McDonald's 攜手 Nigel Sylvester 打造大膽潮流風格，致敬偉大夢想

職業極限單車（BMX）選手、慈善家兼創意總監 Nigel Sylvester 對這段旅程深有感觸——因為這正是他的親身經歷。在成為全球文化指標人物之前，Nigel 曾在櫃台磨練待客之道，在廚房學習團隊合作，這些受用一生的技能成為了他日後成功的「獨門秘方」。

12 月 5 日，Nigel 將推出名為 「本月最佳員工」 的限量聯名周邊系列，將這些經驗轉化為設計靈感，完美詮釋他從 McDonald's 員工蛻變為世界級運動員與創意領袖的心路歷程。傳統觀念中的「本月最佳員工」，往往意味著準時打卡、按表操課和盡守本分。但 Nigel Sylvester 賦予了這個詞彙全新定義——它象徵著那些打破常規、開創自我成功之路的夢想家、創作者和拼搏者。這次與 McDonald's 的聯名合作，融合了經典街頭潮流風格與品牌標誌性的傳承元素，獻給每一位將日常打拼轉化為非凡成就的粉絲。

「在成為職業 BMX 選手之前，我也是那八分之一曾在 McDonald's 餐廳工作的美國人，這段經歷至今仍讓我引以為傲。那段時光教會了我責任感、對細節的堅持以及社群的力量——我將這些體悟直接應用到了我的 BMX 職業生涯中。」Nigel Sylvester 表示，「這個系列是向我早期的奮鬥歲月致敬，紀念將夢想化為現實所需的努力、奉獻與膽識。」

在這個假日季，粉絲們可透過以下方式參與這波潮流：

即刻前往 everythingongo.com 搶先預覽 「本月最佳員工」 系列商品

搶先預覽 系列商品 12 月 5 日起於 everythingongo.com 正式發售

正式發售 前往 mcdonalds1in8.com 深入了解關於「八分之一」的故事

Nigel Sylvester 簡介

Nigel Sylvester 是一位來自紐約皇后區的美國職業 BMX 運動員、創意總監、企業家和慈善家。Nigel 透過其前衛的騎行風格、創新的內容創作以及獨樹一幟的創意表達與風格，將其職業生涯拓展至傳統 BMX 自行車領域之外。這些鮮明的個人特質，使 Sylvester 成功躍升至體育界的最前線。

