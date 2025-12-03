Mazda informa resultados de ventas de noviembre

IRVINE, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy unas ventas totales en noviembre de 32.909 vehículos, lo que supone una disminución del 1,5 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascienden a 377.736 vehículos vendidos, lo que supone una disminución del 1,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 25 días de ventas en noviembre, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un aumento del 2,4 % en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6.522 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 69.223, lo que supone un aumento del 0,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los aspectos más destacados de las ventas de noviembre de 2025 se incluyen:

El segundo mejor noviembre desde 1990, con 32.909 vehículos vendidos.

Las mejores ventas de noviembre del CX-50, con 11.583 vehículos vendidos.

Mazda Canada, Inc. (MCI) registró ventas de 5.982 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 5 % en comparación con el año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 76.814 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 13,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 13.810 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % con respecto al año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 98.161 vehículos, lo que supone un aumento del 8 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Noviembre Noviembre % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Noviembre Noviembre % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2025 2024 Variación Tasa de ventas diarias

2025 2024 Variación Tasa de ventas diarias























Mazda3 2,255 3,272 (31.1) % (28.3) %

26,532 34,830 (23.8) % (23.3) %

Mazda 3 Sedán 996 2,333 (57.3) % (55.6) %

18,074 20,739 (12.9) % (12.2) %

Mazda 3 HB 1,259 939 34.1 % 39.4 %

8,458 14,091 (40.0) % (39.5) %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 443 798 (44.5) % (42.3) %

8,245 7,489 10,1 % 10.9 %

MX-5 259 440 (41.1) % (38.8) %

4,389 3,629 20.9 % 21.8 %

MXR 184 358 (48.6) % (46.5) %

3,856 3,860 (0.1) % 0.6 %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 3,398 6,844 (50.4) % (48.4) %

53,935 87,640 (38.5) % (38.0) %

CX-5 10,163 8,733 16,4 % 21.0 %

124,934 122,954 1.6 % 2.3 %

CX-9 0 0 0.0 % 0.0 %

0 4 0.0 % 0.0 %

CX-50 TTL 11,583 7,072 63.8 % 70.3 %

99,562 73,358 35.7 % 36.7 %

MX-30 0 0 - -

0 0 0.0 % 0.0 %

CX-70 TTL 497 1,820 (72.7) % (71.6) %

13,096 9,225 42,0 % -

CX-90 TTL 4,570 4,883 (6.4) % (2.7) %

51,432 48,681 5.7 % 6.4 %

AUTOMÓVILES 2,698 4,070 (33.7) % (31.1) %

34,777 42,319 (17.8) % (17.2) %

CAMIONETAS 30,211 29,352 2.9 % 7.0 %

342,959 341,862 0.3 % 1.0 %}























TOTAL 32,909 33,422 (1.5) % 2.4 %

377,736 384,181 (1.7) % (1.0) %













































*Días de venta 25 26





281 283





























