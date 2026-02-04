USPS发布最新农历新年邮票

与Steiner一同出席仪式的嘉宾包括华人社区中心首席执行官Gary Poon、休斯顿西南管理区董事会主席Kenneth Li及歌剧艺术家Lian Chen Walker。

亚太裔传统协会董事会主席Luis M. Chen担任仪式主持。

Postal Service于2020年推出了当前第三套农历新年邮票系列。 马年邮票是该系列的第七枚，后续将持续发行至2031年，涵盖羊年、猴年、鸡年、狗年及猪年邮票。

USPS艺术总监Antonio Alcalá设计了这枚邮票，原创艺术作品由Camille Chew创作。 此前两套农历新年系列邮票分别1992-2004年及2008-2019年发行，分别展示了艺术家Clarence Lee与Kam Mak的作品。

Alcalá表示： “我太爱现在的系列了！ 每当我向学生或专业设计师介绍邮票项目时，这套农历新年系列总是收获积极反馈。 一位女士甚至将鼠年图案纹在腿上——这真是一枚‘永久’邮票！”

新邮票以色彩绚丽的立体马面面具为主视觉。 艺术家Chew的设计灵感源自农历新年游行中舞龙舞狮所佩戴的精美面具，以当代手法重新演绎这一吉祥时节的传统剪纸民间艺术。

Chew采用手工印花纸制作马面具，并通过剪裁、压痕与折叠塑形。 随后，她用丙烯颜料及花朵、流苏等纸质元素对面具进行装饰，并在背面覆以一层纸浆。 该系列中的面具图案拍摄于纯白背景。

Alcalá表示：“总体而言，这种更现代的设计收获了众多积极反响，令人鼓舞。”

马年出生者常被形容为精力充沛、自由奔放、自信勤奋，正如马所象征的速度、力量与耐力。 这些特质与许多人在新年追求成功、稳定与好运的愿景相契合。

在美国，马年因其与独立与自由精神的关联而备受青睐——这些品质与美国精神高度契合。 许多亚裔美国人及非亚裔人士都将马年视为拥抱活力与干劲、设定新目标并直面挑战的时刻。

《农历新年：马年》邮票以每版20枚的形式发行，作为永久邮票，其价值始终与当前普通邮件1盎司资费等值。 该邮票相关新闻可通过标签#农历马年与#农历新年邮票分享。

Postal Service已印制2,000万枚该邮票，现已在各地邮局及usps.com网站发售。

邮政产品

顾客可通过邮政商店（usps.com/shopstamps）、拨打844-737-7826、邮寄至USA Philatelic或前往全国各邮局网点购买邮票及其他集邮产品。 如需官方授权邮票产品，可前往Amazon USPS官方授权系列选购。 更多邮票信息、首日发行仪式及邮票衍生产品，请访问stampsforever.com。

