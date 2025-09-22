Mazda CX-30 2026: precios y paquetes

Las nuevas ediciones Aire se unen a la gama con distintivos emblemas negros





Pantalla central más grande de 10.25 pulgadas con funcionalidad táctil para Apple CarPlay y Android Auto, ahora disponible en determinados modelos 2.5 S.





El CX-30 2026 tiene un precio de venta inicial sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) 1 de $25,975

IRVINE, California, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations anuncia hoy las actualizaciones del equipamiento del Mazda CX-30 2026. Combinando un estilo sofisticado por dentro y por fuera, potentes motores con i-Activ con tracción total (AWD) estándar y un sólido conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción de serie y disponibles, el CX-30 sigue ofreciendo un valor impresionante con la experiencia de conducción única de Mazda.

2026 CX-30 Aire Edition

CX-30 2.5 S

El CX-30 2.5 S estándar incorpora el motor atmosférico Skyactiv-G de 2.5 litros y cuatro cilindros de Mazda. Este eficiente sistema de propulsión entrega 186 caballos de fuerza y 186 lb-pie de torque con cualquier grado de combustible y está emparejado con una transmisión automática de seis velocidades de cambio rápido con modo manual y modo deportivo.

Como novedad para 2026, el CX-30 incorpora un diferencial de deslizamiento limitado (LSD) en los frenos para mejorar la tracción y la estabilidad, así como amortiguadores actualizados para mejorar el confort de conducción. Todos los modelos CX-30 están equipados con la última tecnología i-Activ AWD, que supervisa continuamente la distribución del peso y desplaza la potencia a las ruedas apropiadas, y proporciona a los conductores una respuesta casi instantánea a las entradas. Además, todos los modelos CX-30 están equipados con G-Vectoring Control Plus y Off-Road Traction Assist estándar.

Las funciones de seguridad i-Activsense estándar incluyen el control de crucero por radar de Mazda con stop and go, asistencia inteligente de frenado, control de luces de carretera y aviso de cambio involuntario de carril con asistente de mantenimiento de carril, alerta de asiento trasero, advertencia de salida del vehículo, alerta de atención del conductor y control de ángulo muerto con alerta de tráfico cruzado trasero. Los Mazda Connected Services son complementarios durante un año, lo que proporciona al propietario la posibilidad de supervisar y controlar el estado del CX-30 a distancia iniciando sesión en la aplicación MyMazda e incluye punto de acceso Wi-Fi en el automóvil durante tres meses o 2 GB de prueba, lo que ocurra primero.

El interior, bien equipado, ofrece cinco plazas y una amplia lista de equipamiento estándar. Esto incluye un sistema de info-entretenimiento Mazda Connect con una pantalla de 8.8 pulgadas que se puede controlar con el mando multifunción y está integrado con Apple CarPlay y Android Auto. Otras comodidades incluyen un sistema de sonido con ocho altavoces Mazda Harmonic Acoustics, doble entrada USB-C, pantalla LCD de siete pulgadas con indicadores de información múltiple, arranque por botón, sistema de entrada iluminada sin llave a distancia, asientos de tela negros, climatizador, freno de estacionamiento electrónico, cierre automático de puertas sensible a la velocidad y ventanas eléctricas con subida/bajada automática de un toque.

El elegante exterior del CX-30 incluye faros LED de encendido/apagado automático, pilotos traseros LED y luces de circulación diurna, spoiler de techo trasero negro, ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas en gris metalizado y parrilla delantera en acabado mate.

CX-30 2.5 S SELECT SPORT

El CX-30 2.5 S Select Sport se basa en el modelo CX-30 2.5 S, pero este acabado aporta toques estilísticos únicos que incluyen una exclusiva pintura Ceramic Metallic disponible, ruedas de aleación de 18 pulgadas con un acabado negro metalizado y retrovisores exteriores negros calefaccionados, a los que se añade ahora la función de memoria de posición e inclinación al dar marcha atrás para ayudar a mejorar la visibilidad al estacionar.

Como novedad para 2026, este acabado incluye ahora conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, asiento del conductor con ajuste eléctrico en ocho posiciones, memoria de dos posiciones y asientos delanteros con calefacción. Otras mejoras destacadas incluyen la integración de Alexa incorporada, asientos de cuero sintético en negro o, como novedad, en color greige, palanca de cambios y volante forrados en cuero, Mazda Advanced Keyless Entry, climatizador automático de dos zonas con salidas de aire acondicionado traseras, el reposabrazos trasero con portavasos, espejo de cortesía iluminado y el cristal de privacidad trasero.

CX-30 2.5 S PREFERRED

El CX-30 2.5 S Preferred ahora incluye una gran pantalla central de 10.25 pulgadas con funcionalidad táctil para Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica para teléfonos, además de un techo corredizo eléctrico de cristal, barras de techo plateadas, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y asientos de cuero sintético. Otras características incluyen ruedas de 18 pulgadas con acabado plateado metálico, espejos retrovisores del color de la carrocería, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, consola superior con portaochelares y sistema de frenado inteligente con asistencia trasera y frenado por tráfico cruzado trasero.

CX-30 2.5 S AIRE EDITION

El nuevo CX-30 2.5 S Aire Edition 2026 acompaña todas las características y comodidades del paquete Preferred, pero con un nuevo enfoque en cuanto a estilo y confort. Al igual que algunos modelos CX-50 2026, esta edición contará con insignias en negro brillante, incluido el logotipo de Mazda y el nombre CX-30. Junto con las llantas de aleación de aluminio metálico negro de 18 pulgadas con portaequipajes y espejos laterales negros, la edición Aire tiene un aire activo y moderno. El exclusivo interior presenta colores claros que contribuyen a crear una sensación de amplitud, sobre todo gracias a los asientos de cuero sintético blanco y los detalles de tela gris. El interior tiene un aspecto moderno, con materiales de calidad, como acabados interiores similares a la gamuza gris y costuras en gris claro en todo el vehículo.

CX-30 2.5 S CARBON EDITION

El 2026 CX-30 2.5 S Carbon Edition se ofrece con pintura exterior Polymetal Gray, exclusiva para los modelos con motor atmosférico, y se complementa con asientos e interior de cuero rojo. Las ruedas de aleación de aluminio negras de 18 pulgadas y los retrovisores exteriores con calefacción en negro brillante acentúan la exclusiva combinación de colores. Los modelos Carbon Edition incluyen todas las características del paquete CX-30 2.5 S Preferred, además de un sistema de audio premium Bose con 12 altavoces, radio HD y un espejo interior sin marco con atenuación automática y Homelink.

CX-30 2.5 S PREMIUM

El paquete CX-30 2.5 S Premium incluye las características que se encuentran en el modelo Carbon Edition, además de muchas actualizaciones notables. Para 2026, este acabado incluye ahora un volante con calefacción y un monitor con vista de 360°. La seguridad se ve reforzada con la pantalla de conducción activa con reconocimiento de señales de tráfico y un sistema de iluminación frontal adaptativa. Otras características incluyen asientos de cuero negro o blanco, puerta trasera eléctrica, rines de aleación de aluminio plateado metalizado de 18 pulgadas y faros delanteros y luces traseras LED con iluminación distintiva.

CX-30 2.5 TURBO AIRE EDITION

El nuevo CX-30 2.5 Turbo Aire Edition 2026 toma el estilo único y ligero del Aire Edition con motor atmosférico y lo combina con el rendimiento de un motor turboalimentado. Los modelos CX-30 2.5 Turbo aumentan la experiencia de conducción dinámica gracias a una mayor potencia y par motor; el par máximo está disponible entre 2,000 y 2,500 rpm para una excelente respuesta del acelerador en el arranque. El motor Skyactiv-G 2.5 Turbo de cuatro cilindros produce 250 caballos de fuerza y 320 lb-pie de torque con combustible premium de 93 octanos, mientras que con combustible regular de 87 octanos produce 227 caballos de fuerza y 310 lb-pie de torque.

La edición Turbo Aire comparte el mismo estilo moderno que su homólogo de aspiración natural, con insignias y detalles exteriores en negro y una combinación de colores claros en el interior, excepto que los asientos de cuero sintético blanco contarán con inserciones de gamuza gris a juego con los acabados interiores y las costuras grises.

CX-30 2.5 TURBO PREMIUM PLUS

El CX-30 2.5 Turbo Premium Plus completa el excepcional conjunto con la incorporación de numerosas características de confort. Al igual que las nuevas Aire Editions, este paquete turbo incluye insignias exteriores en negro brillante, que complementarán los acabados exteriores negros que ya incorporan los modelos turbo. También hay palancas de cambio en el volante que contribuyen a aumentar la sensación de conexión con el conductor. Este equipamiento de gama alta incluye radio satelital SiriusXM con tres meses de prueba gratuita, espejo retrovisor del conductor con atenuación automática y asistencia para crucero y tráfico. Esta tecnología de asistencia al conductor de nivel dos, contribuye a reducir la fatiga del conductor y permite al CX-30 mantener una distancia constante con el vehículo que le precede sin que el conductor tenga que utilizar el pedal del acelerador o del freno. Este sistema también dispone de una función de asistencia a la dirección que, cuando detecta las líneas del carril, ayuda al conductor a mantener el vehículo dentro de su carril.

EL PRECIO DE VENTA SUGERIDO POR EL FABRICANTE1 PARA EL MAZDA CX-30 2026 ES EL SIGUIENTE: Modelo MSRP CX-30 2.5 S $25,975 CX-30 2.5 S Select Sport $27,660 CX-30 2.5 S Preferred $29,290 CX-30 2.5 S Aire Edition $29,850 CX-30 2.5 Carbon Edition $31,030 CX-30 2.5 S Premium $33,240 CX-30 2.5 Turbo Aire Edition $34,410 CX-30 2.5 Turbo Premium Plus $37,900

COLORES DE PINTURA PREMIUM: Snowflake White Pearl Mica $595 Machine Gray Metallic $595 Soul Red Crystal Metallic $595 Aero Gray Metallic $595 Polymetal Gray Metallic $595 Ceramic Metallic $595

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

1 El precio de venta inicial sugerido por el fabricante (MSRP) no incluye $1,495 por destino y manejo ($1,540 en Alaska), impuestos, título o cargos adicionales. Los concesionarios establecen los precios reales de venta.

