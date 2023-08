MDS Brasil realiza sua terceira aquisição no ano ao incorporar a operação da Conset Corretora de Seguros

Companhia reafirma o foco no país e reforça a sua atuação no segmento de grandes riscos

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, anuncia a aquisição da Conset Corretora de Seguros, especialista em corretagem de seguros para grandes riscos. Esta é terceira compra realizada pela companhia em 2023, incluindo a corretora internacional RSG, localizada no Chile, e a Unificado Corretora de Seguros, sediada no Paraná. Essa sequência marca um passo significativo para expansão e consolidação da empresa. Com a integração, a corretora passa a integrar o Grupo MDS, com acesso a um leque mais completo de produtos e serviços, ao mesmo tempo em que reafirma o seu compromisso de manter a exclusividade e excelência em atendimento, premissas que sempre nortearam a operação.

Fundada em julho de 1998, no Rio de Janeiro, a Conset ganhou destaque no atendimento às demandas de seguros para o setor de infraestrutura e, ao longo dos anos, diversificou seu portfólio, passando a operar em todas as modalidades. O crescimento da organização foi impulsionado pelo envolvimento em concessões públicas, principalmente na área de rodovias, além de oferecer uma ampla gama de produtos e serviços como Seguro Garantia, Riscos Patrimoniais e Benefícios Corporativos, suprindo as necessidades do mercado em geral.

Para Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Américas Regional Manager da Brokerslink, a compra da Conset eleva o nível de especialização da empresa e potencializa a atuação no segmento. "Além de reforçar a nossa presença na área dos seguros e consultoria de riscos, estamos incorporando uma equipe altamente qualificada e uma nova carteira de grandes clientes, que passam a ter acesso a todos os nossos produtos e serviços. É uma operação que, como as demais que realizamos, visa tornar a companhia ainda mais completa, aumentando a relevância da nossa atuação em um segmento específico, com grande potencial de crescimento", destaca.

Na visão do Thiago Tristão, CEO MDS Re Brasil & VP Riscos Empresariais, a incorporação é estratégica. "O seguro desempenha um papel importante no gerenciamento de riscos de um negócio, sendo parte de uma estratégia abrangente e integrada. Pensando nisso, a experiência e metodologia utilizada pela Conset agregará muito valor ao trabalho que já desenvolvemos", comenta ele.

Para Fernando N M de Castro, sócio fundador e diretor geral da Conset Corretora de Seguros, a operação representa uma oportunidade importante de crescimento para ambas as corporações. "Ao longo de nossa trajetória, sempre buscamos oferecer excelência em atendimento e soluções personalizadas. Nesse sentido, vamos ampliar a oferta de soluções à nossa carteira de clientes, proporcionando uma experiência ainda mais abrangente e diferenciada, além de buscar ampliar a base de clientes, contando com a força do Grupo MDS", conclui.

Com esta operação, a MDS Brasil agrega à sua operação aproximadamente 1000 clientes, representando um prêmio emitido da ordem de R$100 milhões, reforçando o seu posicionamento com uma das empresas líderes no segmento.

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições da Process e da Tovese reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, a aquisição total da 838 Soluções e a compra da Brokers, Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação.

