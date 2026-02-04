美國郵政署發佈最新農曆新年郵票

與 Steiner 一同出席儀式的還包括華人社區中心行政總裁 Gary Poon、侯斯頓西南管理區董事會主席 Kenneth Li 以及歌劇藝術家 Lian Chen Walker。

亞太裔美國人傳統協會董事會主席 Luis M. Chen 擔任是次活動的司儀。

美國郵政署於 2020 年推出第三套農曆新年郵票系列，其亦是現行的農曆新年郵票系列。 馬年郵票為該系列中的第七款。該系列將延續至 2031 年，並陸續推出羊年、猴年、雞年、狗年及豬年的郵票。

美國郵政署藝術總監 Antonio Alcalá 負責郵票設計，並採用藝術家 Camille Chew 的原創作品。 此前的兩套農曆新年郵票系列於 1992 年至 2004 年，以及 2008 年至 2019 年期間推出，分別是 Clarence Lee 及 Kam Mak 的藝術作品。

Alcalá 表示： 「我非常喜歡目前這套系列。 每當我向學生或其他專業設計師介紹郵票項目時，這套農曆新年郵票系列總是獲得一致的正面回響。 有一位女士甚至將鼠年郵票的藝術圖案作為腿上的紋身，這可說是名副其實的『永久）』郵票！」

最新推出的郵票以一款色彩繽紛、具立體效果的面具為設計主題，描繪一匹馬的面部形象。 該設計令人聯想到農曆新年巡遊中常見的舞龍舞獅表演所使用的華麗面具。藝術家 Chew 的創作，為這項於佳節期間延續已久的剪紙民間工藝傳統，注入當代美學詮釋。

Chew 先以手工印刷紙張製作馬形面具，再經裁切、壓痕及摺疊等工序塑造成型。 其後，她以壓克力顏料，加上花朵及流蘇等其他紙藝元素為面具加以點綴，並於背面覆上一層紙漿塑形材料。 本系列郵票中的面具影像，均於白色背景下拍攝完成。

Alcalá 表示：「整體而言，外界對較為當代風格的設計反應十分熱烈，亦令人備受鼓舞。」

傳統上，馬年出生的人被認為精力充沛、性格奔放、自信且勤奮；而馬亦象徵速度、力量與耐力。 這些特質與不少人在新一年追求成功、穩定與好運的期望不謀而合。

在美國，馬年尤為受歡迎，因其所代表的獨立與自由精神，與美國的核心價值高度契合。 無論是亞裔美國人，抑或非亞裔群體，許多人都視馬年為擁抱活力與幹勁、訂立新目標，並勇於迎接挑戰的時刻。

「農曆新年：馬年」郵票以每版 20 枚發行，並屬於永久郵票，其面值將永久等同於當前美國本地一安士一類郵件的郵資。 有關該郵票的消息正透過主題標籤 #LunarNewYearHorse 及 #LunarNewYearStamp 分享。

美國郵政署共印製 2,000 萬枚郵票，現已於各地郵政局及 usps.com 發售。

郵政產品

顧客可透過 The Postal Store網址 usps.com/shopstamps 購買郵票及其他集郵產品。亦可致電 844-737-7826 或透過郵寄方式向 USA Philatelic 訂購，或於全國各地郵政局購買。 如欲選購獲官方授權的郵票相關產品，請瀏覽 Amazon 上的 USPS 官方授權產品系列。 更多有關郵票、首日發行典禮及以郵票為靈感的產品資訊，請瀏覽 stampsforever.com。

