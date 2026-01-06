Mazda publica sus resultados de ventas de diciembre y los sólidos resultados de ventas del año completo 2025

IRVINE, California, 6 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy unas ventas totales en diciembre de 32,610 vehículos, lo que supone una disminución del 18.9 % respecto a diciembre de 2024. Las ventas anuales ascendieron a 410,346 vehículos, lo que supone una disminución del 3.3 % en comparación con 2024. Con 26 días de venta en diciembre, en comparación con los 25 del año anterior, la empresa registró una disminución del 22 % en la tasa de venta diaria (DSR, en inglés).

Las ventas de vehículos usados (CPO, en inglés) alcanzaron un total de 6,787 vehículos en diciembre, lo que supone un incremento del 14 % en comparación con diciembre de 2024.

Aspectos destacados de las ventas de diciembre 2025:

Tercer mejor mes de diciembre desde 1990, con 32,610 vehículos vendidos.

Mejores ventas de la historia del CX-50 en diciembre, con 10,783 vehículos vendidos.

"2025 fue un año histórico para Mazda en Estados Unidos. Logramos unas ventas sólidas, presentamos nuevos y emocionantes productos, como el próximo CX-5, y obtuvimos ocho premios IIHS Top Safety Pick+, lo que destaca nuestro compromiso con la seguridad", afirmó Tom Donnelly, presidente y director ejecutivo de Mazda North American Operations. "Más allá de los vehículos, invertimos en nuestras comunidades mediante la Fundación Mazda y el programa Be Moved, que encarna nuestra filosofía de que cuando las personas prosperan, todos avanzamos. Estos logros reflejan nuestra dedicación a crear experiencias excepcionales para nuestros clientes, mejorar las comunidades y tener un impacto positivo y duradero en el mundo".

En 2025, Mazda alcanzó muchos hitos en Estados Unidos, entre ellos:

Segundo año consecutivo de ventas anuales récord de CPO, con 76,009 ventas de vehículos de ocasión certificados.

Mazda recibió ocho premios IIHS Top Safety Pick+ 2025 del Insurance Institute for Highway Safety. Estos vehículos incluyen el Mazda3 Sedan, el Mazda3 Hatchback, el CX-30, el CX-50 (incluido el CX-50 Hybrid), el CX-70, el CX-70 PHEV, el CX-90 y el CX-90 PHEV.

2025 del Insurance Institute for Highway Safety. Estos vehículos incluyen el Mazda3 Sedan, el Mazda3 Hatchback, el CX-30, el CX-50 (incluido el CX-50 Hybrid), el CX-70, el CX-70 PHEV, el CX-90 y el CX-90 PHEV. Patrocinó la serie documental First to the Finish en Prime Video, que ofrece un acceso sin precedentes al Mazda MX-5 Cup Championship, una dinámica serie de carreras para jóvenes promesas del automovilismo.

en Prime Video, que ofrece un acceso sin precedentes al Mazda MX-5 Cup Championship, una dinámica serie de carreras para jóvenes promesas del automovilismo. En primavera, los miembros del equipo ONE de Mazda Toyota Manufacturing junto con representantes de Mazda en Washington D. C. se reunieron con miembros del Congreso y su personal para debatir iniciativas fundamentales que hacen al desarrollo de la mano de obra y la importancia de las carreras profesionales en el sector manufacturero, con lo que esperan fortalecer las comunidades locales y la economía estadounidense.

Mazda mejoró la experiencia de sus clientes con la apertura de su concesionario Retail Evolution número 354 en 2025, lo que supuso un hito importante, ya que el programa celebró su décimo aniversario. Estos concesionarios, junto con otros comprometidos con el programa, representan ahora casi el 90 % de las ventas minoristas de MNAO.

En octubre, Mazda presentó el nuevo SUV crossover CX-5 2026, que se lanzará a principios del próximo año.

La Mazda Foundation (USA) Inc. concedió más de $500,000 a organizaciones de todo Estados Unidos, con lo que renueva el compromiso de la organización de abordar la inseguridad alimentaria y algunas de sus muchas causas fundamentales, en particular el acceso equitativo a la educación y las oportunidades laborales.

Como parte de su programa de participación comunitaria Be Moved, Mazda donó $250,000 a la organización educativa sin fines de lucro DonorsChoose para ayudar a estudiantes y profesores de todo el país. Además, los grupos de recursos empresariales de los empleados de Mazda donaron $96,000 a causas importantes para los empleados de la empresa.

Mazda Canada, Inc. (MCI) registró ventas en diciembre de 4,932 vehículos, lo que supone un incremento del 8 % en comparación con diciembre del año pasado. Las ventas anuales de 2025 aumentaron un 13,2 %, con 81,746 vehículos vendidos.

Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas en diciembre de 8,843 vehículos, lo que supone un incremento del 2 % con respecto al año anterior. Las ventas anuales de 2025 aumentaron un 7 %, con 107,004 vehículos vendidos.

Acerca Mazda North American Operations

Mazda fue orgullosamente fundada en Hiroshima (Japón) y cuenta con una historia de sofisticada artesanía e innovación. Además, tiene el propósito de enriquecer la vida en movimiento de aquellos a quienes presta servicio. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias enriquecedoras con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarias. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para más información acerca de los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material complementario, visite el centro de prensa en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Diciembre Diciembre Porcentaje de crecimiento interanual Porcentaje de mes hasta la fecha

Diciembre Diciembre Porcentaje de crecimiento interanual Porcentaje de mes hasta la fecha



2025 2024 Cambio Tasa de venta diaria

2025 2024 Cambio Tasa de venta diaria























Mazda3 2,734 4,047 (32.4) % (35.0) %

29,266 38,877 (24.7) % (24.5) %

Mazda 3 Sedán 1,371 3,114 (56.0) % (57.7) %

19,445 23,853 (18.5) % (18.2) %

Mazda 3 HB 1,363 933 46.1 % 40.5 %

9,821 15,024 (34.6) % (34.4) %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 482 614 (21.5) % (24.5) %

8,727 8,103 7.7 % 8.1 %

MX-5 295 291 1.4 % (2.5) %

4,684 3,920 19.5 % 19.9 %

MXR 187 323 (42.1) % (44.3) %

4,043 4,183 (3.3) % (3.0) %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 2,749 8,875 (69.0) % (70.2) %

56,684 96,515 (41.3) % (41.1) %

CX-5 11,401 11,134 2.4 % (1.5) %

136,335 134,088 1.7 % 2.0 %

CX-9 0 0 0.0 % 0.0 %

0 4 0.0 % 0.0 %

CX-50 TTL 10,783 8,083 33.4 % 28.3 %

110,345 81,441 35.5 % 35.9 %

MX-30 0 0 - -

0 0 0.0 % 0.0 %

CX-70 TTL 737 1,453 (49.3) % (51.2) %

13,833 10,678 29.5 % -

CX-90 TTL 3,724 5,995 (37.9) % (40.3) %

55,156 54,676 0.9 % 1.2 %

AUTOS 3,216 4,661 (31.0) % (33.7) %

37,993 46,980 (19.1) % (18.9) %

CAMIONETAS 29,394 35,540 (17.3) % (20.5) %

372,353 377,402 (1.3) % (1.0) %























TOTAL 32,610 40,201 (18.9) % (22.0) %

410,346 424,382 (3.3) % (3.0) %













































*Jornadas de venta 26 25





307 308





























