MAYBELLINE NY URUCHAMIA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, SKIEROWANE DO SZKÓŁ WYŻSZYCH

„W Maybelline wierzymy, że zdrowie psychiczne to także zdrowie. Jednocześnie wiemy, że kiedy ludzie zmagają się z problemami, najpierw zwracają się do tych, którym ufają. Stworzyliśmy zatem program, który umożliwiłby każdemu udzielenie wsparcia 1:1 dla zdrowia psychicznego. Wierzymy, że dzięki Brave Talk więcej osób zostanie wysłuchanych, uzyska wparcie i będzie mieć świadomość dostępnych zasobów ‒ powiedziała Trisha Ayyagari, prezes ds. globalnej marki Maybelline New York. ‒ Głęboko wierzymy w to, że nikt nie powinien zmagać się z problemem w samotności".

Brave Talk opiera się na programie „Brave Together" uruchomionym w 2020 r. przez wiodącą markę kosmetyczną, który ma na celu pomóc w destygmatyzacji lęku i depresji na całym świecie i udostępnieniu wsparcia 1:1 dla wszystkich, we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zdrowiem psychicznym na całym świecie. Założeniem programu „Brave Together" jest dotarcie do 1 miliona osób ze wsparciem 1:1 i przekazanie 10 milionów dolarów na cele związane ze zdrowiem psychicznym do 2025 r.

CZYM JEST BRAVE TALK?

Stworzone we współpracy z ekspertami klinicznymi JED, Brave Talk to bezpłatne 90-minutowe szkolenie oparte na konkretnym scenariuszu, przeznaczone do realizacji przez pracowników uczelni. Jego założeniem jest zapewnienie studentom wiedzy na temat tego, jak dostrzec, że dana osoba zmaga się z problemem, w jaki sposób ją wspierać i jak ułatwić jej dostęp do fachowej pomocy. Celem Brave Talk jest zbudowanie kultury, w której studenci będą czuć się wysłuchani i otoczeni opieką.

„JED wie, że tworzenie kultury troski wokół młodych dorosłych wspiera ich zdrowie psychiczne. Brave Talk będzie ułatwiać podejmowanie bardzo potrzebnych rozmów na temat zdrowia psychicznego na kampusach uniwersyteckich, jednocześnie zachęcając studentów, aby nie tylko dbali o własną kondycję emocjonalną, ale także zwracali uwagę na innych ‒ powiedział dyrektor generalny JED John MacPhee. ‒ Udostępnianie tego typu zasobów studentom jest ważniejsze niż kiedykolwiek, dlatego jesteśmy dumni z kontynuowania naszej współpracy z Maybelline i wyrażamy wdzięczność za ich zaangażowanie w przełamywanie barier w dostępie do opieki w obszarze zdrowia psychicznego".

W pakiecie szkoleniowym Brave Talk dostępna jest ramka zawierająca kilka wskazówek („Brave Steps") dotyczących tego, jak rozpocząć rozmowę z przyjacielem.

Maybelline rozpocznie pilotażowe wdrażanie programu Brave Talk jeszcze w tym miesiącu na Uniwersytecie Nowojorskim. Następnie będzie on realizowany w ramach programu stypendialnego dla przyszłych liderów ‒ S Jay Levy Fellowship for Future Leaders w nowojorskim City College i Queens College, oraz wewnętrznie wśród pracowników Maybelline NY i L'Oreal Group. W 2023 r. szkolenie zostanie udostępnione nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym uczelniom w USA i na świecie.

Uczelnie, które chciałyby dowiedzieć się więcej o programie Brave Talk, prosimy o kontakt na adres: [email protected].

Maybelline New York

Maybelline New York jest wiodącą marką kosmetyków na świecie dostępną w ponad 120 krajach. Przez połączenie technologicznie zaawansowanych składów produktów z doświadczeniem w trendach i nowojorskim charakterem, marka Maybelline New York dąży do zapewnienia każdej kobiecie dostępu do innowacyjnych, przystępnych i bezproblemowych kosmetyków. W 2020 r. Maybelline wprowadziła program długoterminowy „Brave Together", aby wspierać osoby z problemami lękowymi i depresją oraz pomagać wszystkim ludziom na całym świecie w odważnym mierzeniu się ze swoimi problemami. „Brave Together" zapewnia jakże istotne wsparcie bezpośrednie, stanowi centrum edukacyjne online oraz oferuje zróżnicowane programy, które pomagają w destygmatyzacji rozmów o zdrowiu psychicznym. Program przewiduje zobowiązanie do przeznaczenia 10 milionów dolarów w ciągu kolejnych pięciu lat na rzecz organizacji globalnych i lokalnych. Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.maybelline.com oraz www.maybelline.com/bravetogether.com.

JED

JED jest organizacją typu non-profit, której celem jest ochrona zdrowia emocjonalnego i zapobieganie samobójstwom wśród nastolatków i młodych dorosłych. Współpracujemy ze szkołami średnimi i wyższymi, aby ulepszać realizowane przez nie programy i systemy ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania nadużywaniu substancji uzależniających oraz zapobiegania samobójstwom. Wyposażamy nastolatków i młodych dorosłych w umiejętności i wiedzę, dzięki której będą w stanie pomóc sobie i innym. Promujemy większą świadomość, zrozumienie i działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego młodzieży.

