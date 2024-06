MDT startet auf der Sensor+Test 2024 den weltweiten Vertrieb des mikrometergenauen magnetischen Maßstabssensors TMR4101

Neue Lösung aus TMR-Sensor und magnetischem Maßstab mit 0,4-mm-Teilung bietet genaue lineare Wegmessung mit hervorragender Temperaturstabilität und hoher Störfestigkeit gegen Streufelder und erreicht damit Präzision im Mikrometerbereich für Verbraucher- und Industrieanwendungen

NÜRNBERG, Deutschland und ZHANGJIAGANG, China, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von magnetischen Sensoren, der sich auf magnetische Tunnelwiderstand-(TMR)-Technologie spezialisiert hat, hat auf der Sensor+Test 2024 eine weltweite Verkaufsinitiative für den TMR4101 Magnetmaßstabssensor mit Mikrometergenauigkeit gestartet.

Der magnetische Maßstabssensor TMR4101 wurde für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und in der Industrie entwickelt, z. B. für Kamera-Autofokus und -Zoom, Wegmessung im Mikrometerbereich, lineare und winklige Positionsmessung und magnetische Encoder. Er arbeitet in Verbindung mit einem mehrpoligen Magnetmaßstab mit 0,4 mm Magnetpolteilung. Wenn sich der Sensor entlang des magnetischen Maßstabs bewegt, geben seine beiden Push-Pull-TMR-Halbbrückenstrukturen Sinus- und Kosinussignale mit einer Phasenverschiebung von 90° aus. Die Signalperiode entspricht der 0,8-mm-Länge eines Paares von benachbarten Nord- und Südpolen.

Dank der einzigartigen TMR-Technologie von MDT zeichnet sich der TMR4101 durch eine hervorragende Signalempfindlichkeit und ein geringes Rauschen aus. Das differentielle gradiometrische Sensordesign des TMR4101 bietet eine hohe Immunität gegenüber Streufeldstörungen. Der TMR4101 unterstützt temperaturkompensierte Präzisionsmessungen, die den Einfluss der Temperatur auf die Messgenauigkeit ausgleichen, indem die Position durch Sinus- und Kosinussignale mit identischen Temperatureigenschaften berechnet wird. Als Ergänzung zum TMR4101 bietet MDT auch hochpräzise magnetische Maßstäbe mit einer Polteilung von 0,4 mm an, wobei Länge und Breite des magnetischen Maßstabs je nach Anwendungsanforderungen angepasst werden können. Bei typischen Anwendungen kann die Kombination aus dem TMR4101 und dem magnetischen Maßstab eine Wiederholgenauigkeit von +/-1 Mikrometer erreichen.

Hauptmerkmale des TMR4101:

Konstante Mikrometergenauigkeit in uneingeschränkten linearen Verfahrbereichen

Stabiler Signalausgang mit großer Toleranz gegenüber mechanischer Ausrichtung und Luftspalt

Hohe Störfestigkeit gegen Streufeldstörungen

Unterstützung für temperaturkompensierte Präzisionsmesslösungen

Ultradünnes DFN4L-Gehäuse (1,32×0,66×0,3 mm), das sich für platzbeschränkte Anwendungen wie Smartphone-Kameramodule eignet

RoHS/REACH-Konformität

Der Sensor TMR4101 und die dazugehörigen magnetischen Maßstäbe können bei Digi-key und im Online-Shop von MDT unter www.tmr-sensors.com bestellt werden. Für Preis-, Liefer- und technische Anfragen kontaktieren Sie bitte MDT unter [email protected] oder besuchen Sie vom 11. bis 13. Juni den Stand 1-239 auf der Sensor+Test 2024 in Nürnberg.

Über MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

