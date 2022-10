MedAlliance va être rachetée par Cordis

GENÈVE, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- MedAlliance, société de technologie médicale basée en Suisse, a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Cordis pour une acquisition qui comprend un investissement initial de 35 millions de dollars et un paiement initial de clôture de 200 millions de dollars, des étapes de réalisation réglementaire allant jusqu'à 125 millions de dollars et des étapes commerciales allant jusqu'à 775 millions de dollars jusqu'en 2029 pour une contrepartie totale allant jusqu'à 1,135 milliards de dollars.

MedAlliance to be Acquired by Cordis

Cordis est un leader mondial dans le développement et la fabrication de technologies cardiovasculaires et endovasculaires interventionnelles. Le programme innovant et révolutionnaire de MedAlliance, SELUTION SLR™ (Sustained Limus Release), un ballonnet à élution médicamenteuse (DEB) à base de sirolimus, constitue une famille de produits phares qui vient compléter le portefeuille de produits existants de Cordis, ainsi que son expertise en matière de vente, de marketing et de distribution. Les clients de Cordis bénéficieront du vaste programme d'études cliniques et du plan de publication mis en œuvre par MedAlliance pour faire progresser l'héritage de Cordis qui consiste à apporter des produits innovants aux patients.

MedAlliance a son siège social à Nyon, en Suisse. Elle est spécialisée dans le développement de technologies révolutionnaires et dans la commercialisation de produits combinés médicament-dispositif avancés, initialement pour le traitement des maladies coronariennes et des artères périphériques. SELUTION SLR, est une nouvelle plateforme technologique de ballonnet à élution de sirolimus.

« Nous avons beaucoup de chance de trouver un partenaire comme Cordis, avec sa solide histoire d'innovation. La société qui a introduit les stents à élution médicamenteuse (DES) de sirolimus en 1999 va introduire les ballonnets à élution médicamenteuse (DEB) SELUTION SLR à libération prolongée de limus, évitant ainsi les implants métalliques permanents et offrant aux patients du monde entier une ICP sans stent », a commenté Jeffrey B. Jump, PDG de MedAlliance.

« Il y a près de 20 ans, Cordis a introduit CYPHER ® , le premier stent à élution de médicament, transformant le traitement cardiovasculaire des patients du monde entier », a déclaré Shar Matin, PDG de Cordis. « En tant que société nouvellement indépendante, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre héritage d'innovation et de perturbation du marché avec MedAlliance et le premier ballonnet à élution de médicament de sirolimus MicroReservoir, SELUTION SLR. »

« Je suis ravi de faire état des données positives de SELUTION SLR à ce jour, avec une expérience personnelle des résultats cliniques impressionnants des patients traités avec SELUTION SLR au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique du Sud. Nous dirigeons maintenant les efforts visant à imiter ces résultats aux États-Unis. Cette technologie a la nette possibilité de changer le paradigme de traitement des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et vasculaires périphériques », a commenté George Adams, chercheur principal de l'étude IDE américaine SELUTION4SFA, directeur de la recherche cardiovasculaire et vasculaire périphérique ; Rex Hospital Inc. à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

SELUTION SLR a reçu l'approbation du label CE pour le traitement de la maladie artérielle périphérique en février 2020 et pour le traitement de la maladie coronarienne en mai 2020. La FDA américaine a accordé à SELUTION SLR quatre désignations de percée : pour le traitement des lésions athérosclérotiques dans les artères coronaires natives ; de la resténose coronaire dans les stents ; la maladie périphérique au-dessous du genou et la fistule artérioveineuse chez les patients sous hémodialyse. Les indications coronaires, BTK et SFA ont reçu l'approbation IDE de la FDA et des études cliniques IDE sont actuellement en cours de recrutement.

Plus de 500 patients sur les 3 326 prévus ont déjà été enrôlés dans l'étude coronaire randomisée et contrôlée révolutionnaire comparant SELUTION SLR à n'importe quel stent à élution médicamenteuse (DES) de limus, dont la puissance démontrera la supériorité de SELUTION SLR DEB par rapport aux DES. SELUTION DeNovo est la plus grande étude jamais réalisée pour un DEB et elle a le potentiel de changer la pratique médicale.

La technologie SELUTION SLR implique des MicroReservoirs uniques fabriqués à partir de polymère biodégradable mélangé à du sirolimus, un médicament contre la resténose. Ces MicroReservoirs assurent une libération contrôlée et prolongée du médicament pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours. La libération prolongée de sirolimus à partir des endoprothèses s'est avérée très efficace dans les vaisseaux coronaires et périphériques. La technologie propriétaire CAT™ (Cell Adherent Technology) de MedAlliance permet aux MicroReservoirs d'être enduits sur des ballonnets et d'adhérer à la lumière du vaisseau lorsqu'ils sont délivrés via un ballonnet d'angioplastie.

Le SELUTION SLR est désormais disponible en Europe et dans tous les autres pays où le label CE est reconnu.

Contact pour les médias :

Richard Kenyon

[email protected]

+44 7831 569940

À propos de Cordis

Cordis est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de technologies cardiovasculaires interventionnelles, fort de plus de 60 ans d'expérience dans la mise au point de thérapies innovantes pour le traitement de millions de patients. Reconnu pour ses compétences cliniques, sa formation et ses services, Cordis a une tradition d'innovation dans le domaine des produits cardiovasculaires peu invasifs de grande qualité, établissant une forte présence mondiale grâce à ses activités dans plus de 70 pays à travers le monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1923959/MedAlliance_Image.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1196864/MedAlliance_Logo.jpg

SOURCE MedAlliance