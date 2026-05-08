Medit crée une division commerciale mondiale pour l'orthodontie, s'appuyant sur l'acquisition stratégique de Progressive Orthodontics

Le leader mondial de la dentisterie numérique étend son activité à l'orthodontie en associant sa technologie propriétaire à l'une des principales plateformes de formation clinique au monde.

SÉOUL, Corée du Sud et ALISO VIEJO, Californie, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Medit Corp, un leader mondial des solutions de dentisterie numérique, a annoncé aujourd'hui la création de sa division commerciale mondiale dédiée à l'orthodontie, ainsi que l'acquisition de Progressive Orthodontics, une institution de formation à l'orthodontie de premier plan dont le siège se trouve à Aliso Viejo, en Californie, par l'intermédiaire de sa filiale américaine, Medit USA Inc.

Il s'agit de l'expansion stratégique la plus importante de Medit dans le secteur de l'orthodontie à ce jour, qui intègre ses capacités de numérisation et logicielles à une plateforme d'enseignement clinique reconnue au niveau mondial.

« Cette acquisition et le lancement de notre division mondiale dédiée à l''orthodontie représentent un moment décisif pour Medit. Nous ne nous contentons pas d'entrer dans l'univers de l'orthodontie, nous nous engageons à le remodeler. Progressive Orthodontics apporte une expérience d'excellence clinique et un réseau de formateurs inégalé qui, combinés à l'innovation logicielle de Medit, créent une force qui redéfinira l'apprentissage, la pratique et la prestation des soins orthodontiques dans le monde entier ».

- Han Ryu, PDG, Medit

La nouvelle division « Global Orthodontic Business Division » servira de plateforme centrale de Medit pour les produits, les services et la formation dans le domaine de l'orthodontie. S'appuyant sur la technologie de numérisation 3D de pointe de Medit, ainsi que sur des plateformes logicielles dentaires pilotées par l'IA, cette division est conçue pour accélérer l'adoption de flux de travail entièrement numériques en fournissant des solutions intégrées qui améliorent la précision des traitements, l'efficacité opérationnelle et l'expérience globale du patient.

Elle supervisera l'ensemble du portefeuille orthodontique de Medit, désormais complété par les connaissances cliniques et la communauté de praticiens apportées par Progressive Orthodontics. Ce portefeuille comprend Medit Orthodontic Suite, une plateforme numérique pour la simulation, la planification du traitement et la conception de cas, ainsi que Medit Aligners, une solution complète d'aligneurs transparents. Les deux offres sont actuellement disponibles aux États-Unis, une disponibilité plus large étant prévue à l'échelle mondiale. Fondée il y a plus de 40 ans, Progressive Orthodontics est largement reconnue pour ses programmes de formation clinique et a formé des dizaines de milliers de praticiens dans plus de 60 pays. Son programme d'études met l'accent sur l'apprentissage pratique, fondé sur des études de cas, dans les domaines du diagnostic, de la biomécanique et de l'exécution du traitement. La société s'est forgé une solide réputation en faisant progresser les normes cliniques dans le domaine de l'orthodontie.

Sous l'égide de Medit, Progressive Orthodontics poursuivra ses séminaires et ses programmes de formation de niveau international tout en développant ses offres de planification et de matériel SmileStream. En outre, son programme d'études sera progressivement intégré aux solutions numériques de Medit afin de créer une expérience d'apprentissage clinique et technologique plus unifiée.

Le bureau de Medit USA, Inc. à Newport Beach, en Californie, sera le siège de la Global Orthodontic Business Division et fera office de plaque tournante pour le développement de produits, la collaboration clinique et la formation des praticiens dans toute l'Amérique.

« L'intégration au sein de la famille Medit constitue la suite logique pour Progressive Orthodontics. Depuis des décennies, nous sommes axés sur un seul objectif : élever l'art et la science de l'orthodontie par l'éducation. Aujourd'hui, grâce aux ressources, à la technologie et à la portée mondiale de Medit, nous pouvons porter cette mission aux quatre coins du monde et doter la prochaine génération de cliniciens des connaissances et des outils numériques nécessaires pour exceller ».

- Miles McGann, PDG, Progressive Orthodontics

La création de la division « Global Orthodontic Business Division » reflète la stratégie plus large de Medit visant à étendre son écosystème de dentisterie numérique au-delà du matériel de numérisation, dans des flux de travail cliniques intégrés. En combinant la technologie, la formation et les réseaux de praticiens, Medit se positionne pour accélérer l'adoption de l'orthodontie numérique et renforcer sa compétitivité sur un marché mondial en pleine mutation.

À propos de Medit

Medit est une entreprise mondiale spécialisée dans la dentisterie numérique dont le siège se situe à Séoul, en Corée du Sud, et un pionnier reconnu de la technologie de mérisation intra-orale en 3D et des solutions logicielles numériques. Présente à l'international dans plus de 190 pays, Medit propose à tous les professionnels et laboratoires dentaires des outils numériques innovants, accessibles et basés sur des plateformes ouvertes. La mission de Medit est de mettre la dentisterie numérique à la disposition de tous les professionnels dentaires partout dans le monde.

À propos de Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics, dont le siège se trouve à Aliso Viejo, en Californie, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de formation continue en orthodontie. Depuis des décennies, PO propose des programmes de formation complets et orientés vers la pratique clinique à des dizaines de milliers de professionnels dentaires dans plus de 60 pays. Ses programmes sont reconnus à l'échelle internationale pour permettre aux dentistes de fournir des soins orthodontiques d'exception grâce à des méthodologies cliniques éprouvées et à des cadres formation progressifs.

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