Mazda Foundation otorga $586,361 en subvenciones para 2026 y refuerza su compromiso de larga data con la seguridad alimentaria, la educación y el desarrollo de los trabajadores

IRVINE, California, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda Foundation (USA), Inc. anunció que otorgará la suma de $586,361 en subvenciones, en 2026, para apoyar a nueve organizaciones sin fines de lucro aliadas que ofrecen programas fundamentales en materia de seguridad alimentaria, educación, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y desarrollo de los trabajadores en todas las comunidades en las que Mazda presta servicios. Las inversiones de este año refuerzan el compromiso de la fundación con las alianzas a largo plazo y de gran impacto que generan oportunidades y fortalecen la resiliencia de la comunidad.

"Cada una de estas subvenciones refleja nuestro compromiso de invertir en programas que generan oportunidades duraderas a la vez que profundizan la conexión duradera entre los empleados de Mazda y las comunidades en las que vivimos y trabajamos", expresó Tamara Mlynarczyk, gerente de relaciones públicas de Mazda North American Operations y presidenta de Mazda Foundation (USA), Inc. "Estas organizaciones ofrecen valiosas oportunidades de voluntariado y prácticas que inspiran a nuestros empleados y refuerzan nuestro impacto compartido".

La seguridad alimentaria sigue siendo un pilar fundamental en la misión filantrópica de Mazda Foundation. En 2026, la fundación celebra más de 20 años de alianza con el banco de alimentos Second Harvest (Irvine, California) y continúa con el esfuerzo conjunto para combatir el hambre y apoyar a las familias que atraviesan dificultades en todo el sur de California.

En las categorías de educación y STEM, Mazda Foundation está reforzando su inversión en programas que amplían el acceso de estudiantes, estimulan la curiosidad y desarrollan las habilidades necesarias para sus futuras carreras profesionales. El apoyo continuo incluye colaboraciones con FUSE Studios en escuelas del área metropolitana de Chicago y Huntsville, Alabama, y programas AVID en Brooklyn, Nueva York y el condado de Harris, Texas. Además, la Fundación mantendrá sus compromisos con la Robotics Competition and Education Foundation (Fundación para la Educación y la Competición en Robótica, Huntsville, Alabama) y la universidad College Track L.A. (Los Ángeles), para respaldar aún más las vías para el éxito académico y la preparación para el mundo laboral.

La cartera de desarrollo de la fuerza laboral en 2026 de Mazda Foundation refleja una combinación de antiguos y nuevos colaboradores. Vehicles for Change (Halethorpe, Maryland) y Bracken's Kitchen (Garden Grove, California) regresan como aliados clave para ayudar a las personas a desarrollar habilidades laborales y conseguir empleos sostenibles. Nuevas alianzas con Working Wardrobes (Santa Ana, California) y la Sociedad estadounidense contra el cáncer (Irvine, California) amplían el alcance de la fundación y apoyan nuevas vías para programas centrados en los trabajadores.

Mediante estas subvenciones en 2026, Mazda Foundation reafirma su compromiso con alianzas a largo plazo centradas en la comunidad que generan un impacto cuantificable, a la vez que ofrece a los empleados de Mazda formas valiosas de contribuir mediante el voluntariado.

Acerca de Mazda Foundation (USA), Inc.

Como fundación corporativa de Mazda North American Operations (MNAO), Mazda Foundation ha realizado donaciones desde 1992 por más de $16 millones a organizaciones para la infancia, becas educativas, bancos de alimentos, programas ambientales e iniciativas para ayuda en casos de desastre. Para conocer más acerca de Mazda Foundation, visite www.mazdafoundation.org.

