Megaport amplia alcance global do Oracle Cloud

BRISBANE, Austrália, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), provedora líder de Rede como Serviço (NaaS, na sigla em inglês) e membro do Oracle PartnerNetwork (OPN), anunciou hoje a disponibilidade expandida de onramps do Oracle FastConnect para permitir que os clientes se interconectem com facilidade e flexibilidade ao Oracle Cloud Infrastructure.

A Megaport agora oferece conectividade direta para regiões do Oracle Cloud em quatro continentes. Os locais FastConnect habilitados recentemente na rede Megaport incluem Chicago, Los Angeles, Londres, Melbourne, Zurique, Osaka e San Jose. Existem agora 17 onramps FastConnect habilitados via Megaport, oferecendo mais opções de como as empresas arquitetam sua nuvem para desempenho, disponibilidade e requisitos de soberania de dados no país.

Os clientes que se conectam ao Oracle Cloud Infrastructure por meio da Megaport também podem aproveitar as vantagens do Megaport Cloud Router (MCR), um serviço de roteamento virtual. O MCR elimina a complexidade, permitindo que os clientes conectem e direcionem o tráfego sem a necessidade de roteadores físicos, oferecendo suporte à ativação rápida de novas regiões de nuvem pela Oracle, e fornecendo conectividade rápida e confiável aos aplicativos e plataformas que alimentam os negócios todos os dias.

O MCR também permite que os clientes criem conexões nuvem-a-nuvem em um modo apontar e clicar em tempo real. Isso significa que mais organizações podem aproveitar as arquiteturas multinuvem. Com a Megaport, as organizações têm a opção de conectar seus serviços e aplicativos de 15 regiões do Oracle Cloud a mais de 30 regiões da nuvem Azure e mais de 16 regiões da AWS. Esse alcance estendido se encaixa na estratégia de multinuvem que muitas empresas preferem, pois aumentam a adoção da nuvem.

Os benefícios de acessar o Oracle Cloud Infrastructure na Megaport:

Agilidade: conectividade confiável e sob demanda para os aplicativos e serviços que impulsionam as empresas.

conectividade confiável e sob demanda para os aplicativos e serviços que impulsionam as empresas. Desempenho: reduz a instabilidade e diminui a latência, localizando o tráfego em uma rede privada previsível.

reduz a instabilidade e diminui a latência, localizando o tráfego em uma rede privada previsível. Alcance: acesso ao Oracle Cloud Infrastructure de mais de 700 data centers em todo o mundo

acesso ao Oracle Cloud Infrastructure de mais de 700 data centers em todo o mundo Conformidade: mantém os dados locais em uma rede privada para atender aos requisitos de soberania e conformidade de dados no país

mantém os dados locais em uma rede privada para atender aos requisitos de soberania e conformidade de dados no país Custo reduzido: pagamento por uso com velocidades flexíveis de banda larga

pagamento por uso com velocidades flexíveis de banda larga Fácil de usar: provisionamento de apontar e clicar para conectividade híbrida e multinuvem

"A latência e a instabilidade da rede desempenham um papel importante no desempenho do aplicativo", disse Matt Simpson, vice-presidente de serviços em nuvem da Megaport. "Para garantir o desempenho máximo, os aplicativo, locais ou na nuvem, devem estar o mais próximo possível de sua infraestrutura. A conexão com o Oracle Cloud Infraestructure na Megaport permite que as empresas localizem o tráfego e otimizem sua conectividade para o desempenho. Além disso, com as nossas integrações com a Oracle baseadas em API, os clientes podem se conectar em questão de minutos.

"A SDM da Megaport oferece aos clientes desempenho, velocidade e controle para fazer negócios inteligentes na nuvem", disse Ross Brown, vice-presidente de marketing do Oracle Cloud Infrastructure. "Com a Megaport, agora os nossos clientes têm outra opção de se conectar perfeitamente com uma estratégia multinuvem."

Sobre a Megaport

A Megaport é a fornecedora líder global de Rede como Serviço. Usando a Rede Definida por Software (SDN, na sigla em inglês), a plataforma global da empresa permite que os clientes conectem rapidamente sua rede a outros serviços da Rede Megaport. Os serviços podem ser controlados diretamente pelos clientes por meio de dispositivos móveis, computadores ou de nossa API aberta. A Megaport conecta mais de 1.850 clientes em mais de 700 data centers habilitados globalmente. A Megaport é Alibaba Cloud Technology Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange provider, Microsoft Azure Express Route Partner, Nutanix Direct Connect Partner, Oracle Cloud Partner, Salesforce Express Connect Partner e membro do ecossistema aberto SAP PartnerEdge.

Sobre o Oracle PartnerNetwork

O Oracle PartnerNetwork (OPN) é o programa para parceiros da Oracle, que acelera a transição para a nuvem, impulsionando a experiência avançada do cliente e os resultados comerciais. O programa OPN permite que os parceiros trabalhem com a Oracle por meio de modalidades alinhadas à forma como são disponibilizadas ao mercado: Cloud Build para parceiros que fornecem produtos ou serviços desenvolvidos ou integrados ao Oracle Cloud; Cloud Sell para parceiros que revendem a tecnologia Oracle Cloud; Cloud Service para parceiros que implementam, implantam e gerenciam Oracle Cloud Services; e Licença e Hardware para parceiros que criam, prestam serviços ou vendem licenças de software ou produtos de hardware da Oracle. Os clientes podem agilizar seus objetivos de negócios com os parceiros do OPN que alcançaram Expertise em uma família de produtos ou serviço em nuvem. Para saber mais, acesse: http://www.oracle.com/partnernetwork

Marcas registradas

Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

