Mazda informa resultados de ventas de noviembre

Mazda North American Operations

Dec 03, 2025, 22:28 ET

IRVINE, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy unas ventas totales en noviembre de 32.909 vehículos, lo que supone una disminución del 1,5 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascienden a 377.736 vehículos vendidos, lo que supone una disminución del 1,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 25 días de ventas en noviembre, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un aumento del 2,4 % en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6.522 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % en comparación con noviembre de 2024. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 69.223, lo que supone un aumento del 0,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los aspectos más destacados de las ventas de noviembre de 2025 se incluyen:

  • El segundo mejor noviembre desde 1990, con 32.909 vehículos vendidos.
  • Las mejores ventas de noviembre del CX-50, con 11.583 vehículos vendidos.

Mazda Canada, Inc. (MCI) registró ventas de 5.982 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 5 % en comparación con el año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 76.814 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 13,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 13.810 vehículos en noviembre, lo que supone un aumento del 1 % con respecto al año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 98.161 vehículos, lo que supone un aumento del 8 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Acerca de Mazda North American Operations
Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.  

Mes hasta la fecha


Año hasta la fecha














Noviembre

Noviembre

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha


Noviembre

Noviembre

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha



2025

2024

Variación

Tasa de ventas diarias


2025

2024

Variación

Tasa de ventas diarias













Mazda3

2,255

3,272

(31.1) %

(28.3) %

26,532

34,830

(23.8) %

(23.3) %

Mazda 3 Sedán

996

2,333

(57.3) %

(55.6) %

18,074

20,739

(12.9) %

(12.2) %

Mazda 3 HB

1,259

939

34.1 %

39.4 %

8,458

14,091

(40.0) %

(39.5) %











Mazda6

0

0

-

-

0

0

-

-











MX-5 Miata

443

798

(44.5) %

(42.3) %

8,245

7,489

10,1 %

10.9 %

MX-5

259

440

(41.1) %

(38.8) %

4,389

3,629

20.9 %

21.8 %

MXR

184

358

(48.6) %

(46.5) %

3,856

3,860

(0.1) %

0.6 %











CX-3

-

0

-

-

-

0

-

-

CX-30

3,398

6,844

(50.4) %

(48.4) %

53,935

87,640

(38.5) %

(38.0) %

CX-5

10,163

8,733

16,4 %

21.0 %

124,934

122,954

1.6 %

2.3 %

CX-9

0

0

0.0 %

0.0 %

0

4

0.0 %

0.0 %

CX-50 TTL

11,583

7,072

63.8 %

70.3 %

99,562

73,358

35.7 %

36.7 %

MX-30

0

0

-

-

0

0

0.0 %

0.0 %

CX-70 TTL

497

1,820

(72.7) %

(71.6) %

13,096

9,225

42,0 %

-

CX-90 TTL

4,570

4,883

(6.4) %

(2.7) %

51,432

48,681

5.7 %

6.4 %

AUTOMÓVILES

2,698

4,070

(33.7) %

(31.1) %

34,777

42,319

(17.8) %

(17.2) %

CAMIONETAS

30,211

29,352

2.9 %

7.0 %

342,959

341,862

0.3 %

1.0 %}











TOTAL

32,909

33,422

(1.5) %

2.4 %

377,736

384,181

(1.7) %

(1.0) %






















*Días de venta

25

26


281

283













Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations

