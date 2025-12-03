Mazda informa resultados de ventas de noviembre

News provided byMazda North American Operations
Dec 03, 2025, 22:28 ET
IRVINE, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy unas ventas totales en noviembre de 32.909 vehículos, lo que supone una disminución del 1,5 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascienden a 377.736 vehículos vendidos, lo que supone una disminución del 1,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 25 días de ventas en noviembre, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un aumento del 2,4 % en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).
Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6.522 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 69.223, lo que supone un aumento del 0,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Entre los aspectos más destacados de las ventas de noviembre de 2025 se incluyen:
- El segundo mejor noviembre desde 1990, con 32.909 vehículos vendidos.
- Las mejores ventas de noviembre del CX-50, con 11.583 vehículos vendidos.
Mazda Canada, Inc. (MCI) registró ventas de 5.982 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 5 % en comparación con el año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 76.814 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 13,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 13.810 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % con respecto al año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 98.161 vehículos, lo que supone un aumento del 8 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
Acerca de Mazda North American Operations
Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.
|
Mes hasta la fecha
|
Año hasta la fecha
|
Noviembre
|
Noviembre
|
% interanual (YOY)
|
% Mes hasta la fecha
|
Noviembre
|
Noviembre
|
% interanual (YOY)
|
% Mes hasta la fecha
|
2025
|
2024
|
Variación
|
Tasa de ventas diarias
|
2025
|
2024
|
Variación
|
Tasa de ventas diarias
|
Mazda3
|
2,255
|
3,272
|
(31.1) %
|
(28.3) %
|
26,532
|
34,830
|
(23.8) %
|
(23.3) %
|
Mazda 3 Sedán
|
996
|
2,333
|
(57.3) %
|
(55.6) %
|
18,074
|
20,739
|
(12.9) %
|
(12.2) %
|
Mazda 3 HB
|
1,259
|
939
|
34.1 %
|
39.4 %
|
8,458
|
14,091
|
(40.0) %
|
(39.5) %
|
Mazda6
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
MX-5 Miata
|
443
|
798
|
(44.5) %
|
(42.3) %
|
8,245
|
7,489
|
10,1 %
|
10.9 %
|
MX-5
|
259
|
440
|
(41.1) %
|
(38.8) %
|
4,389
|
3,629
|
20.9 %
|
21.8 %
|
MXR
|
184
|
358
|
(48.6) %
|
(46.5) %
|
3,856
|
3,860
|
(0.1) %
|
0.6 %
|
CX-3
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
CX-30
|
3,398
|
6,844
|
(50.4) %
|
(48.4) %
|
53,935
|
87,640
|
(38.5) %
|
(38.0) %
|
CX-5
|
10,163
|
8,733
|
16,4 %
|
21.0 %
|
124,934
|
122,954
|
1.6 %
|
2.3 %
|
CX-9
|
0
|
0
|
0.0 %
|
0.0 %
|
0
|
4
|
0.0 %
|
0.0 %
|
CX-50 TTL
|
11,583
|
7,072
|
63.8 %
|
70.3 %
|
99,562
|
73,358
|
35.7 %
|
36.7 %
|
MX-30
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0.0 %
|
0.0 %
|
CX-70 TTL
|
497
|
1,820
|
(72.7) %
|
(71.6) %
|
13,096
|
9,225
|
42,0 %
|
-
|
CX-90 TTL
|
4,570
|
4,883
|
(6.4) %
|
(2.7) %
|
51,432
|
48,681
|
5.7 %
|
6.4 %
|
AUTOMÓVILES
|
2,698
|
4,070
|
(33.7) %
|
(31.1) %
|
34,777
|
42,319
|
(17.8) %
|
(17.2) %
|
CAMIONETAS
|
30,211
|
29,352
|
2.9 %
|
7.0 %
|
342,959
|
341,862
|
0.3 %
|
1.0 %}
|
TOTAL
|
32,909
|
33,422
|
(1.5) %
|
2.4 %
|
377,736
|
384,181
|
(1.7) %
|
(1.0) %
|
*Días de venta
|
25
|
26
|
281
|
283
