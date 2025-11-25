麦当劳携手Nigel Sylvester打造大胆造型，成就伟大梦想

职业BMX运动员、慈善家兼创意总监Nigel Sylvester对此深有体会——这正是他亲历的成长之路。在成为全球文化偶像之前，Nigel曾在点餐台精进客服水准，在后厨锤炼协作能力——这些终生技能成就了他通往成功的“独门秘籍”。

12月5日，Nigel将带着这些成长印记荣耀回归，推出“ 月度之星 ”限量联名系列，该系列灵感源自他从麦当劳员工到世界级运动员兼创意先锋的非凡历程。“月度之星”往往意味着按部就班地打卡上班、完成任务。 而Nigel Sylvester正在重新定义这个称号——将其化为追梦者、创意人与拼搏者的精神象征，他们突破局限，开创属于自己的成功之路。 他与麦当劳即将推出的联名系列，将经典街头风格与品牌标志性传承融合，献给那些把日常拼搏变成非凡成就的粉丝。

Nigel Sylvester表示：“在成为职业BMX运动员之前，我正是那八分之一曾在麦当劳餐厅工作过的美国人中的一员——这段经历至今仍令我自豪。 它教会我责任感、细节把控力与社群凝聚力，这些经验直接塑造了我的BMX职业生涯。 这个系列正是献给我职业生涯初期的赞歌，致敬那些将梦想照进现实所需的坚持、专注与无畏精神。”

粉丝可通过以下途径参与本次假日季活动：

在 everythingongo.com 抢先一览 “月度之星” 系列

抢先一览 系列 12月5日起，登陆 everythingongo.com 选购此系列

选购此系列 通过 mcdonalds1in8.com 了解“八分之一群体”详情

关于麦当劳

McDonald's USA, LLC每日为数百万顾客提供以优质食材制作的多元菜单。 麦当劳约13,500家美国餐厅中有95%由独立企业主拥有并运营。 如需了解更多信息，请访问 www.mcdonalds.com ，并在社交平台关注我们： X 、 Instagram 、 TikTok 和 Facebook 。

关于Nigel Sylvester

Nigel Sylvester是来自纽约皇后区的美国职业BMX运动员、创意总监、企业家兼慈善家。 凭借前卫骑行风格、创新内容创作及独一无二的个人表达，他早已突破传统BMX的边界。 这些独特特质将Sylvester一举推向体育世界的前沿。

联系方式： [email protected]

McDonald's USA