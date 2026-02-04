Mazda registra los terceros mejores resultados de ventas de su historia en enero

Las sólidas ventas están impulsadas por el CX-50 ensamblado en los Estados Unidos

IRVINE, California, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anunció hoy que el total de ventas de enero fue de 28,958 vehículos, una disminución del 14 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025. Con 26 días de venta en enero, en comparación con los 25 del año anterior, la empresa registró una disminución del 17.3 % en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a 6,109 vehículos en enero, un incremento del 15.6 % en comparación con enero de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

Terceras mejores ventas en enero con 28,958 vehículos vendidos.

Mejores ventas históricas en enero del modelo CX-50, con 10,415 vehículos vendidos.

Mazda Canada, Inc. (MCI) registró ventas en enero de 4,974 vehículos, lo que representa un aumento del 4.9 por ciento en comparación con igual mes del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) registró unas ventas en enero de 8,704 vehículos, lo que supone un incremento del 11 por ciento en comparación con igual mes del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos, para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Enero Enero % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Enero Enero % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2026 2025 Variación DSR

2026 2025 Variación DSR























Mazda3 2,473 2,983 (17.1) % (20.3) %

Mazda 3 Sdn 1,270 2,096 (39.4) % (41.7) %

Mazda 3 HB 1,203 887 35.6 % 30.4 %

Mazda6 0 0 - -

MX-5 Miata 395 681 (42.0) % (44.2) %

MX-5 220 263 (16.3) % (19.6) %

MXR 175 418 (58.1) % (59.7) %

CX-3 - 0 - -

CX-30 2,423 6,657 (63.6) % (65.0) %

CX-5 9,873 10,733 (8.0) % (11.6) %

CX-9 0 0 0.0 % 0.0 %

CX-50 TTL 10,415 6,335 64.4 % 58.1 %

MX-30 0 0 - -

CX-70 TTL 672 947 (29.0) % (31.8) %

CX-90 TTL 2,707 5,345 (49.4) % (51.3) %

AUTOMÓVILES 2,868 3,664 (21.7) % (24.7) %

CAMIONETAS 26,090 30,017 (13.1) % (16.4) %

TOTAL 28,958 33,681 (14.0) % (17.3) %

*Días de venta 26 25





Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations