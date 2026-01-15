Mazda anuncia los precios y el equipamiento del nuevo Mazda CX-5 2026

El modelo crossover más vendido de Mazda está de regreso con mejoras considerables en los asientos traseros y el espacio de carga





Los modelos CX-5 2.5 S se venderán a un precio inicial sugerido por el fabricante (MSRP) de $29,990 y los vehículos saldrán a la venta durante los próximos meses.





Con tecnología integrada de Google y funcionalidad del asistente Gemini AI, el nuevo CX-5 permite un sólido control por voz manos libres de manera que el conductor pueda concentrarse siempre en la carretera.

IRVINE, California, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) anunció los precios y el equipamiento del CX-5 2026. El nuevo CX-5, ahora en su tercera generación, se basa en los valores destacados que lo han convertido en el vehículo más vendido de Mazda en los EE. UU., con énfasis en una dinámica de conducción ágil, una cabina silenciosa y refinada, así como el compromiso inquebrantable de Mazda con la seguridad del vehículo y de los ocupantes.

En cuanto a la apariencia, el nuevo CX-5 mantiene una silueta similar a la de los modelos CX-5 anteriores, a la vez que potencia la vanguardia del diseño. La última expresión del diseño de Kodo incorpora elementos clave como la parrilla delantera Signature Wing, ahora flanqueada por faros LED con iluminación DRL de dos niveles. Otros elementos, como la extensa distancia entre ejes de 110 pulgadas, el potente paragolpes delantero y el uso de la nueva inscripción "Mazda" en lugar de la insignia convencional, transmiten una sensación de amplitud visual y estabilidad. Los clientes además disfrutarán de una paleta de colores seleccionada, que incluye los favoritos más populares, como el Soul Red Crystal y el Polymetal Gray Metallic, junto con un nuevo color de serie: Navy Blue Mica.

En su lanzamiento, el CX-5 estará equipado con el insigne motor SkyActiv-G de cuatro cilindros en línea y 2.5 litros de Mazda, que produce 187 caballos de fuerza y 186 lb-pie de torque, y está acoplado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción integral i-Activ (AWD) de serie. El probado tren motriz fue objeto de una serie de actualizaciones diseñadas para proporcionar una interacción aún más intuitiva entre las acciones del conductor y la respuesta del vehículo. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) permite al conductor elegir entre los modos de conducción Normal, Deportivo y Todoterreno, que optimizan el rendimiento de la transmisión y el sistema de tracción total (AWD) en distintas condiciones de conducción. A esto se suma un paquete mejorado de conducción y manejo que incluye nuevos amortiguadores combinados con una nueva configuración de ruedas y neumáticos, así como la última versión del G-Vectoring Control Plus (GVC+), que ahora incorpora un diferencial de deslizamiento limitado con freno electrónico para mejorar la tracción en condiciones complejas o en su viaje panorámico favorito.

En el interior de la cabina, el CX-5 ofrece una sensación de calma y seguridad. El nuevo CX-5 no solo es más silencioso que el modelo anterior, sino que se prestó especial atención a la interacción entre el vehículo y los ocupantes para ofrecer una experiencia sencilla y optimizada. Un componente clave de esa experiencia para numerosos clientes es el conjunto de tecnologías, que incluye características como una gran pantalla para el conductor, una pantalla de visualización frontal opcional proyectada en el parabrisas y una pantalla central de infoentretenimiento de 12.9 pulgadas o, de manera opcional, de 15.6 pulgadas. Esta última versión del sistema Mazda Connect cuenta con una interfaz de usuario intuitiva similar a la de un teléfono inteligente, basada en la tecnología integrada de Google, que permite manejar muchos controles del automóvil mediante comandos de voz, lo que facilita la concentración continua en la carretera con menos distracciones.

Todos los modelos CX-5 cuentan con un conjunto integral de características de seguridad y asistencia al conductor de serie, como el control de crucero con radar de Mazda (MRCC) con asistencia de límite de velocidad, reconocimiento de señales de tráfico, asistencia de frenado inteligente trasero y alerta de tráfico cruzado trasero con detección de peatones, asistencia de frenado inteligente (SBS delantera) y alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril de emergencia (asistencia de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril y evasión de tráfico frontal), monitoreo de punto ciego, advertencia de salida de vehículo, alerta de atención del conductor que puede detectar la distracción o el cansancio del conductor, junto con sensores de estacionamiento (delanteros y traseros) y una cámara de visión trasera con líneas dinámicas y guía de enganche de remolque para facilitar el estacionamiento y las maniobras de remolque a baja velocidad.

CX-5 2.5 S

El modelo 2.5 S, que representa el punto de entrada a la línea CX-5, cuenta con una amplia variedad de características tecnológicas y de comodidad que los clientes pueden disfrutar en su uso diario. El CX-5 2.5 S viene equipado con ruedas estándar de 17 pulgadas. En el interior, un sistema estéreo de ocho altavoces compatible con HD Radio se combina con una pantalla táctil de 12.9 pulgadas del sistema de infoentretenimiento Mazda Connect con conectividad Apple CarPlay y Android Auto por cable de serie, junto con la tecnología integrada de Google mencionada anteriormente, que incluye una función de navegación y asistente por voz1. Asimismo, cuenta con dos puertos de carga USB-C junto con dos tomas de corriente de 12 V para mantener los dispositivos cargados.

Los ocupantes disfrutarán de un alto nivel de configuración gracias a un asiento del conductor ajustable manualmente en ocho posiciones y a un asiento del pasajero ajustable manualmente en seis posiciones, junto con un asiento trasero tipo banco con apoyabrazos central, que se reclina para brindar mayor comodidad y también posee una función de división 40:20:40 con un pasillo central. El control de climatización automático de doble zona de serie ofrece mayor comodidad a los ocupantes.

Los conductores valorarán el volante y la palanca de cambios forrados en cuero de serie, así como el tacómetro digital de 10.25 pulgadas y la consola superior, que también funciona como soporte para gafas de sol.

CX-5 2.5 S SELECT

El CX-5 Select, basado en el modelo 2.5 S, incorpora vidrios polarizados de privacidad, espejos retrovisores exteriores plegables automáticos y calefactables, asientos de cuero sintético con detalles de tela en el centro, espejo retrovisor sin marco con función de atenuación automática, parasoles con espejos iluminados, rejillas de ventilación en los asientos traseros, carga inalámbrica para teléfonos e ingreso sin llave. Además, ahora las funciones Apple CarPlay y Android Auto están disponibles de forma inalámbrica.

CX-5 2.5 S PREFERRED

Los modelos CX-5 Preferred presentan mejoras estéticas con respecto a los modelos 2.5 S y Select gracias a la inclusión de ruedas de aleación de 19 pulgadas, junto con rieles en el techo. Otras características adicionales incluyen una puerta trasera eléctrica, configuraciones de memoria para los espejos retrovisores exteriores y un desempañador del limpiaparabrisas para hacer frente a los días de mal tiempo. En el interior, una pantalla de conducción activa se proyecta a todo color en el parabrisas para reducir las distracciones del conductor. Por otra parte, los asientos delanteros ahora vienen con calefacción, al igual que el volante, y el asiento del conductor cuenta con una función de memoria y ajuste eléctrico de 10 posiciones, además de que el espejo retrovisor ahora integra un sistema Homelink para abrir la puerta del garaje.

CX-5 2.5 S PREMIUM

Los modelos CX-5 Premium, que representan otro avance en cuanto a estética, se distinguen por el uso de elementos contrastantes en negro en el exterior. Sus llantas de 19 pulgadas ahora poseen un acabado metálico negro, al igual que las molduras de los parachoques delantero y trasero, los guardabarros y los adornos laterales, que ahora también vienen en color negro. Los faros delanteros y traseros fueron mejorados con el efecto LED DRL de iluminación exclusivo de Mazda y el techo corredizo normal fue reemplazado por uno panorámico más grande.

En el interior, el CX-5 Premium cuenta con asientos de cuero y los asientos delanteros cuentan con una función de ventilación, el asiento del pasajero ahora se puede ajustar en forma eléctrica en seis posiciones, los asientos traseros son calefactables y ahora se incluye una función de iluminación ambiental interior cuyo color puede seleccionar a través de la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Además, el sistema de sonido estéreo presenta una importante mejora con la incorporación de un sistema de audio Bose de 12 altavoces compatible con la radio satelital SiriusXM. Los ocupantes de los asientos traseros también se beneficiarán de la incorporación de dos puertos de carga USB-C adicionales en la parte trasera del vehículo.

CX-5 2.5 S PREMIUM PLUS

El modelo superior de la línea CX-5 es el modelo Premium Plus, que se basa en las características mencionadas en el Premium, con la inclusión de una puerta trasera eléctrica manos libres, un sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS), alerta y frenado de tráfico cruzado frontal (FCTA/FCTB), monitoreo del conductor, un monitor de visión de 360 grados con vistas debajo del suelo, de estacionamiento y con espejos plegados, y asistencia a de conducción crucero y en tráfico (CTS) con asistente de cambio de carril, que cambia automáticamente de carril una vez que el conductor lo indica con la luz de giro y es seguro hacerlo, lo que permite una conducción relajada por autopistas. En el interior, la pantalla táctil de 12.9 pulgadas de serie fue reemplazada por una más grande, de 15.6 pulgadas, y se agregaron levas detrás del volante para controlar los cambios de marcha de la transmisión, lo que permite una conducción más atractiva. Asimismo, el CX-5 Premium Plus incorpora el sistema de personalización del conductor que debutó originalmente en el SUV insignia de Mazda, el CX-90. La personalización del conductor ayuda al conductor a ajustar automáticamente los espejos y la posición del asiento para obtener una mejor visibilidad y control sobre el vehículo.

Para obtener más información sobre el Mazda CX-5 2026, visite MazdaUSA.com.

EL PRECIO DE VENTA INICIAL SUGERIDO POR EL FABRICANTE (MSRP) 2 PARA EL MAZDA CX-5 2026 ES EL SIGUIENTE:

Paquete MSRP inicial CX-5 2.5 S $29,990 CX-5 2.5 S Select $31,990 CX-5 2.5 S Preferred $34,250 CX-5 2.5 S Premium $36,900 CX-5 2.5 S Premium Plus $38,990

COLORES DE PINTURA PREMIUM:

Machine Gray Metallic $595 Rhodium White Metallic $595 Polymetal Gray Metallic $595 Soul Red Crystal Metallic $595 Aero Gray Metallic $595

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, así como el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

1 Los Mazda Connected Services se ofrecen durante un período de prueba de un año; a partir de entonces, se aplican tarifas de suscripción anuales. Se necesita un teléfono compatible con servicios de telefonía móvil o Wi-Fi para acceder a las funciones de los Mazda Connected Services. Verizon es el proveedor de servicios de Mazda Connect Wi-Fi. Se requiere una suscripción de prueba o de pago.

2 El MSRP no incluye $1,495 por destino y manejo ($1,540 en Alaska), impuestos, titularidad o cargos adicionales. Los concesionarios fijan los precios de venta reales.

