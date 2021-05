MBZUAI accueille une délégation de l'Institut Weizmann à Abu Dhabi

Le président et le vice-président de l'Institut Weizmann, soit, respectivement, le professeur Alon Chen et le professeur Ziv Reich, ont également rencontré M. Peng Xiao, membre du conseil d'administration et PDG du groupe G42, ainsi que le professeur Eric Xing, le Dr Behjat Al Yousuf, vice-président exécutif chargé de la sensibilisation et de l'engagement à MBZUAI, et d'autres hauts représentants des deux institutions.

S'appuyant sur l'expertise combinée de MBZUAI et de l'Institut Weizmann, le programme d'IA, annoncé en février, favorisera des initiatives de collaboration dans la recherche fondamentale sur l'IA et explorera les applications de l'IA dans divers domaines, des soins de santé à la génomique, entre autres. Le programme d'IA effectuera également des recherches à visée transformatrice en apprentissage automatique, vision par ordinateur, traitement du langage naturel, biologie computationnelle et neurosciences, pour faire progresser l'intelligence artificielle générale (IAG). Des chercheurs de calibre mondial et du personnel hautement qualifié seront nommés pour appuyer et faciliter la mission centrale du programme d'IA.

Le professeur Eric Xing a précisé : « Pour nous assurer de gagner et d'assurer notre position à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA, nous devons avant tout faire de MBZUAI un foyer de vie universitaire et de recherche dynamique pour les experts et les étudiants en IA. Nos partenariats avec des établissements d'enseignement de renommée mondiale sont, à cet égard, essentiels. Nous sommes incroyablement fiers du programme conjoint MBZUAI-WIS pour la recherche en intelligence artificielle qui, non seulement, favorise l'échange intellectuel et la collaboration au sujet de cette technologie transformatrice, mais améliore également l'écosystème régional de l'IA, en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale, et pour les applications des soins de santé et de la génomique. Les projets de recherche conjoints qui seront conçus et réalisés par des équipes des deux établissements formeront le cœur du programme. Par ailleurs, les étudiants et les membres du corps professoral de MBZUAI peuvent profiter des ressources de classe internationale, des programmes de formation, des visites mutuelles, des conférences et des ateliers sur l'intelligence artificielle et des programmes d'échange d'étudiants et de professeurs proposés dans le cadre de cette collaboration. Nous sommes impatients de travailler avec nos distingués collègues de WIS pour faire progresser notre compréhension et notre connaissance de l'IA et des domaines connexes et, ensemble, faire des progrès importants en matière de recherche, d'éducation et de développement technologique pour la région. »

Le professeur Alon Chen a déclaré : « Le programme que nous avons établi vise à faire progresser l'IA, à explorer et à utiliser son vaste potentiel au profit de l'humanité. Nous réunissons certains des plus grands esprits dans le domaine de l'IA, des sciences naturelles et exactes, avec l'ambition de repousser les frontières et de donner à nos scientifiques l'accès à des ressources exceptionnelles. Grâce à ce partenariat, nous nous efforcerons de découvrir certaines des formidables possibilités de l'IA et d'aider à relever certains des plus grands défis du monde. »

