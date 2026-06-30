Meijer abrirá una tienda de comestibles en Livonia el 19 de agosto

El nuevo establecimiento será la tienda número 129 de la cadena de tiendas minoristas familiar en Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan, 30 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anunció hoy que abrirá una nueva tienda con formato de tienda de comestibles de 75,000 pies cuadrados el 19 de agosto en 33500 Seven Mile Rd. en Livonia, Michigan. El nuevo establecimiento ofrecerá una experiencia de compra optimizada en la zona y brindará un acceso conveniente a productos comestibles frescos y de alta calidad con precios bajos todos los días. Esta será la cuarta tienda de comestibles Meijer en Michigan, la cual complementará los 125 supercentros y tiendas con formato de mercado de la empresa minorista en todo el estado.

En mayo, la empresa minorista abrió una tienda de comestibles Meijer más pequeña, de 47,000 pies cuadrados, en Rochester Hills. Además, Meijer tiene un supercentro en construcción en Plymouth Township, el cual se espera que se inaugure a finales de este año.

"Nos entusiasma abrir nuestra segunda tienda de comestibles Meijer en el sureste de Michigan este año, para así continuar llevando este formato práctico a más comunidades con el fin de ayudar a los clientes a encontrar rápidamente alimentos frescos y artículos esenciales para el día a día a precios siempre bajos", afirmó Maureen Mitchell, vicepresidenta de la Región Este de Michigan de Meijer. "Estas tiendas están diseñadas para ofrecer buenos precios y comodidad a los clientes, directamente en las comunidades donde viven y trabajan cada día".

Meijer estrenó su formato de tienda de comestibles en 2023 con la inauguración de dos tiendas de comestibles Meijer en el sureste de Michigan y planea continuar ampliando el concepto. Diseñado para mayor comodidad, este formato reúne todos los productos esenciales que los clientes necesitan para sus compras semanales en un espacio más pequeño y fácil de recorrer. Los compradores pueden encontrar una amplia variedad de productos frescos y alimentos básicos a un precio excepcional, junto con departamentos de servicio completo de panadería, carnes, mariscos y delicatessen, una sección de arreglos florales y tarjetas de felicitación, farmacia, cuidado en salud y belleza y artículos para mascotas.

La nueva tienda también contará con las populares herramientas digitales de compra y ahorro de Meijer, entre ellas mPerks, Shop & Scan, y Home Delivery and Pickup de Meijer, lo cual brinda a los clientes la flexibilidad de comprar cuando y como les resulte más conveniente.

Los clientes familiarizados con las marcas del minorista se alegrarán al ver que la nueva tienda de comestibles de Meijer de Livonia ofrecerá muchas de sus marcas favoritas de Meijer, incluidas Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias de la tienda junto con productos de alta calidad únicos del minorista. Frederik's by Meijer, la marca premium del minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores en el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, mediante decenas de líneas de productos. True Goodness ofrece productos elaborados de manera consciente, libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las decisiones cotidianas sean más saludables y accesibles.

Todavía hay oportunidades de empleo por horas, a tiempo parcial y a tiempo completo para la tienda de comestibles Meijer de Livonia. Los candidatos ideales deben tener deseo de crecer como parte del equipo Meijer y ofrecer un servicio al cliente excepcional. Los interesados pueden presentar su solicitud en línea en jobs.meijer.com/stores.

Gracias al apoyo de sus clientes, Meijer se ha arraigado profundamente en la vida de Michigan. El minorista cuenta con más de 40,000 empleados en todo el estado y sigue comprometida a apoyar causas, eventos y organizaciones importantes para los habitantes de Michigan. En el sureste de Michigan, esto incluye aliarse con Gleaners Food Bank of Southeastern Michigan para combatir el hambre, apoyar lugares emblemáticos de la comunidad como el Detroit Zoo y El Henry Ford Museum & Greenfield Village, así como colaborar con los eventos favoritos de los aficionados locales, como el Detroit Grand Prix, los Detroit Lions, los Detroit Tigers y los Detroit Red Wings.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa minorista privada y familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Para conocer más detalles sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer