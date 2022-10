MedAlliance será adquirida por Cordis

GINEBRA, 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- MedAlliance, una empresa de tecnología médica con sede en Suiza, ha anunciado su suscripción de un acuerdo con Cordis para una adquisición que incluye una inversión inicial de USD 35 millones y un pago inicial de cierre de USD 200 millones, hitos de logros normativos de hasta USD 125 millones e hitos comerciales de hasta USD 775 millones hasta 2029 por una contraprestación total de hasta USD 1.135 millones.

Cordis es líder mundial en desarrollo y fabricación de tecnologías intervencionistas cardiovasculares y endovasculares. El innovador y revolucionario programa de balón liberador de fármacos (BLF, o "DEB" en inglés) de liberación sostenida de sirolimus de MedAlliance, SELUTION SLR™ (Sustained Limus Release), ofrece una familia de productos insignia que complementa la cartera de productos existente de Cordis y su experiencia en ventas, marketing y distribución. Los clientes de Cordis se beneficiarán del extenso programa de estudios clínicos y del plan de publicación que está ejecutando MedAlliance para promover el legado de Cordis en la provisión de productos innovadores para los pacientes.

MedAlliance tiene su sede en Nyon, Suiza. Se especializa en el desarrollo de tecnologías revolucionarias y la comercialización de productos avanzados de combinación de dispositivos de fármacos, inicialmente para el tratamiento de enfermedades arteriales coronarias y periféricas. SELUTION SLR es una nueva tecnología de plataforma de balones liberadores de sirolimus.

"Somos muy afortunados de haber encontrado un socio como Cordis, con su sólida historia de innovación. La empresa que introdujo los stents liberadores de fármaco (SLF, o DES en ingles) de sirolimus en 1999 presentará los balones liberadores de fármaco (BLF; DEB) sirolimus de liberación sostenida de limus SELUTION SLR, que evitará los implantes metálicos permanentes y les ofrecerá a los pacientes de todo el mundo una ICP sin stent", comentó Jeffrey B. Jump, presidente y director ejecutivo de MedAlliance.

"Hace casi 20 años, Cordis presentó CYPHER®, el primer stent liberador de fármacos, con el cual transformó el tratamiento cardiovascular para los pacientes de todo el mundo", afirmó Shar Matin, director ejecutivo de Cordis. "Como empresa recientemente independiente, estamos más que orgullosos de promover nuestro legado de innovación y disrupción del mercado con MedAlliance y el primer balón liberador de fármacos de sirolimus en microdepósitos, SELUTION SLR".

"Me complace informar sobre los datos positivos del SELUTION SLR hasta la fecha, con la experiencia de primera mano de los impresionantes resultados clínicos de los pacientes tratados con SELUTION SLR en Japón, India, Europa y Sudamérica. Ahora estamos dirigiendo el esfuerzo para emular estos resultados en los Estados Unidos. Esta tecnología ofrece la oportunidad de cambiar el paradigma del tratamiento para los pacientes con enfermedades cardiovasculares y vasculares periféricas", comentó George Adams, investigador principal del estudio US SELUTION4SFA IDE, director de Investigación Cardiovascular y Vascular Periférica del Rex Hospital Inc. en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.

SELUTION SLR recibió la aprobación del marcado CE para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica en febrero de 2020 y para el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria en mayo de 2020. La FDA de los Estados Unidos le otorgó al SELUTION SLR cuatro designaciones innovadoras: para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas en arterias coronarias nativas, reestenosis coronaria intrastent, enfermedades periféricas por debajo de la rodilla y fístula arteriovenosa en pacientes que reciben hemodiálisis. Las indicaciones coronarias, BTK y SFA han recibido la aprobación IDE de la FDA y actualmente se están inscribiendo estudios clínicos IDE.

Más de 500 pacientes de los 3.326 previstos se han inscrito ya en el innovador estudio coronario controlado y aleatorizado que compara el SELUTION SLR con cualquier stent liberador de fármacos (DES) de limus, con capacidad para demostrar la superioridad del DEB SELUTION SLR sobre los DES. El SELUTION DeNovo es el mayor estudio de DEB (balón liberador de fármacos; BLF) que se haya iniciado y tiene el potencial de cambiar la práctica médica.

La tecnología del SELUTION SLR incluye microdepósitos únicos hechos de polímero biodegradable entremezclados con el fármaco antirrestenótico sirolimus. Estos microdepósitos proporcionan una liberación controlada y permanente del fármaco hasta por 90 días. La liberación prolongada de sirolimus de los stents ha demostrado ser altamente eficaz tanto en vascularizaciones coronarias como periféricas. La tecnología patentada CAT™ (Cell Adherent Technology) de MedAlliance permite que los microdepósitos recubran los balones y se adhieran al lumen del vaso cuando se administran a través de un balón de angioplastia.

SELUTION SLR está disponible en Europa y en todos los demás países donde se reconoce el marcado CE.

Acerca de Cordis

Cordis es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de tecnologías cardiovasculares intervencionistas, y cuenta con más de 60 años de trayectoria en terapias innovadoras pioneras para tratar a millones de pacientes. Con una buena reputación por su agudeza clínica, capacitación y servicio, Cordis cuenta con un legado de innovación en productos cardiovasculares de alta calidad y mínimamente invasivos, y ha desarrollado una sólida presencia global con operaciones en más de 70 países de todo el mundo.

