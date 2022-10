MedAlliance adquirida pela Cordis

GENEBRA, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A MedAlliance, empresa de tecnologia médica sediada na Suíça, anunciou que assinou um acordo com a Cordis para uma aquisição que inclui um investimento inicial de USD 35 milhões e pagamento inicial de USD 200 milhões, marcos de conquista regulatória de até USD 125 milhões e marcos comerciais de até USD 775 milhões até 2029 pelo montante total de USD 1,135 bilhão.

MedAlliance to be Acquired by Cordis

A Cordis é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias cardiovasculares e endovasculares intervencionistas. O inovador e revolucionário programa do balão eluidor de fármaco sirulimus (DEB) da MedAlliance, o SELUTION SLR™ (Liberação sustentada de limus), oferece uma família de produtos que complementa o portfólio existente de produtos, vendas, marketing e experiência em distribuição da Cordis. Os clientes da Cordis se beneficiarão do extenso programa de estudos clínicos e do plano de publicação que está sendo executado pela MedAlliance para promover ainda mais a tradição da Cordis de oferecer produtos inovadores aos pacientes.

A sede da MedAlliance está localizada em Nyon, na Suíça. A MedAlliance é especializada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e na comercialização de produtos avançados que combinam dispositivos e medicamentos, inicialmente para o tratamento de doenças coronárias e periféricas. O SELUTION SLR é uma nova tecnologia de plataforma de balão eluidor de sirolimus.

"Temos a sorte de encontrar um parceiro como a Cordis, com sua sólida história de inovação. A empresa que lançou os stents eluidores de fármaco de sirulimus (DES), em 1999, apresentará o SELUTION SLR , balões eluidores de sirolimus com liberação controlada e sustentada de limus (DEB), evitando implantes de metal permanentes e oferecendo PCI sem stent aos pacientes em todo o mundo", comentou Jeffrey B. Jump, presidente e CEO DA MedAlliance.

"Há quase 20 anos, a Cordis lançou o CYPHER ® , o primeiro stent eluidor de fármaco, que transformou o tratamento cardiovascular para pacientes em todo o mundo", disse Shar Matin, CEO da Cordis. "Como uma empresa recém-independente, estamos mais do que orgulhosos de promover nosso legado de inovação e ruptura de mercado com a MedAlliance e o primeiro balão eluidor de sirolimus com microrreservatório, o SELUTION SLR."

" Tenho o prazer de informar os dados positivos do SELUTION SLR até o momento, com experiência em primeira mão dos impressionantes resultados clínicos de pacientes tratados com SELUTION SLR no Japão, Índia, Europa e América do Sul. Agora, estamos liderando a iniciativa para obter esses resultados nos Estados Unidos. Essa tecnologia tem a oportunidade distinta de mudar o paradigma de tratamento para pacientes com doença vascular cardiovascular e periférica" , comentou George Adams, investigador principal do estudo IDE SELUTION4SFA dos EUA, diretor de pesquisa cardiovascular e vascular periférica da Rex Hospital Inc., em Raleigh, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

O SELUTION SLR recebeu a aprovação da marca CE para o tratamento de doença arterial periférica em fevereiro de 2020 e para o tratamento de doença arterial coronariana em maio de 2020. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu ao SELUTION SLR quatro designações inovadoras: para o tratamento de lesões ateroscleróticas em artérias coronárias nativas, reestenose intra-stent coronariana, indicações periféricas abaixo do joelho e fístula arteriovenosa em pacientes submetidos a hemodiálise. As indicações coronárias, BTK e SFA receberam aprovação IDE da FDA e os estudos clínicos IDE estão atualmente na fase de inscrição de participantes.

Mais de 500 participantes dos 3.326 planejados já foram inscritos no inovador estudo coronário randomizado controlado comparando o SELUTION SLR com um stent eluidor de limus (DES), com poder para demonstrar superioridade do SELUTION SLR DEB sobre o DES. O SELUTION DeNovo é o maior estudo DEB já iniciado e tem o potencial de mudar a prática médica.

A tecnologia do SELUTION SLR envolve microrreservatórios únicos fabricados de polímeros biodegradáveis misturados com o medicamento anti-restenótico sirolimus. Esses microrreservatórios proporcionam a liberação controlada e sustentada do medicamento por até 90 dias. A liberação prolongada de sirolimus a partir de stents tem se mostrado altamente eficaz nas vasculaturas coronárias e periféricas. A CAT™ (Cell Adherent Technology), de propriedade da MedAlliance permite que os microrreservatórios sejam revestidos em balões e aderidos ao lúmen do vaso quando administrados por meio de um balão de angioplastia.

O SELUTION SLR está disponível atualmente na Europa e em todos os outros países onde o selo CE é reconhecido.

Sobre a Cordis

A Cordis é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de intervenção cardiovascular com uma história de mais de 60 anos de pioneirismo em terapias inovadoras para o tratamento de milhões de pacientes. Com uma reputação de competência clínica, treinamento e serviços, a Cordis estabeleceu um legado de inovação em produtos cardiovasculares de alta qualidade e minimamente invasivos e construiu uma sólida presença global com operações em mais de 70 países em todo o mundo.

