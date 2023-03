MediaTek anuncia patrocínio da equipe de corrida Escudería Grupo TOP para a NASCAR México Series 2023

SÃO PAULO, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A MediaTek, líder mundial na fabricação de chipsets, que equipa mais de dois bilhões de dispositivos por ano, anunciou hoje o patrocínio da equipe de corrida Escudería Grupo TOP na NASCAR México Series 2023. Esta parceria representa as características que os chipsets MediaTek Dimensity e a Escudería Grupo TOP compartilham, como a velocidade, o desempenho, a eficiência e a segurança.

Assim como o carro da Escudería Grupo TOP é uma fonte de velocidade, os chipsets MediaTek Dimensity proporcionam uma grande capacidade computacional com alto desempenho e oferecem uma excelente experiência multimídia. Além disso, a MediaTek lidera a indústria ao fornecer os chipsets com menor consumo de energia, sem comprometer o desempenho do produto, resultando em maior eficiência e melhor autonomia da bateria.

"Esta será uma temporada empolgante para a NASCAR no México, e nossa parceria com a Escudería Grupo TOP é uma oportunidade maravilhosa para destacar as principais características que ambos compartilhamos", disse Finbarr Moynihan, vice-presidente de marketing corporativo da MediaTek. "Juntos, estamos fornecendo ao público tecnologia significativa e entretenimento cativante que desempenham um papel importante na mudança da maneira como as pessoas vivem."

Pablo Rubio, gerente de parcerias da Escudería Grupo TOP, comentou: "Estamos muito entusiasmados com esta parceria entre a Escudería Grupo TOP e a MediaTek, a quem damos as boas-vindas para iniciar a temporada da Nascar México 2023 juntos. Aproveitaremos este excelente esporte cheio de paixão, adrenalina, velocidade e muita tecnologia de mãos dadas com a MediaTek. Juntos, definitivamente compartilharemos triunfos: A MediaTek como líder no mercado mundial de chipsets e a Escudería Grupo TOP como uma das equipes líderes e, definitivamente, uma protagonista na categoria de carros de corrida. Temos certeza de que juntos continuaremos construindo e fortalecendo os nossos valores."

Irwin Vences, piloto do carro da Escudería Grupo TOP, afirma: "Estou feliz por competir mais uma vez com a Escudería Grupo TOP e agradeço à MediaTek por confiar na equipe para tornar isso possível. Juntos, trabalharemos duro para dar um novo triunfo a ambas as empresas".

A NASCAR México Series é a principal competição mexicana de corrida de carros. É também o primeiro campeonato da NASCAR organizado fora dos Estados Unidos (o segundo foi a NASCAR Canada Series e depois a EuroNASCAR).

