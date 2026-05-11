Medit создает глобальное подразделение ортодонтического бизнеса, основанное на стратегическом приобретении Progressive Orthodontics

Мировой лидер в области цифровой стоматологии расширяется в области ортодонтии, сочетая запатентованные технологии с одной из ведущих мировых платформ клинического образования

СЕУЛ, Южная Корея, и АЛИСО-ВЬЕХО, Калифорния, 11 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit Corp., мировой лидер в области решений для цифровой стоматологии, сегодня объявила о создании своего глобального подразделения ортодонтического бизнеса и приобретении Progressive Orthodontics, ведущей ортодонтической образовательной организации со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, штат Калифорния, через свою дочернюю компанию в США, Medit USA Inc.

Это знаменует собой наиболее значительную стратегическую экспансию Medit в ортодонтический сегмент на сегодняшний день, объединяя цифровое сканирование и программные возможности с всемирно признанной платформой клинического образования.

«Это приобретение и запуск нашего глобального подразделения ортодонтического бизнеса представляют собой определяющий момент для Medit. Мы не просто входим в ортодонтическое пространство; мы обязуемся изменить его. Progressive Orthodontics приносит наследие клинического совершенства и беспрецедентную сеть преподавателей, которая в сочетании с инновациями Medit в области программного обеспечения создает силу, которая переопределит то, как ортодонтическая помощь изучается, практикуется и предоставляется во всем мире».

— Хан Рю (Han Ryu), генеральный директор Medit

Недавно созданное глобальное подразделение ортодонтического бизнеса станет центральной платформой Medit для ортодонтических продуктов, услуг и образования. Подразделение, поддерживаемое ведущей в отрасли технологией 3D-сканирования Medit и программными платформами для стоматологии на основе ИИ, призвано ускорить внедрение полностью цифровых рабочих процессов, предоставляя интегрированные решения, которые повышают точность лечения, эффективность работы и общий опыт пациентов.

Подразделение будет курировать полное ортодонтическое портфолио Medit, теперь дополненное клиническими знаниями и сообществом практиков, культивируемым Progressive Orthodontics. Этот портфель включает в себя Medit Orthodontic Suite, цифровую платформу для моделирования, планирования лечения и проектирования случаев, а также Medit Aligners, комплексное решение для прозрачных элайнеров. Оба предложения в настоящее время доступны в США, планируется более широкая глобальная доступность. Основанная более 40 лет назад организация Progressive Orthodontics широко известна своими клиническими учебными программами и обучила десятки тысяч практикующих врачей в более чем 60 странах. В ее учебной программе особое внимание уделяется практическому обучению на основе конкретных случаев в области диагностики, биомеханики и проведения лечения, и она завоевал прочную репутацию за продвижение клинических стандартов в ортодонтии.

Под управлением Medit организация Progressive Orthodontics продолжит свои семинары и учебные программы мирового уровня, расширяя свои предложения по планированию и оборудованию SmileStream. Ее учебная программа также будет постепенно интегрироваться с цифровыми решениями Medit для создания более унифицированного клинического и технологического опыта обучения.

Калифорнийский офис Medit USA, Inc. в Ньюпорт-Бич будет служить штаб-квартирой глобального подразделения ортодонтического бизнеса и будет функционировать в качестве центра для разработки продуктов, клинического сотрудничества и обучения специалистов-практиков по всей Америке.

«Присоединение к семье Medit — это естественная следующая глава для Progressive Orthodontics. На протяжении десятилетий мы стремимся к одной цели: повышение уровня искусства и науки ортодонтии через образование. Теперь, благодаря ресурсам, технологиям и глобальному охвату Medit, мы можем расширить эту миссию во всех уголках мира и вооружить следующее поколение клиницистов как знаниями, так и цифровыми инструментами, чтобы преуспеть».

— Майлз МакГанн (Miles McGann), генеральный директор Progressive Orthodontics

Создание глобального подразделения ортодонтического бизнеса отражает более широкую стратегию Medit по расширению своей экосистемы цифровой стоматологии за пределы сканирующего оборудования в интегрированные клинические рабочие процессы. Объединив технологии, образование и сети практиков, Medit стремится ускорить внедрение цифровой ортодонтии и укрепить свою конкурентоспособность на быстро развивающемся мировом рынке.

О компании Medit

Medit -—это глобальная компания в области цифровой стоматологии со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, и признанный пионер в области технологий 3D-интраорального сканирования и цифровых программных решений. Благодаря международному присутствию, охватывающему более 190 стран, Medit предоставляет всем стоматологам и стоматологическим лабораториям инновационные, доступные и открытые цифровые инструменты. Миссия Medit — сделать цифровую стоматологию доступной для каждого стоматолога во всем мире.

О Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, штат Калифорния, является одним из ведущих мировых поставщиков ортодонтического непрерывного образования. На протяжении десятилетий PO предоставляет комплексные, клинически ориентированные учебные программы десяткам тысяч стоматологов в более чем 60 странах. Эти программы признаны на международном уровне за предоставление стоматологам возможности оказывать исключительную ортодонтическую помощь с помощью проверенных клинических методологий и прогрессивных образовательных платформ.

