scenároch navrhnuté tak, aby ho poskytovali vysokoškolskí pracovníci a ktoré vzdeláva študentov o tom, ako rozpoznať príznaky u niekoho, kto bojuje s problémami, ako ich podporiť a spojiť s primeranou pomocou. Cieľom programu Brave Talk je vybudovať kultúru, v ktorej študenti majú pocit, že sú vypočutí a zaujímajú sa o nich.

„JED vie, že vytváranie kultúry starostlivosti o mládež chráni ich duševné zdravie. Program Brave Talk otvorí veľmi potrebné rozhovory o duševnom zdraví v univerzitných areáloch a zároveň povzbudí študentov, aby sa starali nielen o svoju vlastnú emocionálnu pohodu, ale aj jeden o druhého," povedal generálny riaditeľ JED, John MacPhee. „Sprístupnenie týchto typov zdrojov vysokoškolským študentom je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a sme hrdí na to, že môžeme pokračovať v našom partnerstve so spoločnosťou Maybelline. Sme vďační za ich odhodlanie prelomiť bariéry v prístupe k starostlivosti o duševné zdravie."

Program Brave Talk je vytvorený s nezabudnuteľným rámcom a obsahuje „odvážne kroky", aby si každý mohol zapamätať, ako začať konverzáciu s priateľom.

Spoločnosť Maybelline spustí pilotný projekt Brave Talk tento mesiac na New York University, po ktorom bude nasledovať štipendium S Jay Levy pre budúcich lídrov na City College of New York a Queens College, ako aj interne so zamestnancami Maybelline NY a L'Oreal Group. V roku 2023 bude školenie dostupné zadarmo pre všetky vysoké školy na národnej úrovni (v USA) a na celom svete.

Ak sa vaša vysoká škola chce dozvedieť viac o programe Brave Talk, kontaktujte [email protected].

O spoločnosti Maybelline New York

Maybelline New York je kozmetická značka číslo jedna na svete, dostupná vo viac ako 120 krajinách. Poslaním spoločnosti Maybelline New York je, kombináciou technologicky vyspelých receptúr s odbornými znalosťami trendov a atrakciou New York City Edge, ponúkať inovatívnu, dostupnú a nenáročnú kozmetiku pre všetkých. V roku 2020 spoločnosť Maybelline predstavila Brave Together, dlhodobý program na podporu úzkosti a depresie a na pomoc všetkým, všade odvážne sa postaviť svojmu svetu. Program Brave Together poskytuje kritickú osobnú podporu, online vzdelávacie centrum, rôzne programy, ktoré pomáhajú destigmatizovať rozhovory o duševnom zdraví, a zaviazal sa darovať v nasledujúcich piatich rokoch 10 miliónov USD globálnym a miestnym organizáciám. Viac informácií nájdete na stránkach www.maybelline.com alebo www.maybelline.com/bravetogether.com.

O JED

JED je nezisková organizácia, ktorá chráni emocionálne zdravie a zabraňuje samovraždám u tínedžerov a mládeži v našej krajine. Spolupracujeme so strednými a vysokými školami, aby sme posilnili ich duševné zdravie, programy a systémy prevencie zneužívania návykových látok a prevencie samovrážd. Poskytujeme tínedžerom a mládeži zručnosti a vedomosti, aby sme si navzájom pomohli. Podporujeme povedomie o komunite, pochopenie a konanie pre duševné zdravie mládeže.

*Zdroj: Prehľad údajov štúdie Zdravá myseľ z jesene 2020

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1916552/Brave_Together_Maybelline_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916551/Brave_Talk.jpg

SOURCE Maybelline