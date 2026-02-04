USPS发布最新农历新年邮票

2026年为马年

休斯顿2026年2月4日 /美通社/ -- 今日，U.S. Postal Service在休斯顿华人社区中心发布了《农历新年：马年》邮票。 马年自2026年2月17日开始，至2027年2月5日结束。

兼任邮票发行官的邮政局长兼首席执行官David Steiner表示：“Postal Service是美国历史最悠久的公共机构之一，250年来始终践行着简单而有力的使命：通过美国邮政连接全体国民。 这枚农历新年邮票的发行延续了我们用邮票彰显构成国家伟力的多元事件、理念与人群的光荣传统。 从今天起，这枚精美插画将随信件和包裹寄送至美国及全球数百万家庭与企业。 愿‘马年’邮票为您带去健康、喜乐与昌盛。”

与Steiner一同出席仪式的嘉宾包括华人社区中心首席执行官Gary Poon、休斯顿西南管理区董事会主席Kenneth Li及歌剧艺术家Lian Chen Walker。

亚太裔传统协会董事会主席Luis M. Chen担任仪式主持。

Postal Service于2020年推出了当前第三套农历新年邮票系列。 马年邮票是该系列的第七枚，后续将持续发行至2031年，涵盖羊年、猴年、鸡年、狗年及猪年邮票。

USPS艺术总监Antonio Alcalá设计了这枚邮票，原创艺术作品由Camille Chew创作。 此前两套农历新年系列邮票分别1992-2004年及2008-2019年发行，分别展示了艺术家Clarence Lee与Kam Mak的作品。

Alcalá表示： “我太爱现在的系列了！ 每当我向学生或专业设计师介绍邮票项目时，这套农历新年系列总是收获积极反馈。 一位女士甚至将鼠年图案纹在腿上——这真是一枚‘永久’邮票！”

新邮票以色彩绚丽的立体马面面具为主视觉。 艺术家Chew的设计灵感源自农历新年游行中舞龙舞狮所佩戴的精美面具，以当代手法重新演绎这一吉祥时节的传统剪纸民间艺术。

Chew采用手工印花纸制作马面具，并通过剪裁、压痕与折叠塑形。 随后，她用丙烯颜料及花朵、流苏等纸质元素对面具进行装饰，并在背面覆以一层纸浆。 该系列中的面具图案拍摄于纯白背景。

Alcalá表示：“总体而言，这种更现代的设计收获了众多积极反响，令人鼓舞。”

马年出生者常被形容为精力充沛、自由奔放、自信勤奋，正如马所象征的速度、力量与耐力。 这些特质与许多人在新年追求成功、稳定与好运的愿景相契合。

在美国，马年因其与独立与自由精神的关联而备受青睐——这些品质与美国精神高度契合。 许多亚裔美国人及非亚裔人士都将马年视为拥抱活力与干劲、设定新目标并直面挑战的时刻。

《农历新年：马年》邮票以每版20枚的形式发行，作为永久邮票，其价值始终与当前普通邮件1盎司资费等值。 该邮票相关新闻可通过标签#农历马年#农历新年邮票分享。

Postal Service已印制2,000万枚该邮票，现已在各地邮局及usps.com网站发售。

请注意：United States Postal Service是独立的联邦机构，依法实行自筹资金，并面向全美所有社区，每周六天、通常七天，以可负担、可靠且安全的方式向超过1.7亿个地址提供邮件和包裹寄递服务。 在两党理事会监督下，Postal Service在庆祝服务客户250周年之际，正推进网络现代化计划，旨在恢复长期财务可持续性、提升服务水平，并保持其作为美国最受重视和信赖品牌之一的地位。

Postal Service运营经费通常不依赖税收，而是通过邮资、产品及服务销售自筹资金。

