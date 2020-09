Megaport élargit la portée mondiale d'Oracle Cloud

Grâce à son réseau SDN, Megaport étend la connectivité sécurisée et sur demande à des régions Oracle Cloud sur quatre continents pour améliorer la performance

BRISBANE, Australie, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX: MP1) (« Megaport »), un important fournisseur de réseau en tant que service (NaaS) et un membre de l'Oracle PartnerNetwork (OPN), a annoncé aujourd'hui l'élargissement de la disponibilité des connexions FastConnect d'Oracle pour permettre aux clients de se connecter facilement et de manière flexible à Oracle Cloud Infrastructure.

Megaport offre désormais une connectivité directe à des régions Oracle Cloud sur quatre continents. Parmi les sites FastConnect récemment activés dans l'ensemble du réseau Megaport figurent Chicago, Los Angeles, Londres, Melbourne, Zurich, Osaka et San Jose. Il y a maintenant 17 connexions FastConnect activées par Megaport, ce qui offre un plus grand choix quant à la façon dont les entreprises conçoivent leur environnement cloud selon leurs besoins en matière de performance, de disponibilité et de souveraineté nationale des données.

Les clients qui se connectent à Oracle Cloud Infrastructure par l'intermédiaire de Megaport peuvent également profiter du Megaport Cloud Router (MCR), un service de routage virtuel. Le MCR simplifie la tâche en permettant aux clients de se connecter et d'acheminer le trafic sans avoir besoin de routeurs physiques. Il soutient également la mise en place rapide de nouvelles régions dans le Cloud par Oracle en fournissant une connectivité rapide et fiable aux applications et aux plateformes qui alimentent les entreprises au quotidien.

Ce service permet aussi aux clients de construire en temps réel des connexions entre environnements clouds par méthode de pointer-cliquer. Cela signifie qu'un plus grand nombre d'organisations peuvent tirer parti des architectures multi-clouds Avec Megaport, les organisations ont le choix de connecter leurs services et leurs applications de 15 régions Oracle Cloud vers plus de 30 régions Azure Cloud et plus de 16 régions AWS. Cette portée étendue s'appuie sur la stratégie multi-clouds que préfèrent de nombreuses entreprises, car elle favorise l'adoption du Cloud.

Voici les avantages de l'accès à Oracle Cloud Infrastructure sur Megaport :

Agilité : Une connectivité fiable sur demande aux applications et aux services qui alimentent les entreprises.

Une connectivité fiable sur demande aux applications et aux services qui alimentent les entreprises. Rendement : Réduction de l'instabilité et de la latence en localisant le trafic sur un réseau privé prévisible.

Réduction de l'instabilité et de la latence en localisant le trafic sur un réseau privé prévisible. Portée : Accès à Oracle Cloud Infrastructure depuis plus de 700 centres de données dans le monde.

Accès à Oracle Cloud Infrastructure depuis plus de 700 centres de données dans le monde. Conformité : Conservation locale des données sur un réseau privé pour répondre aux exigences de conformité et de souveraineté des données nationales.

Conservation locale des données sur un réseau privé pour répondre aux exigences de conformité et de souveraineté des données nationales. Réduction des coûts : Tarification à l'utilisation avec des vitesses de bande passante flexibles.

Tarification à l'utilisation avec des vitesses de bande passante flexibles. Convivialité : Approvisionnement selon la méthode de pointer-cliquer pour une connectivité multi-clouds et hybride.

« L'instabilité et la latence du réseau jouent un rôle important dans le rendement des applications, a déclaré Matt Simpson, vice-président des services clouds de Megaport. Pour assurer une performance maximale des applications, qu'elles soient sur place ou dans le Cloud, elles doivent se trouver le plus près possible de votre infrastructure. La connexion à Oracle Cloud Infrastructure par Megaport permet aux entreprises de localiser le trafic et d'optimiser leur connectivité pour le rendement. De plus, grâce à nos intégrations avec Oracle basées sur une interface de programmation d'applications, les clients peuvent se connecter en seulement quelques minutes. »

« Le réseau SDN de Megaport offre aux clients la performance, la vitesse et le contrôle dont ils ont besoin pour faire des affaires de façon intelligente dans le Cloud, a indiqué Ross Brown, vice-président du marketing de Oracle Cloud Infrastructure. Avec Megaport, nos clients disposent maintenant d'une autre option pour se connecter sans problème à l'aide d'une stratégie multi-clouds. »

À propos de Megaport

Megaport est un fournisseur de réseau en tant que service de renommée mondiale. Grâce à son réseau SDN, la plateforme mondiale de l'entreprise permet aux clients de rapidement connecter leur réseau à d'autres services sur le réseau Megaport. Les services peuvent être directement contrôlés par les clients au moyen d'un appareil mobile, d'un ordinateur ou d'une interface de programmation d'applications ouverte. Megaport relie plus de 1 850 clients dans plus de 700 centres de données à travers le monde. Megaport est un partenaire Alibaba Cloud Technology, un partenaire AWS Technology, un partenaire AWS Networking Competency, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange, un partenaire Microsoft Azure ExpressRoute, un partenaire Nutanix Direct Connect, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire Salesforce Express Connect et un partenaire SAP PartnerEdge Open Ecosystem.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenaires d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le Cloud et pour permettre aux clients d'obtenir de meilleurs résultats d'affaires. Le programme OPN permet aux partenaires de travailler avec Oracle selon des niveaux alignés sur leur stratégie de mise en marché : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services fondés sur Oracle Cloud ou intégrés à Oracle Cloud; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud; et License & Hardware pour les partenaires qui conçoivent, fournissent ou vendent des licences logicielles ou du matériel Oracle. Les clients peuvent accélérer la réalisation de leurs objectifs d'affaires avec les partenaires OPN qui ont acquis une expertise dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.oracle.com/partnernetwork

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle ou de ses sociétés affiliées.

