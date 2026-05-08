Medit otwiera globalny dział ortodoncji, którego fundamentem jest strategiczne przejęcie Progressive Orthodontics

Globalny lider w dziedzinie stomatologii cyfrowej rozszerza działalność o ortodoncję, łącząc własne technologie z jedną z czołowych platform edukacji klinicznej na świecie

SEUL, Korea Południowa oraz ALISO VIEJO, Kalifornia, USA, 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Medit Corp., globalny lider w dziedzinie cyfrowych rozwiązań stomatologicznych, ogłosił dziś utworzenie globalnego działu ortodoncji (ang. Global Orthodontic Business Division) oraz przejęcie Progressive Orthodontics - renomowanej instytucji edukacyjnej w zakresie ortodoncji z siedzibą w Aliso Viejo w Kalifornii - za pośrednictwem swojej amerykańskiej spółki zależnej Medit USA Inc.

To największa dotychczas strategiczna ekspansja Medit w segmencie ortodoncji, łącząca możliwości firmy w zakresie cyfrowego skanowania i oprogramowania z uznaną na świecie platformą edukacji klinicznej.

„Ta transakcja oraz uruchomienie naszego globalnego działu ortodoncji stanowią przełomowy moment dla Medit. Nie tylko wchodzimy na rynek ortodoncji - zamierzamy go przekształcić. Progressive Orthodontics wnosi tradycję doskonałości klinicznej i wyjątkową sieć edukatorów, co w połączeniu z innowacyjnością Medit w obszarze oprogramowania stworzy siłę, która odmieni sposób nauczania, praktykowania i świadczenia opieki ortodontycznej na całym świecie"

— powiedział Han Ryu, dyrektor generalny firmy Medit

Nowo utworzony globalny dział ortodoncji stanie się centralną platformą Medit dla produktów, usług i edukacji ortodontycznej. Dzięki najlepszej na rynku technologii skanowania 3D Medit oraz platformom stomatologicznym opartym na AI, dział ma przyspieszyć wdrażanie w pełni cyfrowych przepływów pracy poprzez dostarczanie zintegrowanych rozwiązań zwiększających precyzję leczenia, poprawiających efektywność operacyjną oraz podnoszących jakość doświadczeń pacjentów.

Dział będzie nadzorował pełne portfolio ortodontyczne Medit, obecnie rozszerzone o wiedzę kliniczną i społeczność specjalistów rozwijaną przez Progressive Orthodontics. Portfolio obejmuje m.in. Medit Orthodontic Suite - cyfrową platformę do symulacji, planowania leczenia i projektowania przypadków - oraz Medit Aligners, kompleksowe rozwiązanie do przezroczystych nakładek ortodontycznych. Oba rozwiązania są obecnie dostępne w Stanach Zjednoczonych, a firma planuje ich szerszą dostępność globalną. Założona ponad 40 lat temu Progressive Orthodontics jest powszechnie uznawana za lidera szkoleń klinicznych i przeszkoliła już dziesiątki tysięcy specjalistów w ponad 60 krajach. Program organizacji koncentruje się na praktycznej edukacji opartej na rzeczywistych przypadkach klinicznych, obejmującej diagnostykę, biomechanikę i prowadzenie leczenia, dzięki czemu zdobyła ona silną reputację w zakresie podnoszenia standardów klinicznych w ortodoncji.

Pod skrzydłami Medit firma będzie kontynuować swoje światowej klasy seminaria i programy szkoleniowe, jednocześnie rozwijając ofertę SmileStream w zakresie planowania leczenia i rozwiązań sprzętowych. Program edukacyjny będzie również stopniowo integrowany z cyfrowymi rozwiązaniami Medit, aby stworzyć bardziej spójne doświadczenie edukacyjne łączące aspekt kliniczny i technologiczny.

Biuro Medit USA Inc. w Newport Beach w Kalifornii stanie się siedzibą globalnego działu ortodoncji i będzie pełnić funkcję centrum rozwoju produktów, współpracy klinicznej oraz edukacji specjalistów na obszar obu Ameryk.

„Dołączenie do rodziny Medit to naturalny kolejny etap dla Progressive Orthodontics. Przez dekady przyświecał nam jeden cel: rozwijanie sztuki i nauki ortodoncji poprzez edukację. Dzięki zasobom, technologii i globalnemu zasięgowi Medit możemy teraz realizować tę misję na całym świecie i wyposażyć kolejne pokolenie specjalistów zarówno w wiedzę, jak i cyfrowe narzędzia potrzebne do osiągania doskonałych rezultatów"



— powiedział Miles McGann, dyrektor generalny Progressive Orthodontics

Utworzenie globalnego działu ortodoncji odzwierciedla szerszą strategię Medit polegającą na rozszerzaniu ekosystemu stomatologii cyfrowej poza sam sprzęt skanujący w kierunku zintegrowanych procesów klinicznych. Łącząc technologię, edukację i sieci specjalistów, Medit dąży do przyspieszenia rozwoju cyfrowej ortodoncji oraz wzmocnienia swojej konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku globalnym.

Medit

Medit to globalna firma z branży stomatologii cyfrowej z siedzibą w Seulu w Korei Południowej i uznany pionier w dziedzinie technologii skanowania wewnątrzustnego 3D oraz cyfrowego oprogramowania. Dzięki obecności w ponad 190 krajach świata, Medit dostarcza wszystkim specjalistom stomatologicznym i laboratoriom dentystycznym innowacyjne, dostępne i otwarte narzędzia cyfrowe. Misją Medit jest sprawienie, aby stomatologia cyfrowa była dostępna dla każdego dentysty na świecie.

Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics z siedzibą w Aliso Viejo w Kalifornii jest jednym z czołowych ośrodków szkoleniowych w zakresie ortodoncji na świecie. Od dekad PO realizuje kompleksowe, skoncentrowane na praktyce klinicznej programy szkoleniowe dla dziesiątek tysięcy specjalistów z dziedziny stomatologii w ponad 60 krajach. Jej programy są uznawane na całym świecie za skutecznie wspierające dentystów w świadczeniu wysokiej jakości opieki ortodontycznej dzięki sprawdzonym metodologiom klinicznym oraz nowoczesnym modelom edukacyjnym.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2973462/Medit_USA_Inc_Logo.jpg