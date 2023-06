MDJM annonce l'acquisition et la rénovation de deux nouveaux établissements hôteliers au Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie de mondialisation

LETHAM, Royaume-Uni, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- MDJM LTD (Nasdaq : MDJH) (la « Société » ou « MDJM »), une société intégrée de gestion d'actifs axée sur la culture, a récemment procédé à l'acquisition et à la rénovation de deux nouveaux établissements, Fernie Castle et Robin Hill Hotel , au Royaume-Uni. L'acquisition et la rénovation de ces deux établissements, chacun doté d'un patrimoine historique et d'une valeur culturelle inimitables, marquent l'achèvement de la première phase du repositionnement et de la modernisation de MDJM, ce qui favorise la transformation stratégique de l'internationalisation de l'entreprise et définit la philosophie commerciale et la vision stratégique de ses activités futures.

Niché au cœur d'une forêt enchanteresse de près de 7 hectares à Fife, en Écosse, Fernie Castle est un témoignage captivant de 670 ans d'histoire et offre une expérience unique. Les visiteurs peuvent explorer la beauté intacte d'une forêt indigène et d'un lac serein, où la faune et la flore prospèrent en toute tranquillité. On y trouve trois rares platanes de Londres, vieux de plus de 900 ans, où vit une charmante famille d'écureuils roux. La tourelle du château, le lac privé, le vieil igloo et même une cabane perchée au sommet de six sycomores imposants évoquent la splendeur aristocratique du passé. Après son acquisition et sa rénovation par MDJM, Fernie Castle peut désormais accueillir des mariages jusqu'à 180 invités, en accordant une attention méticuleuse aux détails, ce qui, nous en sommes convaincus, garantira une expérience où l'histoire, l'élégance et le service se conjugueront pour réaliser le rêve d'un mariage romantique dans un château.

Situé au cœur de Torquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, Robin Hill Hotel séduit par son charme de boutique vintage, offrant un délicieux mélange de nostalgie et d'élégance. Typiquement anglais, il évoque la nostalgie des temps passés, constitue une retraite paisible à quelques pas du front de mer, du port et offre de nombreuses options de restauration. Fort d'un long et riche héritage, Robin Hill Hotel dégage une atmosphère artistique et offre une expérience particulière aux clients les plus exigeants. Avec ses offres de petit-déjeuner délicieuses, son jardin tranquille, son bar accueillant et sa bibliothèque éclairée par le soleil, l'hôtel combine harmonieusement les classiques britanniques et les équipements modernes, ce qui en fait une destination qui ramène les clients à une époque plus traditionnelle.

« Depuis sa cotation au NASDAQ, MDJM a pris la décision stratégique d'étendre sa zone de développement à l'échelle internationale et de faire de l'investissement en actifs sa principale priorité », a déclaré Siping Xu, président-directeur général de MDJM. « Une fois que nous nous sommes rendus sur place, nous avons trouvé la valeur profonde du patrimoine historique des deux établissements très attrayante. Sur la base de notre plan d'investissement à long terme, nous avons élaboré notre stratégie de développement et notre philosophie d'entreprise en mettant l'accent sur les investissements dans des établissements de style traditionnel. Nous avons l'intention de respecter les traditions en associant l'exploration et le développement d'établissements historiques et culturels à la technologie numérique moderne afin de créer des actifs présentant une valeur pratique tant historique que contemporaine. MDJM croit fermement que cette approche lui permettra de mieux répondre à la demande du marché et de maintenir sa valeur. »

Avec l'acquisition et la rénovation de ces deux établissements et la mise en place d'une équipe dotée d'une grande expérience en matière hôtelière et d'organisation de mariages, la vision quinquennale de MDMJ est de poursuivre l'exploration et le développement d'établissements historiques et culturels de grande qualité en combinant la technologie numérique de pointe avec ces établissements pour créer des actifs qui incarnent la valeur pratique contemporaine.

À propos de MDJM LTD

Fondée en 2002, MDJM est une société mondiale intégrée de gestion d'actifs axée sur la culture qui, par l'intermédiaire de ses filiales, opère une transformation de ses activités et une transition vers la mondialisation, en particulier dans le développement de l'immobilier hôtelier, des services de majordome, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://ir.mdjmjh.com/ .

