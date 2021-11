Media Distillery e Nielsen's Gracenote unem forças para otimizar a utilidade do guia de programação eletrônica (EPG)

AMSTERDÃ e EMERYVILLE, Califórnia, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Media Distillery, provedora líder de tecnologia de IA, habilitando a visibilidade ao que está dentro do conteúdo de vídeo, e a Gracenote, o pilar de soluções de conteúdo da Nielsen (NYSE: NLSN), integraram suas respectivas tecnologias e conjuntos de dados para criar uma potente solução para otimizar o sistema Electronic Programme Guide (EPG). Disponível agora, esta oferta de fácil implementação ajuda operadoras de TV paga, incluindo provedores a serviço a cabo, satélite, terrestre, IPTV, streaming e D2C, bem como emissoras a oferecer melhor navegação de conteúdo, reprodução e funcionalidade de gravador digital de vídeo (DVR) para os espectadores por meio de um guia maior e precisão de gravação.

As plataformas de TV normalmente transmitem conteúdos lineares nos horários de início indicados em seus EPGs. No entanto, os programas muitas vezes não começam no exato momento em que estão listados no EPGs. Se o conteúdo começar mais tarde do que o indicado, os espectadores serão forçados a assistir o final do programa anterior ou intervalos comerciais. Se começar antes, os espectadores podem perder o início de seu programa favorito. A nova solução conjunta que alavanca a tecnologia de EPG Correction™da Media Distillery, juntamente com a oferta de dados de vídeo globais líder do setor da Gracenote, oferece aos provedores de TV acesso aos horários mais precisos de início e fim da programação , proporcionando melhor controle para experiências de reprodução e atualização.

De acordo com a pesquisa SKO1, a maioria das visualizações de reprodução e atualização geralmente acontece nos primeiros 15 a 120 minutos do início do programa. Portanto, as listagens precisas de horário de início devem ser preenchidas no EPG o mais rápido possível para visualização contínua. Com a nova solução da Media Distillery/Gracenote, os horários reais de início dos programas são atualizados automaticamente no guia em tempo real para beneficiar os espectadores.

Além de impulsionar o engajamento e o consumo do espectador em suas plataformas, as operadoras se beneficiarão com o acesso a uma única API. Isso resulta em eficiências na gestão de tempo e esforço, bem como em recursos de tecnologia e engenharia.

"Esta nova solução da Media Distillery e da Gracenote foi trazida ao mercado por uma razão fundamental - a necessidade distinta de oferecer horários de início reais de programa nos mais recentes paradigmas de descoberta de conteúdo", disse Simon Adams, diretor de produtos da Gracenote. "A tecnologia inovadora da Media Distillery complementa naturalmente os metadados de excelente qualidade da Gracenote, e esperamos que esta colaboração permita que os clientes existentes e potenciais ofereçam melhores experiências do usuário."

"As operadoras em todo o mundo anseiam em melhorar seus serviços, e as experiências do usuário de seus assinantes, por meio da tecnologia da Media Distillery e da Gracenote. Ao colaborar com essa integração, estamos ajudando os provedores de serviços a fazerem isso de forma mais eficiente e a lançarem com mais rapidez", disse Roland Sars, CEO da Media Distillery. "Em nosso setor, a Gracenote é um nome conhecido, um líder amplamente reconhecido, e estamos entusiasmados com esta parceria."

A abordagem de Gracenote simplifica a criação e a entrega de dados do programa em nível de país para ajudar os provedores globais e locais a alavancar o conteúdo de entretenimento popular e aumentar o envolvimento do espectador com seus serviços. Os dados de vídeo globais líderes do setor da Gracenote atualmente abrangem mais de 85 países em todo o mundo e 35 idiomas.

A tecnologia premiada da Media Distillery utiliza Deep Content Understanding™ para identificar e rotular recursos na mídia audiovisual automaticamente. Como resultado, os provedores de serviços de TV e vídeo podem oferecer experiências altamente envolventes. O tempo dos usuários gasto em busca de conteúdo é minimizado enquanto o engajameno e o tempo de visualização são maximizados. Mais de 30 milhões de residências em todo o mundo estão desfrutando de experiências do usuário superiores graças à tecnologia da Media Distillery, cuja base de clientes inclui grandes operadoras, como Telenet, NOS, VTR Chile e YouSee.

A Gracenote é o pilar de soluções de conteúdo da Nielsen, que oferece metadados de entretenimento, identificação de conteúdo e ofertas relacionadas aos principais criadores, distribuidores e plataformas do mundo. A tecnologia Gracenote permite recursos avançados de navegação e descoberta de conteúdo, garantindo que os consumidores possam facilmente conectar-se aos programas de TV, filmes, música e esportes que amam, ao mesmo tempo em que oferecem sólidas análises de conteúdo, simplificando as complexas decisões de negócios. Saiba mais em www.gracenote.com.

Sobre a Media Distillery

Com base em Amsterdã, a Media Distillery é líder reconhecida em soluções de análise de vídeo orientadas por IA para o setor mundial de entretenimento. A solução de Deep Content Understanding™ baseada na nuvem oferece análise de conteúdo em tempo real totalmente automatizada que capacita emissoras e provedores de serviços de TV paga a otimizar o envolvimento do espectador por meio de descoberta acelerada e precisa de conteúdo e experiência aprimorada do usuário. A base de clientes da Media Distillery inclui grandes operadoras e emissoras localizadas em todo o mundo, incluindo Telenet, NOS, VTR Chile e YouSee, oferecendo experiências de visualização enriquecidas em mais de 30 milhões de residências. www.mediadistillery.com

Sobre a Nielsen

A Nielsen molda a mídia e o conteúdo do mundo como líder global em medição, dados e análise de audiência. Por meio de nossa compreensão das pessoas e de seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com inteligência independente e acionável para que possam se conectar e interagir com a sua audiência—agora e no futuro.

Uma empresa da S&P 500, a Nielsen (NYSE: NLSN) opera em todo o mundo, em mais de 55 países. Saiba mais em www.nielsen.com ou www.nielsen.com/investors e conecte-se conosco nas redes sociais.

