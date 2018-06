MediaCom est nommée Réseau média de l'année au Cannes Lions 2018

La campagne qui a reçu le Grand Prix, Food Love Stories de Tesco, a permis au géant de la vente au détail de transformer l'achat d'aliments en un achat émotionnel et non pas simplement fonctionnel. Alors que les concurrents se concentraient sur la provenance des aliments, Tesco a utilisé sa première campagne alimentaire en trois ans pour célébrer « la nourriture que vous adorez cuisiner pour ceux que vous aimez ».

Le message a été partagé via des canaux numériques payants, hors du domicile et de la radio, avec des données ciblées garantissant d'offrir des histoires personnalisées aux consommateurs. L'exposition médiatique détenue, y compris les points de vente, les fiches de recettes, les courriels, les médias imprimés et numériques ont contribué à faire passer le mot.

La campagne entièrement intégrée a permis une amélioration de 53 % des scores de qualité, faisant de Food Love Stories de Tesco la campagne la plus efficace jamais réalisée par le détaillant.

MediaCom a travaillé avec BBH London sur la campagne, ITV Creative, Global Radio, Facebook et JCDecaux fournissant également des services de production.

MediaCom Israel a recueilli trois Lions pour son travail avec Gillette de P&G. La campagne Babyface a récolté un Lion d'argent en encourageant les nouveaux pères à établir de solides liens physiques avec leurs enfants en rasant leurs barbes rêches, alors que I Don't Roll on Shabbos s'est emparé d'un Lion d'argent et d'un Lion de bronze pour avoir permis aux membres de la communauté orthodoxe du pays d'acheter et d'utiliser du déodorant lors du jour de repos juif. I Don't Roll on Shabbos a stimulé la part de Gillette sur le marché du déodorant de 3 % à 15 %.

« C'est une nouvelle fantastique et je suis immensément fier que l'équipe du Royaume-Uni ait remporté ce prix suprême dans notre industrie. Je ne pourrais pas non plus être plus heureux pour notre client, Tesco, qui a travaillé en partenariat avec nous pour créer cette campagne mémorable », a déclaré Stephen Allan, président-directeur général mondial de MediaCom. « La campagne Food Love Stories de Tesco combine une grande perspicacité et de fantastiques résultats commerciaux, et illustre la façon dont notre approche Systems Thinking peut aider les marques à être à la fois créatives et efficaces dans la manière dont elles investissent leurs budgets marketing. Je suis également ravi de la répartition géographique de nos travaux présélectionnés. Du Vietnam à l'Inde, de l'Australie à la Belgique et d'Israël à la Russie, nous avons assuré à nos clients la même qualité de service élevée dans chaque marché. »

Le résultat assure la domination de MediaCom dans les cérémonies de remise de prix mondiales, car elle a été nommée Réseau d'agences de l'année par le Festival of Media Global plus tôt cette année et figure dans les meilleures places du Gunn Media 100, publié par WARC.

