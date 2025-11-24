Mega výpredaj AKKO na Black Friday: Zľavy až do 50 %, vylepšite si zoznam vianočných darčekov
Nov 24, 2025, 14:29 ET
SHENZHEN, Čína, 24. november 2025 /PRNewswire/ -- S blížiacimi sa sviatkami prináša AKKO európskym používateľom veľké prekvapenie. V rámci akcie Black Friday ponúka prémiové mechanické klávesnice, klávesy a príslušenstvo so zľavou až do 50 %. Či už ste profesionálny hráč, ktorý hľadá dokonalý pocit, alebo bežný používateľ, ktorý si cení estetiku pracoviska, nájdete tu perfektný spôsob, ako vylepšiť svoju zostavu. Ponuka platí do 1. decembra.
Tohtoročným zlatým klincom je model MOD007 V5. Ako vylepšený nástupca minuloročného najpredávanejšieho modelu MOD007 V3 v Európe, MOD007 V5 ďalej zdokonaľuje štrukturálne ladenie, akustický výkon a konštrukčné detaily. Zachováva si charakteristický pocit stability s kovovým spracovaním série a zároveň poskytuje plynulejší zážitok z používania a kompatibilitu hneď po vybalení. V porovnaní s V3 poskytuje V5 plynulejšie písanie a prepracovanejší celkový pocit. Je vhodný na dlhé hranie hier, kreatívnu prácu aj kancelárske využitie. Ak hľadáte špičkovú mechanickú klávesnicu, ktorá vyvažuje výkon, dizajn a potenciál pre úpravy, MOD007 V5 si počas tohtoročného Black Friday zaslúži vašu pozornosť.
Popri modeli MOD007 V5 si prispôsobiteľné mechanické klávesnice AKKO, klávesy PBT a rozmanité možnosti spínačov naďalej získavajú chválu po celej Európe. Stabilná konštrukcia a spoľahlivá odolnosť pomáhajú používateľom udržiavať efektívnosť; tematické a farebné sady kláves ponúkajú jemnú textúru a zároveň dodávajú výrazný štýl; zostavu dopĺňajú opierky na zápästia, káble, myši a ďalšie príslušenstvo a vyvažujú výkon a estetiku.
Na uspokojenie sezónneho dopytu počas špičky je európsky sklad spoločnosti AKKO zásobovaný vopred, pričom obľúbené modely sa dodávajú priamo z Nemecka, aby sa skrátili čakacie doby pri preprave cez hranice. Aj počas logistickej špičky počas Black Friday a Vianoc je možné objednávky doručiť rýchlo. Na sklade sú opäť najpredávanejšie sviatočné produkty vrátane 75 % a 65 % kompaktných klávesníc, farebných sád klávesov a vysokovýkonných myší, aby uspokojili hráčov aj bežných používateľov.
Premyslený vianočný darček by mal byť prepracovaný, praktický a vyrobený tak, aby vydržal. Dobre navrhnutá a vysoko výkonná mechanická klávesnica nielen zvyšuje každodennú efektivitu, ale zároveň umocňuje sviatočnú atmosféru. Či už vyberáte darček od srdca pre blízkych alebo si chcete spraviť radosť, produkty AKKO vyvažujú výkon, dizajn a odolnosť, takže budú dlhodobým spoločníkom na každom stole.
Vylepšite si počas týchto sviatkov zážitok z používania počítača so značkou AKKO. Pozrite si celú ponuku vrátane MOD007 V5 a nájdite ideálne darčeky pre rodinu a priateľov na akkogear.de alebo akkogear.eu. Nenechajte si počas Black Friday ujsť sezónny technologický upgrade.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2830781/Akko_2025_Black_Friday_Sale.jpg
