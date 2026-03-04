Mazda presenta los resultados de ventas de febrero

IRVINE, California, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy ventas totales en febrero de 33,497 vehículos, sin variaciones en comparación con febrero de 2025. Con 24 días de venta en febrero, frente a los 25 del año anterior, la empresa registró un aumento del 4 por ciento sobre la base de la tarifa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 5,954 en febrero, lo que supone un aumento del 6.4 por ciento en comparación con febrero de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

Segundo mejor total de ventas de febrero de la historia

Las mejores ventas minoristas de febrero desde 2020 para el Mazda 3 sedán

Las mejores ventas totales de febrero de la historia para ambos, el CX-50 ICE y el híbrido

Mazda Canada, Inc., (MCI) registró ventas en febrero de 4,616 vehículos, lo que representa un aumento del 1.3 por ciento respecto a febrero del año pasado.

Mazda Motor de Mexico (MMdM) registró ventas en febrero de 8,321 vehículos, un 11 por ciento menos en comparación con igual mes del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos, para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Febrero Febrero % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Febrero Febrero % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2026 2025 Variación DSR

2026 2025 Variación DSR























Mazda3 3,129 2,838 10,3 % 14.8 %

5,602 5,821 (3.8) % (3.8) %

Mazda 3 Sedán 1,516 2,094 (27.6) % (24.6) %

2,786 4,190 (33.5) % (33.5) %

Mazda 3 HB 1,613 744 116.8 % 125.8 %

2,816 1,631 72.7 % 72.7 %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 330 843 (60.9) % (59.2) %

725 1,524 (52.4) % (52.4) %

MX-5 194 382 (49.2) % (47.1) %

414 645 (35.8) % (35.8) %

MXR 136 461 (70.5) % (69.3) %

311 879 (64.6) % (64.6) %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 2,339 5,709 (59.0) % (57.3) %

4,762 12,366 (61.5) % (61.5) %

CX-5 13,701 10,876 26.0 % 31.2 %

23,574 21,609 9.1 % 9.1 %

CX-9 0 0 0.0 % 0.0 %

0 0 - -

CX-50 TTL 10,094 7,280 38.7 % 44.4 %

20,509 13,615 50.6 % 50.6 %

MX-30 0 0 - -

0 0 - -

CX-70 TTL 928 1,223 (24.1) % (21.0) %

1,600 2,170 (26.3) % -

CX-90 TTL 2,976 4,769 (37.6) % (35.0) %

5,683 10,114 (43.8) % (43.8) %

AUTOMÓVILES 3,459 3,681 (6.0) % (2.1) %

6,327 7,345 (13.9) % (13.9) %

CAMIONETAS 30,038 29,857 0.6 % 4.8 %

56,128 59,874 (6.3) % (6.3) %























TOTAL 33,497 33,538 (0.1) % 4.0 %

62,455 67,219 (7.1) % (7.1) %













































*Días de venta 24 25





50 50





























