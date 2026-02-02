Mazda anuncia su colaboración con la estrella del golf Miyu Yamashita

La colaboración de tres años apoya a uno de los talentos mundiales con mayor proyección en el mundo del golf

IRVINE, California, 23 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda anunció hoy una colaboración de tres años con la golfista profesional Miyu Yamashita, una de las estrellas emergentes más brillantes del golf femenino, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Impulsados por nuestro propósito, "Enrich life in motion for those we serve" (Enriquecer la vida de las personas a las que servimos a través del movimiento), nos desafiamos a nosotros mismos para desarrollar tecnologías y productos que ofrezcan experiencias estimulantes en los mercados de todo el mundo, incluido el muy importante mercado de EE. UU. Nos identificamos con la actitud y el carácter de la Sra. Yamashita, que sigue desarrollando sus habilidades y asumiendo desafíos en el LPGA Tour, sobre todo en EE. UU. Hemos firmado este acuerdo para apoyar su crecimiento continuo en la escena mundial.

Yamashita, nacida el 2 de agosto de 2001 en Osaka, Japón, comenzó a jugar al golf a los cinco años y rápidamente se convirtió en una figura dominante en el LPGA of Japan Tour. Desde que se convirtió en profesional en 2020, ha conseguido 15 victorias profesionales, incluidas 13 en la JLPGA y dos títulos del LPGA Tour. Yamashita es conocida por su constancia, su precisión en los golpes y su serenidad bajo presión.

"Miyu Yamashita es un ejemplo de la concentración, la precisión y la constancia que definen a Mazda", afirmó Brad Audet, director de Marketing de Mazda North American Operations. "Su enfoque disciplinado y su serenidad a la hora de competir la han convertido en una figura destacada en este deporte, y nos enorgullece apoyarla mientras sigue compitiendo al más alto nivel".

Yamashita, una de las favoritas de los aficionados en Japón, se ha convertido en una figura emergente a nivel mundial al pasar a la competencia de tiempo completo en la LPGA, lo que ha consolidado aún más su posición como uno de los talentos jóvenes más prometedores de este deporte.

Mazda, como parte de la colaboración, se encargará de su transporte local cuando viaje a torneos por todo el mundo, lo que contribuirá a crear un entorno en el que pueda competir en las mejores condiciones posibles. El logotipo de Mazda aparecerá en la manga izquierda de la camiseta del torneo de Yamashita. También se proporcionarán vehículos Mazda en todas las paradas del torneo en Norteamérica y Asia.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y Threads.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda