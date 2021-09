Medalha de reconhecimento da Casa da Moeda Real Canadense (Mint) recebe prêmio internacional de melhor iniciativa de moeda em resposta à pandemia da Covid-19

"A Mint ganhou vários prêmios internacionais por inovação no passado, mas o prêmio especial da IACA é especialmente significativo para nossos funcionários, que se uniram para transformar materiais sobressalentes de fabricação de moedas em mudanças positivas para comunidades em todo o Canadá em um momento muito desafiador da nossa história", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real Canadense. "Esse reconhecimento de nossos colegas do setor e a resposta de canadenses que nos ajudaram a doar tanto para crianças carentes nos inspiraram a fazer ainda mais para ajudar outros canadenses que ainda estão sofrendo com a pandemia. Devido ao sucesso, esperamos anunciar uma nova medalha ainda este ano."

Um lado da Medalha de Reconhecimento apresenta um ícone de coração e folha de bordo que representa o espírito coletivo dos canadenses. A folha de bordo e o coração juntos simbolizam a união dos canadenses para ajudar os necessitados. Um conjunto complexo de micro-espelhos cobrindo o coração cria um efeito de luz pulsante que remete à intensa pulsação do Canadá.

O segundo lado representa o espírito de gratidão do nosso país. O coração no centro do grupo simboliza a união dos canadenses em agradecimento aos nossos trabalhadores essenciais. Reconhecemos sua dedicação e coragem, e o micro texto representa as vozes de gratidão de uma nação.

Foi a primeira vez que a tecnologia vibrante da Mint foi aplicada ao material de circulação revestido. Essa usinagem de milhares de minúsculos micro-espelhos cúbicos, refletindo a luz em diferentes ângulos para simular o movimento, antes limitava-se às moedas de de prata de colecionador, produzidas em quantidades muito menores.

A produção mais de 100 mil medalhas com este efeito provou que podemos alcançar uma vida útil forte da matriz e qualidade consistente do recurso óptico em produtos mais rígidos de moedas de circulação. As cunhas bimetálicas também foram remodeladas por meio de um processo de corte readaptado para garantir a eletrodeposição adequada e alta velocidade de cunhagem.

Tudo isso foi concebido e implementado em menos de dois meses.

O histórico completo deste projeto, incluindo vídeos e fotos, pode ser encontrado aqui.

