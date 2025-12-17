Mazda CX-5 2026: mayor comodidad y versatilidad

Nuevo video muestra cómo un diseño bien pensado mejora la experiencia de los pasajeros

IRVINE, California, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations publicó un nuevo video protagonizado por Jannice Jacobson, directora sénior de Planificación Estratégica, en el que se destacan las mejoras del espacio interior y la distribución del nuevo modelo CX-5 2026. El video muestra cómo el espacio interior ampliado, las proporciones refinadas y la fabricación mejorada del CX-5 2026 ofrecen una experiencia de conducción más práctica, cómoda y agradable para todos los ocupantes.

El CX-5 2026 es más de cuatro pulgadas más largo que el modelo anterior, con mayor distancia entre ejes y ancho total, lo que se traduce en más espacio para las piernas, la cabeza y el maletero. Las puertas traseras cuentan poseen un rango de apertura mucho más amplio para facilitar la entrada y la salida; asimismo, la apertura de la compuerta trasera es más amplia, lo que junto con un piso de carga más bajo, permite la carga sin esfuerzo. Estas mejoras permiten que el vehículo sea más cómodo para pasajeros de todos los tamaños, familias con sillas infantiles y viajeros con equipaje.

"Ya sea para adultos de más de 1,80 m de altura que pueden estirarse con mayor facilidad o para niños en edad escolar que pueden guardar fácilmente sus mochilas sin quedar apretados, diseñamos el nuevo CX-5 para potenciar la comodidad y la versatilidad del vehículo para todos los pasajeros", afirmó Jacobson.

La fabricación también desempeña un rol fundamental en la mejora de la experiencia a bordo. El nuevo interior en dos tonos ilumina el espacio y equilibra estilo y practicidad gracias a sus materiales duraderos y resistentes a las manchas. El aislamiento mejorado reduce aún más el ruido del viento y de la carretera y genera un ambiente tranquilo y relajante para todos los ocupantes del vehículo.

Con sus proporciones ampliadas, su diseño cuidado y su atención al detalle, el CX-5 2026 combina comodidad, versatilidad y estilo para ofrecer una experiencia de conducción formulada para los clientes.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

