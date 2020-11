Medit sort les premières de ses applications ainsi qu'une mise à jour

SÉOUL, Corée du Sud, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Medit a annoncé une mise à jour de son logiciel Medit Link ainsi que la sortie d'applications de communication avec les patients.

Les nouvelles applications gratuites mettent l'accent sur la communication avec les patients en leur permettant de visualiser des résultats potentiels pour les aider à connaître les options qui s'offrent à eux et à obtenir le sourire idéal.

Les applications Ortho Simulation, Crown Fit, Smile Design et Compare de Medit élargissent le champ d'utilisation des scanners

Les quatre applications sont conçues pour faciliter la compréhension des patients et couvrent un large éventail d'utilisations. Ortho Simulation peut montrer plusieurs scénarios de mouvements dentaires possibles pour permettre au patient de visualiser son futur sourire. Crown Fit aide le clinicien à voir les éventuels points de pression, ce qui lui permet de travail sans modèle, réduisant ainsi le temps que le patient passe sur le fauteuil et augmentant son confort.

Smile Design place le futur sourire du patient sur une photo afin qu'ils puissent voir ce que peut réaliser la dentisterie numérique, tandis que l'application Compare aligne automatiquement deux ensembles de données scannées aux fins de comparaison.

Medit Link 2.3 rend la numérisation plus facile que jamaisLa dernière mise à jour permet aux utilisateurs d'ignorer les couleurs sélectionnées, comme celle des gants. Grâce au scanner, il est possible de sélectionner précisément les couleurs à ignorer, ce qui réduit le nombre d'artefacts introduits par les gants des cliniciens au cours d'une rétraction. Il faut donc moins de temps pour faire passer un scanner.

Faire progresser la dentisterie numérique

« Je me réjouis de ce que notre équipe a été en mesure d'accomplir. Contrairement aux systèmes fermés, un système ouvert comme Medit permet aux dentistes de profiter de toutes les évolutions et améliorations des logiciels. En mettant l'accent sur l'évolution de la dentisterie numérique, nous avons veillé à ce que nos progrès les plus récents soient accessibles à tous les utilisateurs de scanners intrabuccaux, leur permettant ainsi d'accroître leur productivité », déclare GB Ko, PDG de Medit.

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D pour les cliniques dentaires et les laboratoires. L'entreprise propose notamment des scanners intraoraux, en s'appuyant sur sa propre technologie de pointe brevetée.

