Mazda presenta los resultados de ventas de febrero

Mar 04, 2026, 17:30 ET

IRVINE, California, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy ventas totales en febrero de 33,497 vehículos, sin variaciones en comparación con febrero de 2025. Con 24 días de venta en febrero, frente a los 25 del año anterior, la empresa registró un aumento del 4 por ciento sobre la base de la tarifa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 5,954 en febrero, lo que supone un aumento del 6.4 por ciento en comparación con febrero de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

  • Segundo mejor total de ventas de febrero de la historia
  • Las mejores ventas minoristas de febrero desde 2020 para el Mazda 3 sedán
  • Las mejores ventas totales de febrero de la historia para ambos, el CX-50 ICE y el híbrido

Mazda Canada, Inc., (MCI) registró ventas en febrero de 4,616 vehículos, lo que representa un aumento del 1.3 por ciento respecto a febrero del año pasado. 

Mazda Motor de Mexico (MMdM) registró ventas en febrero de 8,321 vehículos, un 11 por ciento menos en comparación con igual mes del año anterior.  

Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos, para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.










Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha












Febrero

Febrero

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha

Febrero

Febrero

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha

2026

2025

Variación

DSR

2026

2025

Variación

DSR











Mazda3

3,129

2,838

10,3 %

14.8 %

5,602

5,821

(3.8) %

(3.8) %

Mazda 3 Sedán

1,516

2,094

(27.6) %

(24.6) %

2,786

4,190

(33.5) %

(33.5) %

Mazda 3 HB

1,613

744

116.8 %

125.8 %

2,816

1,631

72.7 %

72.7 %











Mazda6

0

0

-

-

0

0

-

-











MX-5 Miata

330

843

(60.9) %

(59.2) %

725

1,524

(52.4) %

(52.4) %

MX-5

194

382

(49.2) %

(47.1) %

414

645

(35.8) %

(35.8) %

MXR

136

461

(70.5) %

(69.3) %

311

879

(64.6) %

(64.6) %











CX-3

-

0

-

-

-

0

-

-

CX-30

2,339

5,709

(59.0) %

(57.3) %

4,762

12,366

(61.5) %

(61.5) %

CX-5

13,701

10,876

26.0 %

31.2 %

23,574

21,609

9.1 %

9.1 %

CX-9

0

0

0.0 %

0.0 %

0

0

-

-

CX-50 TTL

10,094

7,280

38.7 %

44.4 %

20,509

13,615

50.6 %

50.6 %

MX-30

0

0

-

-

0

0

-

-

CX-70 TTL

928

1,223

(24.1) %

(21.0) %

1,600

2,170

(26.3) %

-

CX-90 TTL

2,976

4,769

(37.6) %

(35.0) %

5,683

10,114

(43.8) %

(43.8) %

AUTOMÓVILES

3,459

3,681

(6.0) %

(2.1) %

6,327

7,345

(13.9) %

(13.9) %

CAMIONETAS

30,038

29,857

0.6 %

4.8 %

56,128

59,874

(6.3) %

(6.3) %











TOTAL

33,497

33,538

(0.1) %

4.0 %

62,455

67,219

(7.1) %

(7.1) %






















*Días de venta

24

25


50

50













Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations

