Medit создает глобальное подразделение ортодонтического бизнеса, основанное на стратегическом приобретении Progressive Orthodontics

News provided by

Medit USA Inc.

May 11, 2026, 01:00 ET

Мировой лидер в области цифровой стоматологии расширяется в области ортодонтии, сочетая запатентованные технологии с одной из ведущих мировых платформ клинического образования

СЕУЛ, Южная Корея, и АЛИСО-ВЬЕХО, Калифорния, 11 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit Corp., мировой лидер в области решений для цифровой стоматологии, сегодня объявила о создании своего глобального подразделения ортодонтического бизнеса и приобретении Progressive Orthodontics, ведущей ортодонтической образовательной организации со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, штат Калифорния, через свою дочернюю компанию в США, Medit USA Inc.

Это знаменует собой наиболее значительную стратегическую экспансию Medit в ортодонтический сегмент на сегодняшний день, объединяя цифровое сканирование и программные возможности с всемирно признанной платформой клинического образования.

«Это приобретение и запуск нашего глобального подразделения ортодонтического бизнеса представляют собой определяющий момент для Medit. Мы не просто входим в ортодонтическое пространство; мы обязуемся изменить его. Progressive Orthodontics приносит наследие клинического совершенства и беспрецедентную сеть преподавателей, которая в сочетании с инновациями Medit в области программного обеспечения создает силу, которая переопределит то, как ортодонтическая помощь изучается, практикуется и предоставляется во всем мире».

— Хан Рю (Han Ryu), генеральный директор Medit

Недавно созданное глобальное подразделение ортодонтического бизнеса станет центральной платформой Medit для ортодонтических продуктов, услуг и образования. Подразделение, поддерживаемое ведущей в отрасли технологией 3D-сканирования Medit и программными платформами для стоматологии на основе ИИ, призвано ускорить внедрение полностью цифровых рабочих процессов, предоставляя интегрированные решения, которые повышают точность лечения, эффективность работы и общий опыт пациентов.

Подразделение будет курировать полное ортодонтическое портфолио Medit, теперь дополненное клиническими знаниями и сообществом практиков, культивируемым Progressive Orthodontics. Этот портфель включает в себя Medit Orthodontic Suite, цифровую платформу для моделирования, планирования лечения и проектирования случаев, а также Medit Aligners, комплексное решение для прозрачных элайнеров. Оба предложения в настоящее время доступны в США, планируется более широкая глобальная доступность. Основанная более 40 лет назад организация Progressive Orthodontics широко известна своими клиническими учебными программами и обучила десятки тысяч практикующих врачей в более чем 60 странах. В ее учебной программе особое внимание уделяется практическому обучению на основе конкретных случаев в области диагностики, биомеханики и проведения лечения, и она завоевал прочную репутацию за продвижение клинических стандартов в ортодонтии.

Под управлением Medit организация Progressive Orthodontics продолжит свои семинары и учебные программы мирового уровня, расширяя свои предложения по планированию и оборудованию SmileStream. Ее учебная программа также будет постепенно интегрироваться с цифровыми решениями Medit для создания более унифицированного клинического и технологического опыта обучения.

Калифорнийский офис Medit USA, Inc. в Ньюпорт-Бич будет служить штаб-квартирой глобального подразделения ортодонтического бизнеса и будет функционировать в качестве центра для разработки продуктов, клинического сотрудничества и обучения специалистов-практиков по всей Америке.

«Присоединение к семье Medit — это естественная следующая глава для Progressive Orthodontics. На протяжении десятилетий мы стремимся к одной цели: повышение уровня искусства и науки ортодонтии через образование. Теперь, благодаря ресурсам, технологиям и глобальному охвату Medit, мы можем расширить эту миссию во всех уголках мира и вооружить следующее поколение клиницистов как знаниями, так и цифровыми инструментами, чтобы преуспеть».

— Майлз МакГанн (Miles McGann), генеральный директор Progressive Orthodontics

Создание глобального подразделения ортодонтического бизнеса отражает более широкую стратегию Medit по расширению своей экосистемы цифровой стоматологии за пределы сканирующего оборудования в интегрированные клинические рабочие процессы. Объединив технологии, образование и сети практиков, Medit стремится ускорить внедрение цифровой ортодонтии и укрепить свою конкурентоспособность на быстро развивающемся мировом рынке.

О компании Medit

Medit -—это глобальная компания в области цифровой стоматологии со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, и признанный пионер в области технологий 3D-интраорального сканирования и цифровых программных решений. Благодаря международному присутствию, охватывающему более 190 стран, Medit предоставляет всем стоматологам и стоматологическим лабораториям инновационные, доступные и открытые цифровые инструменты. Миссия Medit — сделать цифровую стоматологию доступной для каждого стоматолога во всем мире.

О Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, штат Калифорния, является одним из ведущих мировых поставщиков ортодонтического непрерывного образования. На протяжении десятилетий PO предоставляет комплексные, клинически ориентированные учебные программы десяткам тысяч стоматологов в более чем 60 странах. Эти программы признаны на международном уровне за предоставление стоматологам возможности оказывать исключительную ортодонтическую помощь с помощью проверенных клинических методологий и прогрессивных образовательных платформ.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2973462/Medit_USA_Inc_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Medit gründet Global Orthodontic Business Division, gestützt durch die strategische Übernahme von Progressive Orthodontics

Medit gründet Global Orthodontic Business Division, gestützt durch die strategische Übernahme von Progressive Orthodontics

Medit Corp., ein weltweit führender Anbieter digitaler Lösungen für die Zahnmedizin, gab heute die Gründung seines globalen Geschäftsbereichs...
Medit crée une division commerciale mondiale pour l'orthodontie, s'appuyant sur l'acquisition stratégique de Progressive Orthodontics

Medit crée une division commerciale mondiale pour l'orthodontie, s'appuyant sur l'acquisition stratégique de Progressive Orthodontics

Medit Corp, un leader mondial des solutions de dentisterie numérique, a annoncé aujourd'hui la création de sa division commerciale mondiale dédiée à...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Dentistry

Dentistry

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics