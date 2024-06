MDT lance les ventes mondiales du capteur d'échelle magnétique avec une précision au micron TMR4101 au Sensor+Test 2024

La nouvelle solution composée d'un capteur TMR et d'une échelle magnétique à pas de 0,4 mm offre une mesure précise du déplacement linéaire avec une excellente stabilité thermique et une immunité élevée aux interférences des champs parasites, ce qui permet d'atteindre une précision au micron pour les applications grand public et industrielles

NUREMBERG, Allemagne et ZHANGJIAGANG, Chine, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co, Ltd. (MDT), l'un des principaux fabricants de capteurs magnétiques spécialisés dans la technologie de magnétorésistance tunnel (TMR), a lancé une initiative de vente mondiale pour le capteur d'échelle magnétique avec une précision au micron TMR4101 au Sensor+Test 2024 .

Le capteur d'échelle magnétique TMR4101 est conçu pour les applications d'électronique grand public et industrielles, y compris la mise au point automatique et le zoom des appareils photo, la mesure de déplacement au niveau micronique, la mesure de la position linéaire et angulaire, et les encodeurs magnétiques. Il fonctionne en conjonction avec une échelle magnétique multipolaire avec un pas de pôle magnétique de 0,4 mm. Lorsque le capteur se déplace le long de l'échelle magnétique, ses deux structures en demi-pont push-pull TMR émettent des signaux sinusoïdaux et cosinusoïdaux avec un décalage de phase de 90°. La période du signal correspond à la longueur de 0,8 mm d'une paire de pôles nord et sud adjacents.

Doté d'une excellente sensibilité du signal et d'un faible bruit grâce à la technologie TMR unique de MDT, la conception du capteur gradiométrique différentiel du TMR4101 offre une immunité élevée aux interférences des champs parasites. Le TMR4101 prend en charge des capacités de mesure de précision compensées en température qui annulent efficacement les effets de la température sur la précision de la mesure en calculant la position à l'aide de signaux sinusoïdaux et cosinusoïdaux avec des caractéristiques de température identiques. Le MDT propose également des échelles magnétiques de haute précision à pas de pôle de 0,4 mm pour compléter le TMR4101, la longueur et la largeur de l'échelle magnétique pouvant être personnalisées en fonction des exigences de l'application. Dans les applications typiques, la combinaison du TMR4101 et de l'échelle magnétique peut atteindre une précision de répétabilité dans une plage de +/-1 micron.

Principales caractéristiques du TMR4101 :

Précision micronique constante dans des plages de déplacement linéaire non restreintes

Sortie de signal stable avec une grande tolérance à l'alignement mécanique et à l'entrefer

Forte immunité aux interférences des champs parasites

Prise en charge de solutions de mesure de précision compensées en température

Boîtier DFN4L ultramince (1,32×0,66×0,3 mm) adapté aux applications à espace limité telles que les modules de caméra de smartphone

Conformité RoHS/REACH

Le capteur TMR4101 et les échelles magnétiques correspondantes sont disponibles à la commande auprès de Digi-key et de la boutique en ligne de MDT sur www.tmr-sensors.com . Pour les prix en fonction du volume, les livraisons et les demandes de renseignements techniques, veuillez contacter MDT à l'adresse [email protected] ou vous rendre sur leur stand n° 1-239 au Sensor+Test 2024 à Nuremberg, en Allemagne, du 11 au 13 juin.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine, avec des succursales à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR hautes performances et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe de direction composée d'experts d'élite et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour obtenir plus d'informations sur MDT, veuillez consulter http://www.multidimensiontech.com .

